I migliori 8 hotel con campi da tennis in Italia: scopri dove giocare come un campione

Credevate possibile che in Italia si parlasse di altro sport oltre al calcio? Invece è successo. È tutto grazie a Jannik Sinner che vince gli open d’Australia, primo italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare del tennis. Con lui l’Italia si scopre amante anche dei campi arancioni. Dunque, mai come nel 2024 ci si aspetta che molti italiani, vogliano, giocare (o imparare a giocare) a tennis anche in vacanza! Ma dove andare? Vi consigliamo otto hotel spettacolari con campi da tennis. Non scodate di mettere la racchetta in valigia!

Il San Pietro di Positano - Costiera Amalfitana

Posizionato su una scogliera a picco sulle acque azzurre del Mar Tirreno, il San Pietro di Positano è un'oasi di lusso sulla splendida Costiera Amalfitana. Con sole 58 camere e suite elegantemente arredate, ognuna con vista mozzafiato sul mare o sui rigogliosi giardini dell'hotel, il resort offre un'atmosfera intima ed esclusiva.

Lo spettacolare campo da tennis del San Pietro di Positano

L’hotel vanta uno dei campi da tennis più belli del mondo: scenograficamente adagiato tra le alte falesie, offrendo il piacere di giocare in riva al mare. Gli ospiti possono anche godere di una serie di altre attività, tra cui vela, escursioni costiere e degustazioni di cucina locale, o semplicemente rilassarsi presso il club privato in spiaggia dell'hotel. Con il suo servizio impeccabile e la sua posizione ineguagliabile, Il San Pietro di Positano è la scelta perfetta per un soggiorno indimenticabile sulla Costiera Amalfitana.

Il San Pietro di Positano | Via Laurito 2 - 84017 Positano (Sa) | Tel 089 875455

Grand Hotel Tremezzo - Lago di Como

Situato sulla pittoresca sponda del lago di Como, il Grand Hotel Tremezzo (riapertura il 15 marzo 2024) è un'icona di eleganza e raffinatezza. Con le sue 75 eleganti camera e 15 suite finemente arredate, ciascuna con vista mozzafiato sul lago o sulle montagne circostanti, il resort offre un'esperienza di soggiorno senza pari.

Il campo da tennis del Grand Hotel Tremezzo

Oltre al suo celebre campo da tennis 191 in terra battuta, gli ospiti possono godere di una piscina all'aperto con vista sul lago, un centro benessere di classe mondiale e quattro ristoranti gourmet che servono prelibatezze culinarie locali e internazionali. La cornice elegante e romantica del Grand Hotel Tremezzo lo rende la scelta ideale per una vacanza all'insegna del lusso e dello sport.

Grand Hotel Tremezzo | Via Regina 8 - 22016 Tremezzina (Co) | Tel 0344 42491

Forte Village Resort - Sardegna

Immerso in un rigoglioso parco mediterraneo di 47 ettari lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, il Forte Village Resort (apertura aprile 2024) è un paradiso per gli amanti dello sport e del relax. Con oltre 700 camere e suite, il resort offre una vasta gamma di opzioni di alloggio, dalle ville private con piscina alle lussuose suite con vista sul mare.

I campi da tennis del Forte Village Resort (foto: facebook.com/fortevillage)

Per gli amanti del tennis ci sono 13 campi da tennis, dodici in terra battuta e uno in cemento, tutti dotati di illuminazione notturna. Ma soprattutto nella Tennis Academy del Forte Village c’è la possibilità di giocare e migliorare lo stile di gioco, allenandosi insieme ai grandi campioni e ai migliori professionisti italiani e internazionali, disponibili durante tutta la stagione, da aprile a ottobre. Head coach del Tennis Club Forte Village, e della relativa Tennis Academy, è, infatti, Rocco Loccisano, affermato tennista australiano, di origini italiane, già allenatore di Pat Cash, campione di Wimbledon. Oltre al tennis ci sono campi da golf, piscine, campi da calcio e molto altro ancora. Dopo una giornata di attività all'aria aperta, gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi presso il centro benessere di classe mondiale del resort o godersi una cena gourmet in uno dei suoi numerosi ristoranti.

Forte Village Resort | S.S. 195, Km 39.600, 09010 Pula (Ca) | Tel 070 921 8818

Hotel Caesar Augustus - Capri

Arroccato su una scogliera che domina le acque azzurre del Mar Mediterraneo, l'Hotel Caesar Augustus (apertura aprile 2024) offre un rifugio sereno sull'incantevole isola di Capri. Con sole 49 camere e 6 suite elegantemente arredate, ognuna con vista panoramica sul mare o sul lussureggiante paesaggio dell'isola, l'hotel offre un'atmosfera intima e lussuosa.

