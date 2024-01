L'inaspettato a Roma: Hotel de Russie “apre” un luogo segreto tra i Fori Romani

Un soggiorno a Roma apre sempre degli scenari inaspettati. Soprattutto se si parla dell'Hotel de Russie, iconico indirizzo di Rocco Forte Hotels ai piedi della collina del Pincio tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, che regala ai suoi ospiti l'accesso a un luogo senza tempo, in via del tutto esclusiva, per una esperienza memorabile tra passato, presente e futuro. Un percorso unico, alla scoperta di un luogo il cui progetto innovativo su Roma mette in dialogo in modo permanente e continuativo l'arte contemporanea e l'archeologia della Roma antica: i recenti ritrovamenti della pavimentazione marmorea della Basilica Ulpia.

Tra presente, passato e futuro: un viaggio nel tempo tra i Fori Romani dell’Hotel de Russie

All'Hotel de Russie, tra archeologia e arte contemporanea

A partire da via del Babuino, gli ospiti raggiungeranno l'area dei Mercati Traianei, l'esteso complesso di edifici di epoca romana sulle pendici del colle Quirinale. Qui, entreranno all'interno di una realtà che coniuga archeologia e arte contemporanea, storia e sperimentazione, in un viaggio alla scoperta dei segreti di una Roma antica e misteriosa, ricontestualizzata dagli artisti contemporanei. Guidati da uno storico dell'arte, gli ospiti dell'Hotel de Russie saranno accompagnati nel cuore del sito archeologico dove, sospesi nel tempo, avranno la possibilità di camminare tra i recenti ritrovamenti della pavimentazione marmorea della Basilica Ulpia, voluta dall'imperatore Traiano nel II secolo d.C. Proprio nell'abside orientale della Basilica, la più grande mai costruita al tempo, si svolgeva l'atto della manumissio: era in questo luogo che gli schiavi venivano liberati e diventavano liberti.

Hotel de Russie, cena straordinaria immersi nella storia

Al termine di questo percorso esperienziale, nell'area dei recenti ritrovamenti interni allo spazio, potranno attendere ad una cena straordinaria nel suo genere con un menu degustazione di dieci portate, creato appositamente per loro da Rimessa Roscioli. Il percorso di visita, della durata di circa due ore, prevede un massimo di quattro partecipanti, per mantenere un'atmosfera intima, unica ed esclusiva. “Tra presente, passato e futuro: un viaggio nel tempo tra i Fori Romani” è un'esperienza riservata agli ospiti dell'Hotel de Russie e prenotabile attraverso il reparto di .

Hotel de Russie, una storia iniziata nel XIX secolo

Situato ai piedi della collina del Pincio tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, l'Hotel de Russie ha inaugurato nel 2000 sotto il segno della Rocco Forte Hotels. La storia dell'Hotel de Russie risale all'inizio del XIX secolo quando il progetto della sua costruzione fu affidato all'architetto Giuseppe Valadier, che in quegli anni stava contemporaneamente realizzando i due emicicli di Piazza del Popolo.

Il giardino segreto dell’Hotel de Russie 1/9 Pranzo nel giardino segreto dell’Hotel de Russie 2/9 Benvenuti all'Hotel de Russie 3/9 Il ristorante le Jardin de Russie dell’Hotel de Russie 4/9 La spa dell’Hotel de Russie 5/9 Valadier suite dell’Hotel de Russie 6/9 Vista su Piazza del Popolo dalla suite dell’Hotel de Russie 7/9 La Picasso suite dell’Hotel de Russie 8/9 Nijinsky Suite dell'Hotel de Russie 9/9 Previous Next

Il palazzo nobiliare, che comprendeva un giardino all'italiana suddiviso in terrazze e l'adiacente palazzo di proprietà della famiglia Torlonia, diventerà rispettivamente: “Albergo di Russia” e “Albergo delle Isole britanniche”, strutture frequentate dall'aristocrazia internazionale. Le regolari visite di rappresentanti della Casa Imperiale Russa, unitamente a numerosi intellettuali e pittori romantici russi hanno determinato il nome dell'Hotel de Russie. Nel tempo, l'Hotel ha consolidato la sua fama nello scenario artistico e culturale internazionale, ospitando esponenti quali: il pittore Giacomo Frey; lo scultore John Gibson, allievo del Canova; Sergei Diaghilev; Vaslav Nijinsky; Jean Cocteau e Pablo Picasso. Nel 2000 l'opera di ristrutturazione degli interni dello storico edificio è stata affidata all'Architetto Tommaso Ziffer e realizzata in collaborazione con Olga Polizzi, Design Director della Rocco Forte Hotels, realizzando un interior design eclettico che determina una fusione unica tra storico e moderno dove la concezione più contemporanea si sposa perfettamente con l'architettura classica dell'edificio. Oggi come ieri, l'Hotel de Russie continua ad essere punto di riferimento di jet set e artisti a livello nazionale e internazionale.

Hotel de Russie

Via del Babuino 9 - 00187 Roma

Tel 06 328881