Ristorante Eden a Caorle: un piccolo paradiso per il pesce fresco

In origine era un piccolo chiosco ora è un pregiato e rinomato ristorante di pesce contraddistinto da una ottima qualità della materia prima (per la quasi totalità pesce fresco in arrivo dal mercato ittico di Caorle), un ottimo equilibrio dei piatti preparati dallo chef Tiziano Brichese e un impareggiabile servizio di sala che fa sentire gli ospiti a casa propria. Si sta parlando del Ristorante Eden che si trova a Ottava Presa, una piccola località nell'entroterra veneto adagiata lungo lo stradone che da San Stino di Livenza arriva direttamente al lungomare di Caorle (Ve).

La sala del Ristorante Eden

Caorle: una piccola Venezia che resta nel cuore

Caorle è un borgo marinaro con un centro storico da incorniciare punteggiato da case pittoresche che si presentano con i loro colori sgargianti, tipici della tradizione veneziana. Sono tante le cose da vedere tra cui il Duomo di Santo Stefano Protomartire, in stile romanico-bizantino, con il caratteristico campanile a forma cilindrica, anch'esso dell'XI secolo, che richiama la tradizione bizantina ed il Santuario della Madonna dell'Angelo da sempre molto caro ai caorlotti, che lì venerano la Vergine Maria protettrice dei pescatori. Si trova alla fine della scogliera in corrispondenza della spiaggia di Levante.

Il centro storico di Caorle

La storia di Eden: c'era una volta un chiosco

Il chiosco aprì i battenti alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso e divenne in poco tempo un indirizzo fisso nell'agenda degli amanti di carne e pesce alla griglia con accompagnamento dell'immancabile caraffa di vino ed un sostanzioso contorno di polenta. Il grande successo ottenuto permise al fondatore Pietro Barbares, che all'epoca gestiva il piccolo locale assieme ai genitori, di allargare gli spazi per servire al meglio i clienti che affollavano i pochi tavoli del chiosco. In tal modo riuscì a realizzare il suo sogno nel cassetto, quello di gestire un ristorante tutto suo. Il sogno divenne realtà nel 1971 quando costruì a fianco del bar il suo Ristorante Eden, un piccolo paradiso per gli amanti della buona cucina, in particolare di pesce.

Tiziano Brichese, Barbara Barbares, Leonilde Vecchio, Eleonora Brichese e Riccardo Brichese

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi il locale, più volte rinnovato ed ampliato, si presenta come un elegante ristorante che dichiara già sotto il nome la sua “vocazione per il pesce”, il pescato quotidiano dei pescatori di Caorle. Ha 120 posti divisi in due sale più una veranda per cerimonie con area bimbi, dove i piccoli ospiti possono giocare in tutta tranquillità mentre i genitori si concedono un piacevole intermezzo gastronomico. Ora che Pietro non c'è più, la sua “creatura” è gestita dalla moglie Leonilde Vecchio assieme alla figlia Monica Barbara Barbares ed alla famiglia di quest'ultima: il marito chef Tiziano Brichese e i figli Riccardo ed Eleonora.

Il pesce di Eden: Barbara Barbares e le “aste mute”

A scegliere il pesce ci pensa Barbara Barbares, che oltre a dirigere la sala assieme al figlio Riccardo (l'altra figlia Eleonora è in cucina per seguire le orme di papà Tiziano) si reca quotidianamente al mercato ittico di Caorle per scegliere i pezzi più pregiati che poi vengono lavorati al meglio dalla brigata di cucina. La sua specialità sono le “aste mute” dove le offerte per le varie cassette di pesce vengono “sussurrate all'orecchio” dell'astatore. In tal modo si aggiudica i vari lotti di pesce chi “sussurra” all'astatore il prezzo migliore e Barbara in questo è una vera esperta.

Lo chef di Eden Tiziano Brichese

La cifra stilistica dello chef e della brigata (composta da Klark Nushi, Victoria Fregonese, Giuseppina Caminotto, Claudio Valeri e Eleonora Brichese) è la semplicità. Nella sua cucina i sapori del mare diventano sempre più sinonimo di raffinatezza e delicatezza. I piatti sono illuminati da un mare di colori freschissimi con l'accompagnamento dei profumi del pescato di giornata che fanno risaltare la ottima qualità della materia prima.

