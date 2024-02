Una grande novità all'Aleph Rome Hotel: ecco il nuovo Lobby Bar

C'è una novità all'Aleph Rome Hotel, iconico albergo nel cuore di Roma a pochi passi dalle leggendarie Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese: inaugurato il nuovo Lobby Bar. Un logo in linea con il design dell'albergo: un luogo in cui il fascino romano e la grandezza della Città Eterna sono coniugati con uno spirito moderno.

Il nuovo Lobby Bar dell’Aleph Rome Hotel

Com'è il nuovo Lobby Bar dell'Aleph Rome Hotel?

Gli alti soffitti, i pavimenti in marmo, gli arredi artigianali italiani, i legni pregiati e i pezzi di design rendono l'Aleph Rome Hotel un luogo in cui la luce, l'ariosità, l'ampiezza degli spazi accolgono il visitatore con sontuosa naturalezza e fascino contemporaneo. È la lucentezza del marmo il filo conduttore del progetto architettonico del Lobby Bar: i marmi originali dell'edificio risalente al 1930 dialogano con i nuovi inserimenti, in un tutt'uno armonico ed accogliente. Il bianco del Golden Sky, il verde carico del marmo cipollino, il giallo dell'indus gold, formano una palette di colori armonica e riposante, e danno agli spazi già ampi una linearità tutta nuova. Protagonista assoluto, il bancone interamente realizzato in onice, il cui verde pallido contrasta gradevolmente con gli alti sgabelli, realizzati con i meccanismi di una bicicletta d'epoca.

Cosa si beve al Lobby Bar dell'Aleph: drink di Lorenzo Politano

Un luogo cool e accogliente ad ogni ora del pomeriggio e della sera, con una selezione di drink originale e convincente curata dal bar manager Lorenzo Politano. Qui troviamo i grandi classici elaborati con un twist moderno: il cocktail Martini, il Negroni, il Daiquiri e molti altri ammaliano in un perfetto mix tra tradizione e innovazione, in linea con la filosofia che ha reso l'Aleph Rome Hotel un luogo unico.

Al Lobby Bar dell’Aleph i drink di Lorenzo Politano

Non manca una selezione di mocktail e di cocktail a basso contenuto di alcool, in linea con le nuove tendenze internazionali, e una scelta di liquori, distillati e spirits di tutto rispetto.

Cosa si mangia al Lobby Bar dell'Aleph: il menu di Carmine Buonanno

Anche sul fronte food si gioca sui contrasti tra tradizione e modernità cosmopolita, con un menu creato appositamente dall'executive chef Carmine Buonanno. Insalate, bites, sandwiches, per uno spuntino veloce in cui la romanissima insalata di puntarelle e alici su base misticanza dialoga con il Poke di tonno marinato con riso basmati, edamame, alga wakame, cavolo rosso, ravanello, avocado, cipolla croccante, mango, pistacchio e salsa teriyaki e la Crocchetta di patate e nduja è vicina ai Babaganoush con melassa al melograno. Immancabili i tradizionali piatti italiani, come i Rigatoni alla Carbonara e i Bucatini all'amatriciana.

La selezione dei dessert è un'apoteosi di dolcezza e bontà, declinata tra il Cheesecake con gelato alla vaniglia, la Mousse al cioccolato e molto altro.

Serate speciali al Lobby Bar dell'Aleph

Non solo, sono inoltre previste alcune serate speciali, le guest bartending night, in cui i bartender dell'Aleph saranno affiancati per una sera da alcune star della mixology, in uno scambio di creatività e ricerca assolutamente unico. Un nuovo bar, un luogo cool per i pomeriggi e gli aperitivi che si aggiunge alla già ricca offerta di esperienze perfette che l'Aleph Rome Hotel dedica ai suoi ospiti più esigenti e competenti.

Lobby Bar - Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma

Tel 06 4229001