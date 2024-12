Scopri Lisbona a Natale: tradizioni, mercatini e fado da non perdere

Il periodo natalizio in Portogallo è un tripudio di luci, colori e tradizioni autentiche che incantano i visitatori da tutto il mondo. Mentre le piazze e le vie delle città si vestono di luci scintillanti e i profumi dei dolci natalizi inondano l'aria, il cuore pulsante di Lisbona diventa ancora più affascinante, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. Se vuoi vivere il Natale in modo speciale, il Portogallo ti regalerà un'esperienza da non dimenticare, con i suoi mercatini, il fado, le prelibatezze culinarie.

Luci e atmosfera del Natale a Lisbona

Un Natale che brilla a Lisbona

Lisbona, con le sue strade acciottolate, le piazze storiche e gli azulejos che decorano gli edifici, è una città che affascina sempre. Ma durante il periodo natalizio, la capitale portoghese si trasforma in un luogo incantato. Le luminarie natalizie decorano i principali viali e piazze, come il Rossio, l'Avenida da Liberdade e l'area di Belém. Passeggiando per la città, è impossibile non rimanere affascinati dalle scenografie luminose che creano un'atmosfera festosa, capace di coinvolgere tutti i sensi. E la magia non si ferma qui: il 31 dicembre, la Praça do Comércio ospita uno spettacolare show di fuochi d'artificio, con concerti gratuiti che iniziano fin dalla prima serata, dando il via ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.

La magia del Natale a Lisbona

Mercatini, presepi e dolci tradizionali a Lisbona

In Portogallo, il Natale non è solo un momento di celebrazioni, ma anche di scoperta delle tradizioni culinarie. I mercatini natalizi sono un must: un viaggio sensoriale che attraversa i profumi di caldarroste e dolci tipici, tra cui il celebre Bolo Rei, il dolce natalizio portoghese, che puoi gustare con un tè nei caratteristici caffè della città. Non solo: a Lisbona, i presepi sono una vera e propria forma d'arte. Da non perdere quello della Cattedrale di Lisbona o quello della Basilica della Estrela, dove il presepe, realizzato dal famoso scultore Joaquim Machado de Castro, è composto da ben 500 personaggi in sughero e terracotta. Un'opera d'arte che ti trasporta nel cuore delle tradizioni natalizie portoghesi.

Fado: l'anima di Lisbona

Se Lisbona è una città che incanta con i suoi colori e la sua bellezza, è anche una città che sa emozionare con la sua musica. Il fado, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è l'espressione musicale dell'anima portoghese, ed è particolarmente suggestivo durante il periodo natalizio. Immagina di trovarti in una tipica "tasca de fado", piccoli locali simili a osterie, dove puoi cenare e assistere gratuitamente a uno spettacolo dal vivo, oppure di scegliere una delle Case del fado, locali più rinomati dove i cantanti di fado si esibiscono accompagnati dalla chitarra, trasmettendo emozioni che arrivano dritte al cuore. Un'esperienza imperdibile per chi vuole sentire la vera essenza di Lisbona.

Fado, uno dei simboli di Lisbona

Un Natale tutto da gustare a Lisbona

Il Natale in Portogallo è anche un'occasione per gustare piatti speciali preparati con ingredienti tipici. Il protagonista assoluto delle festività natalizie è senza dubbio il baccalà, che viene preparato in mille modi diversi. Ma non finisce qui! I dolci natalizi portoghesi sono un vero e proprio viaggio nei sapori. Tra i più tradizionali ci sono le filhoses de abobora, frittelle di zucca, e le broas de milho, paste di farina di grano. Ma il dolce che conquista tutti è sicuramente il Bolo Rei, una ciambella di frutta arricchita con canditi e noccioline, che accompagna le festività natalizie. Non dimentichiamo le rabanadas, una versione portoghese delle french toast, dorate e aromatizzate con abbondante cannella, un vero comfort food da assaporare durante le feste.

Per chi ama i dolci tipici, il Portogallo offre anche altre delizie irresistibili, come le azevias, dolcetti fritti a forma di mezza luna, ripieni di purea di ceci, patate dolci o spaghetti di zucca. Un altro dolce natalizio molto amato è l'alteria, una dolce creazione che ricorda il budino di riso, aromatizzato con cannella e limone, capace di conquistare i palati più golosi. Se ami il buon cibo e il buon vino, non puoi perdere un tour gastronomico a Lisbona, che include una degustazione di vini e formaggi locali, accompagnata dalla spiegazione di un esperto enologo che ti farà scoprire i segreti dei pregiati vini portoghesi, come il Porto, il Vinho Verde o il versatile Mateus Rosé.