Tiziano Brichese di Eden è anche chef della nazionale italiana di ciclismo

«Noi cerchiamo di preparare piatti il più possibile naturali - dice lo chef Tiziano Brichese - Tante volte ci dicono, che siamo bravi. Ma non è tanto la bravura che abbiano noi in cucina, ma è la bravura a non rovinare il pesce fresco che utilizziamo, che è per l'80-85% il pescato di giornata dei pescatori di Caorle. La mia è una cucina dell'equilibrio, tra sapori, profumi, colori e consistenze ed il mio segreto, se di segreto si tratta, è la semplicità abbinata ad un gran prodotto». Un equilibrio da gustare con occhi e palato per fare di un piatto un'esperienza enogastronomica totalizzante, che appaga più sensi e insieme riesce a svelare e solleticare sempre qualcosa di inaspettato.

Brichese: chef della nazionale italiana di ciclismo

Una curiosità: lo chef Tiziano Brichese ha un passato da ciclista professionista di buon livello e, tra l'altro, ha vestito la maglia azzurra ai mondiali di ciclismo di Perugia dell'82 e al Tour de l'Avenir del '84. La passione per le due ruote non lo ha abbandonato ed oggi è tornato nel mondo della bici come uno dei cuochi ufficiali della nazionale italiana di ciclismo. In tale veste, nel settembre dell'anno scorso, è stato al seguito della squadra italiana ai Campionati Europei di ciclismo su strada che si sono svolti in Olanda.

Il menu di pesce di Eden

Il menu cambia due volte l'anno con una serie di piatti fuori menu in base alla disponibilità del pescato ed alla stagionalità dei prodotti. Anche se il ristorante privilegia il pesce, ci sono due carte separate, una di pesce e l'altra di carne con l'aggiunta di alcuni piatti di verdure ed alcune proposte per vegetariani e vegani. Grande attenzione anche alle intolleranze e c'è una linea a parte senza glutine per i celiaci. Ampia ed equilibrata la proposta del menu di pesce. Dopo il saluto della cucina si può partire con il “Cappuccino da paura”, uno degli antipasti più apprezzati, a base di seppia e del suo “nero” ed una crema di zucca, latte e panna. Riscuote sempre un gran successo anche la degustazione di crudità con otto tipi di pesce. Sempre in tema di antipasti si possono provare i “Cinque cicchetti veneziani” (moscardino e sarda di Caorle in saor, baccalà mantecato, crema di dentice ed alice marinata con pomodorini e bufala) ed “Eden Special” un piatto iconico in menu da vari decenni. È a base di capesante, canestrelli con l'aggiunta di sarde in saor, cannocchie, moscardini, seppie e polpo.

Tagliolini al nero di seppia del Ristorante Eden 1/4 Carbonara di mare del Ristorante Eden 2/4 Il crudo di pesce del Ristorante Eden 3/4 Cappuccino da paura del Ristorante Eden 4/4 Previous Next

I sapori di mare si ritrovano negli Spaghetti con le vongole “pevarasse” di Caorle, un piatto cult nella sua semplicità. Merita un assaggio anche la Carbonara di mare con vongole, mazzancolle e calamari di Caorle e cozze, il tutto amalgamato con l'uovo. Interessante la scelta tra i secondi che spaziano dalle Seppie di Caorle in umido con polenta, alla Sogliola di Caorle alla griglia; dalla Grigliata mista, al Branzino al sale con verdure cotte di stagione fino al “Nostro Fritto” dove protagonista assoluto è sempre il pesce fresco di Caorle. Invece per il menu di carne si possono provare i Tortelli burrata e ricotta con salsa cacio e pepe oppure la Vera carbonara e come, secondo, il Maialino cotto a bassa temperatura. Ci sono anche alcune proposte per vegetariani e vegani. Per questi ultimi c'è sempre in carta un “Tortino di verdure”, gli Spaghetti di Gragnano Igp con salicornia e pomodorini ed il Tofu fritto.

La carta dei vini di Eden

La cantina è seguita da Riccardo Brichese con la mamma Barbara ed il contributo del sommelier Catalin (Carlo) Busuioc. Delle 300 etichette presenti in carta, molte sono del Triveneto con qualche escursione in Francia con alcune bottiglie di prestigiose Maison di Champagne ed anche varie eccellenze del Sud Italia. In carta una ottima Ribolla Gialla Colli Orientali del Friuli Doc 2023 di Livio Felluga, un piacevole Sauvignon Vette Igt 2022 della Tenuta San Leonardo ed un gradevole Friulano del 2023 sempre di Livio Felluga. Il vino viene anche proposto al calice e poi c'è anche la possibilità di scegliere il vino della casa.

Ristorante Eden

Via Cadore 191 - 30021 Ottava Presa di Caorle (Ve)

Tel 0421 88194