Dormire nel Parco nazionale dello Stelvio? Ecco il Das Gerstl Alpine Retreat

Una vista panoramica assolutamente unica. Si domina tutta la piana di Malles e sull'antica strada che porta al passo Resia e lo sguardo corre su alcune delle cime più belle d'Italia, nel parco nazionale dello Stelvio. Con un po' di fantasia si può tentare di individuare le sorgenti dell'Adige, in un paesaggio pieno di meraviglie naturali che aspettano solo di essere scoperte. E tutto in un ambiente che, pur arrocato su pendenze ripide e circondato solo da prati, ti da un senso di protezione e calore. Del resto in questo albergo si viene per riposare, per cercare benessere e relax al 100% in una spa fra le più attrezzate dell'Alto Adige. D'inverno si può sciare a poco distanza e d'estate si possono fare escursioni fra le più interessanti di tutto l'arco alpino.

Relax con vista al Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)

Qui si viene per godersi la natura e di sicuro non per lo "struscio"... Benvenuti al Das Gerstl Alpine Retreat di Malles Venosta, in Alto Adige, nel cuore del parco naturale dello Stelvio. L'hotel è membro del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol e grazie ad una recente ristrutturazione (che ha previsto una piscina riscaldata all'aperto) è fra le strutture montane più moderne e accoglienti. Un albergo che non è "only adults", ma che di fatto offre poco per i bambini e proprio per questo è apprezzato da chi cerca la quiete e, aspetto non secondario, un'ottima cucina. E, aspetto non comune, molti servizi unici, come i garage dell'hotel posti sul fianco della montagna all'altezza dei diversi piani delle camere. Una soluzione architettonica insolita ma indubbiamente comoda per chi usa l'auto per le escursioni durante il soggiorno.

La piscina panoramica del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
Il bar del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
Una sala del Das Gerstl Alpine Retreat

Si tratta di un albergo dove realmente trovano attuazione i programmi di una gestione che punta sul connettere benessere e attività, e dove l'ospitalità familiare della tradizione altoatesina trova nuova dimensione grazie ad ambienti e servizi moderni che sono stati realizzati per mettere al centro l'attenzione alla persona.

Das Gerstl Alpine Retreat, ubicazione perfetta

L’hotel si trova in una posizione perfetta: a 1.500 metri sul livello del mare, sopra la conca della soleggiata Val Venosta. La vista panoramica che si presenta è senza dubbio incomparabile. Si estende dal fondovalle dell’Alta Val Venosta attraverso innumerevoli località storiche fino all’impressionante paesaggio montano e le cime maestose. Oltre alla vista panoramica mozzafiato, l’ubicazione eccellente dell’albergo rappresenta allo stesso tempo un ideale punto di partenza sia per camminate e tour in mountain bike in estate, sia per ciaspolate, sci di fondo e sci alpino in inverno.

Il lago di Resia in alta val Venosta

E non mancano occasioni per visite a località fuori dal comune, come l'imponente abbazia benedettina di Monte Maria (la più alta d'Europa) pochi tornanti prima di arrivare all'hotel, o il lago di Resia (Reschensee) col suo emblema, la torre di un campanile che sembra spuntare dal niente in mezzo alle acque di questo bacino realizzato alla fine degli anni '40 sommergendo il piccolo abitato di Curon Venosta.

Das Gerstl Alpine Retreat, paradiso per golosi

Ma non solo sport e relax e molta storia.... Il Das Gerstl Alpine Retreat è anche il paradiso dei buongustai. Qui, infatti, l’eccezionale “garanzia r30” gioca un ruolo molto importante. Tutti i prodotti provenienti da un raggio massimo di 30 chilometri sono segnalati per il sigillo r30. L’utilizzo di prodotti regionali è molto importante per la famiglia Gerstl per garantire massima qualità e di sostenere gli agricoltori e i produttori locali. E le proppste dei menu variati ogni giorno sono davvero di notevole livello prevedendo sia piatti di cucina tradizionale che ben riuscite soluzioni da fine dining capaci di accontentare tutti i gusti.

La famiglia Gerstl proprietaria del Das Gerstl Alpine Retreat

La scelta soddisfa ogni gusto: specialità locali e italiane, bibite alcoliche e analcoliche come succhi e thè fatti in casa, vini e grappe dall’Alto Adige e di altre provincie italiane oppure cioccolatini e altri dessert. Inoltre, l’hotel ogni settimana organizza buffet a tema, ad esempio un buffet di dolci oppure un buffet con una scelta di formaggi.

