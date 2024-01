Moon Asian Bar, raffinatezza tra sapori asiatici e cocktail a Roma

Un rooftop dove gustare, affacciati su Roma, e ad alta quota, il meglio dei sapori orientali. La grande novità di fine anno nel panorama della ristorazione capitolina è Moon, un raffinato asian bar ubicato nella terrazza dell’Hotel Valadier a due passi da Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Parola d’ordine: condivisione. Un fil rouge che dalla cucina coinvolge gli ospiti a tavola.

Moon, connubio tra sapori asiatici e mixology di alta classe

«Moon parte da una filosofia molto semplice, - spiega Daniele Lassalandra, ideatore del progetto - ovvero far collaborare i sushi maker insieme ai nostri bartender in un unico luogo dove si propongono piatti che traggono ispirazione dalla Cina e dal Giappone oltre che dall’Asia. Lavorando con distillati e spirits che hanno quella provenienza geografica e con piatti che possono andare bene in abbinamento. Anche se l’offerta è quella di un ristorante, vogliamo che le persone quando varcano la soglia del nostro locale avvertano la sensazione di entrare in un luxury asian bar. Devono comprendere in primis che sono in un luogo dove mangiare e bere un buon cocktail sono assolutamente sullo stesso piano. E devono andare di pari passo. Moon è un’area polifunzionale su due piani con una terrazza esterna prospiciente su Villa Borghese. Il secondo piano ha un’atmosfera più raccolta con soli quattro tavoli che possono essere uniti in caso di necessità per una cena più riservata. Uno spazio dal carattere fusion. Non solo commistione tra tutti i sapori orientali ma fusione dei materiali e del personale che lavora in questa struttura».

Fin dal menu emerge questo scorrere in parallelo di cucina e cocktail in un doppio binario che suggerisce per ogni piatto, dal tocco innovativo, uno specifico drink. Pesce, carne e verdure. Le proposte sono in grado di soddisfare i palati più esigenti. Si parte dai classici sashimi ai nigiri nelle varianti al gambero rosso, wagyu, tonno o ricciola. Tra gli uramaki spicca una pina colada con astice in tempura, ananas al rum, teriyaki al cocco e il campari salmon, ovvero salmone, mela, zest di arancia candita con un tocco irresistibile di Campari in polvere e gel.

Seguono declinazioni di gyoza e aemono e un must del locale, i bao nelle versioni, all’astice saltato nel burro allo shiso e sunomono o con fungo cardoncello, cavolo viola e gari. Non mancano poi zuppe e yakitori dove si può scegliere nella varianti al polpo, melanzana, maiale e pollo. Tra i dolci invece si punta su dessert rinfrescanti quali zenzero, melone e pera nashi , yuzu tart o un interessante ananas con gelato al wasabi.

La formula intelligente di Moon: un viaggio sensoriale dal tramonto alla mezzanotte

«Abbiamo voluto creare una formula molto smart che permette al cliente, dalle 17.00 alle 23.30, di gustare tutti i piatti in abbinata a cocktail dal twist asiatico che esaltano sakè e distillati dal Sol Levante - continua Lassalandra - Nell’ora successiva invece diamo spazio alla Midnight Gyoza. Un momento dove il menu è sostituito da una carta di Gyoza, sei salati e due dolci. Un’altra proposta che racconta alla perfezione l’identità della nostra giovane chef Paola Guarino e completa l’offerta del Moon. Un locale che abbiamo voluto aprire in sordina, senza grande clamore, come se fosse qui da sempre».

In linea le considerazioni della chef Paola Guarino: «La mia cucina ha un’impronta cinese e coreana ma soprattutto giapponese. I piatti di queste tradizioni trasmettono in maniera decisa l’idea della condivisione, un concetto che mi affascina. Così come il pairing con i cocktail. Il rigore della cucina nipponica e della cultura asiatica affascina ormai un pubblico sempre più vasto. Per me il futuro, non solo nel food & beverage, ma nella vita vedrà sempre più protagonisti i trend che discendono da quell’area geografica. Gli italiani ormai hanno meno diffidenza e sono molto affascinati dall’Oriente. D’altronde si sceglie di mangiare fuori casa per vivere un’esperienza. Portarsi il ricordo di un momento indimenticabile, da effigiare attraverso i social. Tutti cedono al fascino di scattare una foto o girare un piccolo video e questo porta noi chef ad alzare il livello estetico del piatto».

Moon, fusion di sapori e mixology che alzano il livello dell'ospitalità capitolina

Bai-Niang, Kurenai, Akira. I nomi dei signature sono il biglietto da visita di una drink list che racconta a tutto tondo l’Oriente. «In carta abbiamo dei cocktail raffinati e delicati - sottolinea la bar manager Magdalena Rodriguez Salas, - altrimenti sovrasterebbero troppo i piatti. Sakè, Tè verde, kumquat, yuzu, sono i prodotti tipici del Sol Levante che diventano i protagonisti delle nostre creazioni che subito hanno riscontrato successo. Gli spirits asiatici hanno un trend di gradimento in crescita non solo in quanto novità. Piuttosto ovvio che l’ignoto possa generare curiosità. Ma soprattutto negli ultimi anni molti italiani hanno visitato il Giappone e hanno approfondito la loro conoscenza. Inoltre, tutta la manifattura nipponica è all’insegna della perfezione, non ci sono spigoli lasciati a caso. Questa qualità ha sedotto i consumatori non solo nel whisky giapponese ma anche nei gin e nella vodka distillata dal riso. Qui al Moon inoltre cerchiamo di sfruttare al massimo ogni singolo ingrediente per evitare qualsivoglia spreco. Lo scarto è vissuto nell’ottica del zero waste».

Il Moon aumenta l’offerta ricettiva capitolina che sta vivendo una fase di grande vivacità. «L’anno appena trascorso - conclude Lassalandra - è stato molto positivo non solo per poi ma per tutto il territorio romano. Fortunatamente il turismo internazionale è ripartito ma anche i residenti hanno ricominciato a vivere dopo la brutta parentesi della pandemia. I rumours dicono che il 2024 sarà un anno davvero interessante con le grandi aperture che riguardano Roma. Queste creano rebound e alzano il livello della competizione e dell’offerta nel settore dell’ospitalità. Gli ultimi dieci anni hanno registrato una crescita esponenziale di strutture con relative difficoltà a trovare personale. L’incremento del bacino di utenza ha portato dunque le imprese a puntare sulla formazione. L’unica via percorribile per avere dei professionisti di grande livello. Una scelta obbligata per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più esigente in virtù di un grado maggiore di competenza. Il cliente di oggi è molto più preparato e lo sarà maggiormente fra dieci anni. Ragazzi molto giovani viaggiano e sono approdati a esperienze di alto livello, comunicano, studiano, sono curiosi e come è giusto che sia, pretendono. Oggi, nel campo dell’ospitalità, bisogna essere specifici. Quando fai una cosa devi sapere che la stai facendo bene, rifiutando ogni approssimazione. La materia prima deve essere di altissimo livello, questo ovviamente può inficiare sui costi ma è l’unica strada che ti garantisce una continuità tale da poter costruire sempre qualcosa di interessante».

Moon Asian Bar

c/o Hotel Valadier

Via della Fontanella 15 - 00187 Roma

Tel 06 3611998