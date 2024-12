Natale a Brescia: presepi, mercatini e tradizioni tra lago e montagna

Dove si mescolano luci scintillanti, mercatini carichi di tesori, tradizioni e presepi da fiaba? Ma a Brescia e nella sua provincia. Dalle eleganti strade cittadine ai villaggi pittoreschi che circondano i laghi, fino alle maestose montagne della Valle Camonica, ogni angolo vibra di spirito natalizio. Preparatevi a una guida ricca di curiosità, ironia e, ovviamente, un pizzico di "spirito natalizio" alcolico.

Brescia: shopping di lusso con un pizzico di spirito natalizio

Quando il freddo invernale si fa pungente, niente è più invitante del centro storico di Brescia, illuminato da eleganti decorazioni. Se pensate che sia tutto shopping e basta... beh, avete ragione. Ma che shopping! Qui troverete boutique di lusso, botteghe artigianali e quei negozietti che vendono cose di cui non sapevate di avere bisogno.

E per non farsi mancare niente? L’itinerario culturale. Tra una cioccolata calda e un “caffè corretto”, visitate il Museo Diocesano: 200 opere pittoriche, tele che celebrano la Natività e una mostra, Adoremus!, con quadri che fanno venire voglia di tornare bambini e mettere su un presepe.

Tanti eventi per il Natale a Brescia

Mangiare e dormire a Brescia

Aroma

Ambienti accoglienti fra antiche mura, piatti sfiziosi e nuovi sapori uniti a quelli della tradizione bresciana, quella di Aroma una piacevole scommessa vinta da un gruppo di giovani, accomunati dalla passione per la cucina e per i vini. Vicinissimo a piazzale Arnaldo, cuore della movida bresciana, è un locale di charme dove i due giovani chef Marco e Stefano creano piatti contemporanei e assolutamente non banali. Si può scegliere fra il menu alla carta, oppure lasciare carta bianca allo chef, facendosi sorprendere da un menù degustazione creato secondo il proprio gusto. Interessante la carta dei vini selezionati con passione e curiosità in tutta Italia e non solo.

Aroma Via Trieste, 56 b 25121 Brescia (Brescia) Tel +39 030 877 2319

Osteria la Grotta

In un caratteristico vicolo del centro, è una delle più vecchie e amate osterie di Brescia, una città in cui fortunatamente osterie e trattoria in cui poter mangiare i rustici e gustosi piatti della tradizione resistano fieramente e con grande successo all'attacco dei fast food. Frequentata da generazioni di bresciani, Osteria la Grotta mantiene ancora il suo spirito autentico e gli arredi degli anni ‘40, con la grande sala dalle pareti affrescate con scene di vita contadina e il bancone di mescita. In tavola, la più tipica cucina bresciana, dai casoncelli bresciani allo spiedo, e prodotti locali di primissima qualità ad iniziare dalle selezioni di formaggi e salumi, accompagnati dalla migliore verdura di stagione. In cantina trovano spazio prestigiose etichette, sia italiane che internazionali, con una particolare attenzione ai vini bresciani.

Osteria la Grotta Vicolo del Prezzemolo, 10 25121 Brescia (Brescia ) Tel +39 030 44068

Areadocks Boutique Hotel

Areadocks Boutique Hotel è uno dei poli del creativo “village” dedicato a shopping e ristorazione ricavato nei di 5mila mq di ex magazzino ferroviario. Un intero isolato con concept store, 4 ristoranti (che propongono in ambienti inusuali quali la serra o l’industrial loft cucina internazionale, steak & fish house, cucina spagnola, pizza gourmet), 6 cocktail bar, pasticceria per colazioni uniche, gelateria. Le 13 stanze dell’hotel sono arredate con elementi di design, pezzi vintage, opere di Street Art.

Areadocks Boutique Hotel Via Armando Diaz, 4 25121 Brescia (Brescia ) Tel +39 030 205 1622

Corte Novella

Da poco aperto nel cuore del centro storico, design e stile contemporaneo in un antico palazzo, Corte Novella, raffinato hotel si trova a pochi passi da piazza della Loggia e dai monumenti storici della città, accanto alle vie dello shopping e ai più rinomati ristoranti.

Corte Novella Via S. Martino della Battaglia, 16 25121 Brescia (Brescia ) Tel +39 3333096988

Presepi, ma con stile: il corallo va di moda

Per chi pensa che i presepi siano "quattro statuine e un po’ di muschio", la Casa Museo Zani di Cellatica (Bs) è pronta a ribaltare ogni stereotipo. Qui vi aspetta un presepe del Settecento che mescola corallo, avorio e madreperla, ed è barocco, opulento.