Dove dormire a Lisbona - gli Heritage Hotels

Per vivere un Natale ancora più speciale, soggiorna in uno degli Heritage Hotels di Lisbona, cinque strutture di charme che ti accoglieranno nel cuore della capitale portoghese. Questi hotel, gestiti da famiglie portoghesi, ti faranno sentire come a casa, trasportandoti in atmosfere d’altri tempi, dove ogni dettaglio è curato con passione e attenzione. Se durante il tuo soggiorno, avrai voglia di assaporare un po' di Bolo Rei con una tazza di tè, potrai farlo, visto che queste strutture offrono questo dolce tipico ogni pomeriggio durante il periodo natalizio, insieme a tante altre prelibatezze locali. Se desideri regalarti un'esperienza unica, puoi acquistare un voucher per uno di questi hotel, che ti permetterà di immergerti nell'atmosfera natalizia di Lisbona. Tra le passeggiate per le vie illuminate, le degustazioni di vini, i concerti di fado e le cene tradizionali, non c'è modo migliore per celebrare il Natale che lasciarsi coccolare dalla ospitalità portoghese.

As Janelas Verdes

Una delle stanze dell'As Janelas Verdes

Questo affascinante hotel, situato accanto al Museo Nazionale di Arte Antica, sorge in un elegante palazzo ottocentesco e offre un’atmosfera romantica e accogliente. L’hotel deve il suo nome a "finestre verdi" e ha ispirato anche il celebre scrittore Eça de Queirós. La memoria della sua presenza è ancora viva nelle stanze, tra oggetti d’arte, libri e dipinti che riportano a un’epoca passata. Le camere sono solari e vivaci, e in primavera il giorno inizia con una colazione servita nel giardino, offrendo una vista tranquilla sulla Lisbona di un tempo. Prezzo per la camera doppia a partire da 179,00 euro, prima colazione inclusa.

Hotel Britania Art Déco

Il living dell'Hotel Britania Art Déco

Situato in un palazzo progettato negli anni '40 dal celebre architetto Cassiano Branco, l’Hotel Britania è un’icona Art Déco che unisce eleganza e comfort moderni. Restaurato per valorizzare lo stile originale, offre camere spaziose arredate con mobili classici e bagni in marmo restaurati con cura. Un vero e proprio viaggio nel tempo che non rinuncia alle comodità di oggi. Prezzo per la camera doppia a partire da 167,00 euro, prima colazione inclusa.

Hotel Lisboa Plaza

Una delle stanze dell'Hotel Lisboa Plaza

A pochi passi da Avenida da Liberdade, l’Hotel Lisboa Plaza è un vero classico dell’ospitalità lisboeta. Recentemente rinnovato dall’architetto Sofia Duarte Fernandes, l’hotel mescola l’eleganza portoghese con tocchi di modernità. Le camere, alcune con pavimenti in parquet originali, altre con nuove moquette, mantengono il calore e l’accoglienza tipica delle residenze lisboete. Prezzo per la camera doppia a partire da 155,00 euro, prima colazione inclusa.

Hotel Lisboa Plaza Tv. do Salitre 7 1269-066 Lisboa Tel +351 21 321 8218

Solar do Castelo

Una delle stanze del Solar do Castelo

Situato all’interno delle mura del Castello di San Giorgio, il Solar do Castelo risale alla seconda metà del XVIII secolo. Conosciuto anche come "Palacete das Cozinhas", questo elegante palazzo è stato trasformato in un hotel di lusso che conserva il fascino storico, mescolando stili razionalisti e più liberi, in un perfetto equilibrio tra antico e moderno. Prezzo per la camera doppia a partire da 250,00 euro, prima colazione inclusa.

Solar do Castelo R. das Cozinhas 2 1100-181 Lisboa Tel +351 21 880 6050

Heritage Avenida Liberdade

La penthouse dell'Heritage Avenida Liberdade

Il più recente della catena Hoteis Heritage Lisboa, l’Heritage Avenida Liberdade si trova nel cuore pulsante della città, sull’Avenida da Liberdade. Progettato dal rinomato architetto Miguel Câncio Martins, l’hotel unisce tradizione e modernità, con camere eleganti e personalizzate che riflettono l’identità lisboeta. Il design degli interni, con un tocco moderno, evoca la "way of life" portoghese, affondando le radici nella storia e nell’innovazione. Prezzo per la camera doppia a partire da 195,00 euro, prima colazione inclusa.