Il cofanetto usato in molti antipasti al Das Gerstl Alpine Retreat (Andergassen Druck)
Un'entre al Das Gerstl Alpine Retreat (Andergassen Druck)
Funghi porcini al Das Gerstl Alpine Retreat
Ravioli al Das Gerstl Alpine Retreat (Andergassen Druck)
Trota marinata al Das Gerstl Alpine Retreat
Capriolo al Das Gerstl Alpine Retreat

La cantina dell'hotel si concentra soprattutto su vini della Val Venosta secondo la filosofia per cui il è l’elisir della vita: non solo da accompagnare alle giuste pietanze, ma anche da degustare grazie ai consigli del personale di sala e del sommelier. La cena perfetta - per i proprietari dell'albergo - è sempre accompagnata da un bel goccio di vino o un aperitivo! E non mancano occasioni fuori dal pranzo o la cena:

Degustazione settimanale di vini con la sommelier (anche in cene private nella cantina)

Escursione settimanale al vino

Degustazione settimanale di gin o cocktail

Benessere esclusivo al Das Gerstl Alpine Retreat

E come dicevamo, dopo i piaceri della gola non manca al Das Gerstl Alpine Retreat il relax e la massima attenzione al benessere. Gli amanti dell’acqua potranno tuffarsi nel mondo acquatico della atrezzatissima area wellness. Sia dalla piscina a sfioro gradevolmente calda con passaggio alla piscina a sfioro d’idromassaggio riscaldata all’esterno, possono, infatti, godersi ovunque l’impressionante vista panoramica. Il nuovo e ampio mondo delle saune e le diverse stanze di riposo e benessere garantiscono rilassamento per il corpo e l’anima. C'è forsela più ampia offerta di aree relaz esistente in una SPA.

Il mondo delle saune dell'hotel annovera una sauna panoramica, una all'argilla ed orzo, una alle erbe alpine e una in legno di pino cembro. C'è una Hot Whirlpool in marmo e immersione nell'acqua fredda. Un bagno turco in granito, piscina interna ed esterna. E ancora, stanza relax in pino cembro, relax Alm e lounge con cabine a raggi infrarossi, lettini ad acqua nella stanza "Buio e Silenzio"

Una sauna del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
Benessere al Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
La piscina interna del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
Sala yoga al Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
Panoramica sulla piscina del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)

Anche i prodotti cosmetici sono nella logica "r30" e sono composti da erbe montane della regione, vari minerali e acqua sorgiva. Sono stati creati per il benessere di ogni tipo di pelle. Numerosi, ovviamente i trattamenti proposti, fra cui:

Incantesimo speciale alle erbe Venostane (Dona buon umore)

Massaggio al cirmolo (La forza delle Alpi)

Trattamento corpo „Caffè Kuntrawant meets pera Pala“

Trattamento corpo "massaggio con timbro caldo alle erbe di montagna"

Peeling con albicocche della Val Venosta - pera Pala - cirmolo - marmo

Insomma, al Das Gerstl Alpine Retreat, ci si può andare davvero anche solo per prendersi cura, alla grande, di se stessi.

Una delle camere del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
Terrazza del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)
uno scenografico bagno del Das Gerstl Alpine Retreat. (Andergassen Druck)

Le camere sono tutte all'insegna della massima razionalità e del design, dotate dei più azanzati servizi (dal controllo delle luci al riscaldamento) con soluzioni di arredo contemporaneo, senza perdere di vista materiali e particolari che ti fanno sentire in montagna. C'è stata grande attenzione anche nella scelta di materassi, cuscini e lenzuola.

La magia della Val Venosta

Il Das Gerstl Alpine Retreat è il punto di partenza come detto per immergersi nella bellezza della Val Venosta tra paesaggi naturali di grande bellezza, tradizioni antiche e specialità enogastronomiche. La Valle Venosta è un angolo di Alto Adige dove vivere una vacanza all’insegna di sport, natura e benessere per anima e corpo. Sono numerose le attrazioni che la vallata suggerisce di scoprire: partendo dalla città di Merano, la Val Venosta, antica via del commercio d'epoca romana, offre subito una delle birrerie più prestigiose d'Europa, la Forst, le famose cascate di Parcines, il più grande museo europeo della macchine da scrivere, ma anche il Museo dei trenini.

L‘abbazzia benedettina di Monte Maria a Malles (la più alta d‘Europa)

Da non perdere poi la Chiesa pre-carolingia di S. Procolo, l'abbazia benedettina di Monte Maria, Castel Coira con una delle collezioni private di armature più importanti al mondo, le cave di marmo di Lasa, i prati di fragole della attigua val Martello, la cittadina medievale di Glorenza e una serie interminabile di castelli che, attraversando la valle, ci portano fino al famoso campanile sommerso del Lago di Resia.

Das Gerstl Alpine Retreat

Via Slingia 4 - 39024 Malles Val Venosta (Bz)

Tel 0473 83 14 16