Sul Garda il Natale profuma di limoni e vin brulé

Il lago di Garda a Natale è il posto perfetto per chi cerca romanticismo e un pizzico di follia natalizia. A Sirmione (Bs), la città è un tripudio di luci, spettacoli e... bancarelle dove comprare il regalo dell’ultimo minuto. A Gargnano (Bs), invece, l’evento Limonaie d’Inverno è un mix di mercatini, musica e visite guidate alle antiche serre di limoni. E per chi ama i dettagli poetici? Non perdete il Canto della Stella a Tremosine (Bs): un evento che unisce canti tradizionali, fisarmoniche e vin brulé.

Manerba del Garda: presepi e motori elettrici

A Manerba del Garda (Bs) non troverete un semplice presepe, ma il più grande presepe meccanico della provincia. Con 734 statuine animate, 170 motori elettrici e chilometri di fili, è un capolavoro di ingegneria più che di tradizione. Ogni dettaglio è curato maniacalmente, persino i 320 metri di cielo stellato. E per tenere caldo il cuore, i volontari vi offrono tè e vin brulé.

Mangiare e dormire sul lago di Garda

Casa Leali

Ha appena ottenuto la sua prima Stella Michelin la “Casa” dei giovani fratelli Andrea (chef) e Marco (sommelier) Leali, ricavata dalla ristrutturazione di un casale quattrocentesco in Valtenési. Andrea, preciso e attentissimo alla selezione di ingredienti stagionali, ama concentrarsi su pochi elementi in ogni piatto, sfruttando tecnica e fantasia. Suoi piatti storici sono Ostrica al BBQ, Toast di scampo, brodo di cedro del Garda, Risotto ai limoni del Garda, Tagliolino con burro di sarde allo spiedo e caviale affumicato. Si può scegliere fra i Menù di degustazione “Classici di Casa Leali”, oppure “Originale”, che in questo periodo propone Radici, tuberi fondenti e aglio nero, Polentina di mais perla, estratto di salvia, ragù di coniglio e caffè, Gnocchi di ortica, taleggio della Val Brembana e cicorie di campo, Risotto al pomodoro verde, kiwi, basilico e finocchietto, Schiacciata di cipolle rosse croccante e blu di vacca Quaglia, misticanza e acetosella. Eccellente la cantina, curata da Marco, che dirige impeccabilmente la sala.

Casa Leali Via Valle, 1 25080 Puegnago del Garda (Brescia) Tel +39 366 529 6042

Al Folzone

Menu estremamente ricco che inserisce quotidianamente proposte golose ( e fresche), spaziando dalle carni al pesce di lago, questa trattoria dell’immediato entroterra del Basso Garda, è nota per il suo strepitoso carrello di arrosti e bolliti e per le paste fatte in casa. Veramente casalinga è la sua cucina, tant’è che si possono mangiare piatti (come i Tagliolini all’ uovo in brodo con fegatini di pollo) che difficilmente si trovano oggi al ristorante. Ed ecco i Tortelli di burrata e rapa rossa, quelli con cipolle rosse caramellate, speck e grattugiata di scamorza affumicata, la Trippa alla parmigiana con fagioli e pancetta, Tortelli di coregone del Garda. E poi Spiedo alla bresciana con polenta e grigliate e per finire i dolci fatti in casa al carrello.

Al Folzone Via Trivellino, 22 25017 Lonato (Brescia) Tel +39 338 357 1615

Hotel Villa Rosa

Affacciato sulle sponde del lago di Garda, a pochi passi dal centro storico di Desenzano, l’hotel è un’oasi di pace incastonata nel verde di un bel parco. Con i suoi grandi spazi, le camere e gli ambienti confortevoli e arredati con gusto, un servizio attento a rispondere alle esigenze dei singoli ospiti, l’hotel offre un comfort di lusso ma senza eccessi e un’atmosfera rilassante e informale.

Hotel Villa Rosa Lungolago Cesare Battisti, 89 25015 Desenzano del Garda (Brescia) Tel +39 030 914 1974

Franciacorta: fra bollicine e presepi dal mondo

Natale in Franciacorta non è solo sinonimo di bollicine. È un mix di mercatini natalizi a Iseo (Bs) e mostre di presepi un po’ ovunque. A Bornato (Bs), ad esempio, trovate una collezione privata con oltre 1000 presepi provenienti da 130 paesi.

