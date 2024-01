Brace Pura, gusto autentico delle carni selezionate e della cottura Josper

Il segreto di Brace Pura, ristorante con specialità grigliate di Torino? La griglia forno Josper, volutamente lasciato a vista, dove vengono cotte con cura scrupolosa tagli di carne pregiate di altissima qualità provenienti da allevamenti etici e a basso impatto ambientale.

Gli interni del locale Brace Pura di Torino

Il forno Josper è una sorta di barbecue chiuso, realizzato da un’azienda spagnola nel 1969, che abbina la potenza del carbone con la precisione di un forno a convezione, offrendo una cottura perfettamente uniforme che esalta sapori e aromi, preservando la succosità naturale degli ingredienti.

Il locale è stato aperto nel 2016 da Monica Parola proprio alle spalle di Palazzo Nuovo, il polo torinese delle facoltà umanistiche. In cucina lo chef Johnny Mazzarino canavesano di origine a raccontare la filosofia alla base dell’offerta gastronomica del locale dove ogni piatto dall’antipasto al dessert nasce nel Josper.

Monica Parola e Johnny Mazzarino

Un viaggio nell’anima della carne con il Midosso di stinco, battuta di Fassona, senape e scorza di limone, inedita la presentazione dove l’osso di stinco viene tagliato a metà a forma di barchetta. In mezzo c’è il midollo gratinato nel josper e sopra viene appoggiata la tartare.

Brace Pura, viaggio nel mondo delle carni selezionate dalla picanha al wagyu

La scelta delle carni di Brace Pura è davvero importante, si parte da ottimi tagli come la Picanha o il Tomahawk prussiani o le T-bone steak di varie razze come Simmenthal, Hereford, Charolaise e Frisone per arrivare a tagli pregiati come la T-bone di Rubia Gallega, la Costata di Chianina o un Filetto “Sashi” di bovini allevati in Finlandia alimentati a fave di cacao e erba.

Midosso di stinco, battuta di Fassona, senape e scorza di limone 1/4 La costata di Brace Pura 2/4 Battuta di fassona piemontese al coltello affumicata con legno di faggio 3/4 Bombette pugliesi 4/4 Previous Next

Il pezzo forte è la Entraña di razza Wagyu di provenienza americana, che presenta un elevato grado di marezzatura ed è uno dei tagli del manzo più ricchi di sapore dove morbidezza e succosità la fanno da padrona.

Il menu offre anche altre carni, hamburger, pesci, primi come i Plin di Wagyu, sfoglia fine tirata con trentadue tuorli, ripieno di Ozaki, il miglior wagyu in circolazione, finito con olio ai fiori di rosmarino, garum ca’ negra, aria al parmigiano. La carta dei vini con interessanti etichette proposte anche al bicchiere è curata da Andrea, giovane sommelier, figlio di Monica.

Brace Pura

via Roero di Cortanze 2 - 10124 Torino

Tel 011 8600124