Il Mannarino, macelleria con cucina a Torino

Il Mannarino, stiamo parlando di una macelleria di quartiere con cucina. Un format fondato nel 2019 da Gianmarco Venuto e Filippo Sironi con l'obiettivo di rendere omaggio alla tradizione della macelleria attraverso un'esperienza autentica e informale che richiami le botteghe di quartiere. Il nome “Mannarino” indica proprio il coltello di cucina con cui i macellai di paese tagliano la carne sul banco.

Il locale de Il Mannarino a Torino

La piccola mannaia indica il macellaio di fiducia, quello che sa indicare la carne di prima qualità. Grazie ai suoi consigli è pronto a guidare nella scelta del miglior taglio di carne. Oggi la rete conta 13 punti vendita, soprattutto nel nord Italia, specializzati nell’offerta di carne di prima qualità. Tra gli obiettivi de Il Mannarino spicca l'intenzione di valorizzare la carne di origine 100% italiana.

L’insegna si impegna quotidianamente nella ricerca di piccoli allevamenti locali per accorciare la filiera e arrivare a vendere esclusivamente carne nostrana. Da Il Mannarino si può acquistare direttamente al banco della macelleria, gustare gli acquisti nella sala del ristorante oppure ordinare online la propria spesa e riceverla direttamente a casa. Due di queste macellerie sono a Torino, in via della Rocca e in via IV Marzo.

Cena didattica con L'Accademia de Il Mannarino, alla scoperta dei segreti della carne

Inoltre, con L’Accademia de Il Mannarino nel locale di via IV Marzo a partire dal mese di dicembre è possibile cenare insieme al macellaio di fiducia che guida gli affezionati del brand alla scoperta dei segreti per lavorare, tagliare e cucinare al meglio la carne. Una sorta di cena didattica in cui esperti del mestiere guidano i clienti alla scoperta di trucchi, segreti, preparazioni e storia dei differenti tagli di carne proposti, e di tutto quello che gravita intorno al mondo della macelleria.

Una costata frollata di razza Bavarese 1/3 Una costata di manzo della razza Bavarese 2/3 la Tartare del Mannarino 3/3 Previous Next

Tra una portata e l’altra le persone saranno coinvolte nell’esecuzione dei piatti: dal procedimento per farcire le iconiche bombette alle tecniche di marinatura, sono numerose le preparazioni che potranno essere realizzate mettendo le mani in pasta. Il programma/menu comprende: Il Capocollo di Martina Franca, la Tartare del Mannarino, la Zampina di Sammichele. Storia e tradizione, e Bombette e la loro cottura e le Costate e le Fiorentine. L’Accademia de Il Mannarino è disponibile solo su prenotazione per gruppi fino a un massimo di dieci persone. L’esperienza è pensata anche per le aziende che vogliono organizzare attività di team building.

Le Bombette 1/3 la salsiccia di Sammichele di Bari 2/3 gli involtini pugliesi 3/3 Previous Next

Tra le proposte oltre alle costate frollate presenti a banco in cinque diverse razze, di cui una speciale ogni mese, troviamo proposte principalmente pugliesi o comunque meridionali, tra cui le Bombette, gli involtini pugliesi proposti a base di capocollo, manzo o pollo e preparate in una decina di varianti diverse, le polpette al sugo, la purea di fave e cicoria e la salsiccia di Sammichele di Bari. Non mancano due varianti della tartare di Fassona, una con trito di olive Peranzana e capperi e la seconda con olive, capperi, puntarelle, stracciatella e taralli sbriciolati.

Il Mannarino Torino

via della Rocca 4 - 10123 Torino

Tel 011 19783627

Il Mannarino Torino IV Marzo

via IV marzo 12C - 10122 Torino

Tel 033 1689959