Mangiare e dormire tra Franciacorta e lago d'Iseo

Corte Lantieri

Annesso all'omonima cantina, Corte Lantieri, fra gli indirizzi storici e più conosciuti della Franciacorta, il ristorante è condotto dallo chef Gabriele Cristini, che racconta con personalità la tradizione gastronomica franciacortina e quella lacustre del vicino lago d’Iseo, valorizzando i prodotti del territorio e quelli provenienti dal lussureggiante orto piantato tra i vigneti dell’azienda. Fra i classici, il Risotto al Franciacorta Millesimato mantecato alla Robiola due latti, i Casoncelli della Corte con burro spumeggiante e salvia, le paste con pesce di lago, il Manzo della tradizione di Rovato all’olio extra vergine che omaggia il piatto-simbolo del territorio e gli altrettanto immancabili antipasti con prodotti tipici, quali la Sarda essiccata del Sebino e il salame di Montisola. Ad accompagnare i piatti, la piacevolezza dei pregiati Franciacorta della Cantina Lantieri, proposti anche al calice. Ristorante si trova nell'antica dimora familiare, dove sono state ricavate anche sette stanze di un elegante Wine Resort.

Corte Lantieri Ristorante Agriturismo Via Videtti, 23 25031 Capriolo (Brescia) Tel +39 030 736 4071

Cappuccini Resort

Su un poggio a mezza costa del Monte Orfano, abbracciato dal verde di una grandissima tenuta, il cinquecentesco convento di San Giacomo, mirabilmente restaurato, è diventato oggi uno piccolo tempio dell’eccellente ospitalità, Capuccini Resort, uno degli indirizzi di charme più raffinati della Franciacorta, conosciuto e frequentato anche dai viaggiatori stranieri, che lo amano per le sue romantiche atmosfere e la sua assoluta tranquillità. Mobili d’epoca, candidi tendaggi scenografici, stampe e quadri antichi arredano le 14 stanze e la Sala della Poesia dominata da un’antica vetrata policroma, dove gli ospiti si rilassano ascoltando musica. Ricercata la cucina del ristorante, che propone piatti della tradizione locale e della gastronomia internazionale reinterpretati con fantasia dagli chef sotto l’attenta guida della proprietaria Rosalba Tonelli, che ha dato la sua impronta alla cucina, e ricchissima la Carta dei vini. Da concedersi una pausa al Centro benessere Elis, pensato non tanto come una Spa tradizionale, ma come un luogo di relax e meditazione, dove coccolarsi e dedicare un po’ di tempo a sé stessi.

Cappuccini Resort Via Cappuccini, 54 25033 Cologne (Brescia) Tel +39 030 715 7254

Due Colombe al Borgo Antico

Fra le antiche mura del suo elegante ristorante Stefano Cerveni, una stella Michelin, imbandisce una cucina estrosa e creativa, a cui affianca una raffinata reinterpretazione dei “piatti della memoria”, i cui segreti ha appreso dalla nonna Elvira e dal padre Giuseppe. E così - con una notevolissima creatività supportata da grande tecnica - accanto ad alcuni classici piatti franciacortini come il manzo all’olio, stupisce con proposte raffinate e inedite, che cambiano seguendo la disponibilità dei prodotti freschi e delle stagioni. Haute cuisine, piacevolissima, è la sua. Si può scegliere fra 3 Menù degustazione, che raccontano tre storie differenti: “Rinascita”, “I classici” e “Vediamo che succede”, oppure scegliere à la carte attingendo ai tre menu e alle eventuali proposte fuori lista. Eccezionale la cantina con Franciacorta e champagne al posto d’onore.

Antica Trattoria del Gallo

Locale storico, custode della più tradizionale cucina lacustre, vi si respira aria di altri tempi. La sua è una cucina veramente casalinga, che spazia dai Casoncelli caserecci ai dolci di casa. Re della tavola è il pesce di lago, ma non manca la carne (come il franciacortino Manzo all'olio con polenta). Il must è la tinca al forno ripiena con polenta (piatto simbolo del Sebino, a cui Clusane dedica in estate una popolarissima sagra), ma imperdibili sono anche le Linguine con sarde di lago, il Coregone alla griglia con polenta e le sarde di Montisola.

Antica Trattoria del Gallo Via Risorgimento, 46 25049 Clusane (Brescia) Tel +39 030 982 9200

Valle Camonica: dove i presepi prendono vita

Se siete il tipo di persona che guarda i presepi e si chiede: "Perché non si muovono?", allora la Valle Camonica fa per voi. A Sellero (Bs), il Presepe del Put del Re offre un percorso illuminato con 120 statue a grandezza naturale, mentre a Ono San Pietro il presepe diventa... vivente! Con più di 100 figuranti, dialoghi recitati dal vivo e antichi mestieri, sembra di essere finiti dentro una puntata di un documentario storico di lusso.