L'Hotel Caesar Augustus a Capri

I suoi due campi da tennis, situati direttamente sulla terrazza a strapiombo sulla scogliera, offrono un'ambientazione mozzafiato per una partita amichevole o una lezione privata con un istruttore professionista. Gli ospiti possono anche deliziarsi con la cucina gourmet presso il ristorante stellato Michelin dell'hotel, concedersi un massaggio presso la spa in loco o semplicemente godersi la bellezza naturale di Capri.

Hotel Caesar Augustus | Via Giuseppe Orlandi 4 - 80071 Anacapri (Na) | Tel 081 837 3395

Borgo Egnazia - Puglia

Immerso tra antichi uliveti e le acque cristalline del Mar Adriatico, il Borgo Egnazia è un rifugio di lusso nel cuore della Puglia. Con 92 camere e ville splendidamente arredate, il resort offre una vasta gamma di opzioni di alloggio per ogni esigenza.

I campi da tennis di Borgo Egnazia (foto: facebook.com/it.nowhereelse)

I suoi quattro campi da tennis in terra battuta, circondati dalla bellezza naturale della campagna pugliese, offrono il luogo perfetto per una partita di tennis. Gli ospiti possono anche godere di lezioni personalizzate con istruttori esperti, oltre a una vasta gamma di altre attività tra cui golf, ciclismo e sport acquatici. Dopo una giornata all'aria aperta, gli ospiti possono rilassarsi presso la spa di classe mondiale del resort, gustare la cucina tradizionale pugliese presso uno dei suoi ristoranti o semplicemente rilassarsi a bordo piscina e godersi il sole mediterraneo.

Borgo Egnazia | Strada Comunale Egnazia – 72015 Savelletri (Br) | Tel 080 2255000

Belmond Hotel Splendido - Portofino

Appollaiato su una collina con vista sul pittoresco porto di Portofino, il Belmond Hotel Splendido è un rifugio di lusso sulla Riviera italiana. Con solo 70 camere e suite elegantemente arredate, ciascuna con vista mozzafiato sul mare o sui giardini lussureggianti dell'hotel, il resort offre un'atmosfera tranquilla e intima.

I campi da tennis del Belmond Hotel Portofino (foto: facebook.com/hotelsplendido)

Il suo campo da tennis, situato su una terrazza panoramica con vista sul mare, offre un ambiente spettacolare per una partita di tennis. Gli ospiti possono anche godere di una serie di altre attività, tra cui vela, escursioni e degustazioni di vini, o semplicemente rilassarsi presso la piscina e godersi l'ospitalità leggendaria dell'hotel. Da non perdere il ristorante DaV Mare in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio di Brusaporto (Bg), tre stelle Michelin.

Belmond Hotel Splendido | Viale Baratta 16 - Portofino (Ge) | Tel 0185 267801‎

Villa d'Este - Lago di Como

Immerso in una splendida villa del XVI secolo sulle rive del lago di Como, Villa d'Este (aperura 28 marzo 2024) è un capolavoro di architettura e design italiani. Con 152 camere e suite elegantemente arredate, ognuna con vista mozzafiato sul lago o sui giardini all'italiana dell'hotel, il resort offre un'esperienza di soggiorno indimenticabile.

I campi da tennis di Villa d'Este

Gli 8 campi da tennis (6 in terra battuta) sono collocati all'interno del parco e sono aperti dalle 8.00 alle 20.00. Le racchette sono a disposizione degli ospiti che non dispongono della propria attrezzatura. Gli ospiti possono anche godere di una serie di altre attività, tra cui golf, sport acquatici e corsi di cucina, o semplicemente rilassarsi e rigenerarsi presso la spa di classe mondiale dell'hotel.

Villa D’Este | Via Regina 40 - 22012 Cernobbio (Co) | Tel 031 3481

JW Marriott Venice Resort & Spa - Venezia

Situato sulla sua stessa isola privata nella laguna di Venezia, il JW Marriott Venice Resort & Spa è un'oasi di tranquillità ed eleganza. Con 266 camere e suite elegantemente arredate, ciascuna con vista mozzafiato sulla laguna o sui giardini dell'isola, il resort offre un'atmosfera serena e intima.

L'arrivo al JW Marriott Venice Resort & Spa

I suoi due campi da tennis, immersi nel pittoresco paesaggio dell'isola, offrono un ambiente tranquillo per una partita di tennis. Da provare la cucina Agli Amici Dopolavoro, il ristorante di chef Emanuele Scarello.

JW Marriott Venice Resort & Spa | Isola Delle Rose - 30133 Venezia Tel 041 8521300