Mangiare e dormire in Valle Camonica

Sapì

Storico ristorante di Esine, e fra le migliori tavole della Valle Camonica, il Sapì è famoso, amato e frequentatissimo per la genuinità dei sui cibi e per la sua cucina con profonde radici nella tradizione ma curiosa in continua evoluzione. Pluripremiato, ha conquistato quest'anno il Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2025. Padrone di casa da quattro generazioni è la Famiglia Foppoli. Ora ad occuparsi dell’ospitalità e della cucina sono Daniela ed il marito Mauro. Ovviamente stagionale è la loro cucina, che valorizza i produttori locali e propone solo piatti fatti in casa con materie prime di alta qualità. Nei due Menù Degustazione e in quello Alla Carta si spazia da Lumache, zuppetta di erbe e cavolo nero, crema all'aglio dolce ai Salumi con giardiniera, da Ravioli, verza , patate e parmigiano affumicati a Tortelli di selvaggina, burro acido, pere senapate e cioccolato fondente, dall’ Anatra alle Uovo di gallina ruspante.

Sapì Via Giuseppe Mazzini, 36 25040 Esine (Brescia) Tel +39 0364 46052

Bagolino: il borgo dei presepi

Bagolino (Bs) è la meta perfetta per chi vuole perdersi (letteralmente) nella magia del Natale. Con oltre 100 presepi disseminati lungo 6 chilometri di vicoli, qui ogni angolo del paese racconta una storia. E quando pensate di aver visto tutto, ecco un presepe sul davanzale di una finestra o in una fontana. Consiglio pratico: seguite le stelle comete gialle, o potreste finire per vagare fino a Pasqua.

Mangiare a Bagolino

La Malga del Re

A Bagolino, patria del pregiato Bagòss, gloria fra i formaggi bresciani, questo è un indirizzo imperdibile per chi ama i formaggi, dato che è di proprietà della famiglia di Mario Buccio che produce appunto a Malga del Re questo pregiatissimo formaggio impreziosito dallo zafferano, Presidio Slow Food. Atmosfera ospitale, pochi posti e un numero di limitato di gustosissimi e rustici piatti (come i Malfatti con la crema di Bagòss), propone degustazioni di eccellenti Bagòss di varie stagionature (che si possono anche acquistare), accompagnati da buoni vini. Un posto veramente genuino e familiare dove si è accolti con grande cordialità.

Valle Trompia: la tecnologia al servizio del Natale

In Valle Trompia, il presepe non è mai solo un presepe. A Caino (Bs), la scena della Natività è un capolavoro meccanico illuminato da centinaia di lucine, mentre a Marcheno (Bs), il presepe sul fiume Mella sembra uscito da un film fantasy. E se volete il massimo dell’esperienza natalizia, il presepe vivente di Valle di Sarezzo vi catapulta nella Betlemme di duemila anni fa, con 30 stazioni animate e una grotta naturale che non deluderà nemmeno i Grinch più incalliti.

Mangiare in Valle Trompia

La Madia

“Cucina variabile e imperfetta”, così Michele Valotti definisce la sua eccezionale cucina, fuori dagli schemi, contemporanea e antichissima nel medesimo tempo. E da quasi una trentina d'anni che Michele ricerca e studia i prodotti del suo territorio in quest'angolo appartato della montagna bresciana, e li lavora con curiosità e creatività, creando grandi piatti che sfuggono ad ogni possibile definizione. Ha deciso di proporre esclusivamente percorsi degustazione per evitare sprechi e contenere i prezzi ( menu di 7 portate 50 €, menù di 10 portate 60 €). Ama la fermentazione, perché “il prodotto finale è vivo e autentico, sprigiona umori primordiali”. E, fra i punti del suo Manifesto di Cucina Viva, sostiene fra l’altro “ I piccoli produttori artigianali del territorio sono la condizione vitale per una cucina autentica e onesta. Solo verdure stagionali, il più possibile di varietà antiche. Carni di animali allevati in libertà e in condizioni naturali…” fino a concludere “ La materia prima è viva. Le ricette innovative devono sempre partire dall’ingrediente e adattarsi alle sue mutevoli espressioni temporali. La cucina viva è imperfetta e non può stringere compromessi con i bei piatti che l’industria consente di ottenere.” Sedersi alla sua tavola è un’esperienza da provare più di una volta.