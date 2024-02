La Pasticceria Marchesi 1824 ha 200 anni: ecco come li festeggia insieme ai golosi

Duecento anni e non sentirli. Stiamo parlando della storica Pasticceria Marchesi 1824 di Milano, dal 2014 parte del Gruppo Prada, che quest’anno festeggia questo anniversario importante. E per celebrare il traguardo Marchesi ha creato un percorso che si sviluppa per tutto l’anno attraverso quattro ingredienti tematici che hanno fatto la storia della pasticceria: cioccolato, caffè, vaniglia e marron glacé.

La sede storica di Pasticceria Marchesi 1824 in via Santa Maria alla Porta 11/a

Pasticceria Marchesi 1824, una storia lunga 200 anni

La storia di Pasticceria Marchesi è intessuta di tradizione e creatività che si fondono in un’armonia tramandata in chiave contemporanea per due secoli. Dalla sua fondazione, nei primi dell’800 in un palazzo settecentesco nel cuore di Milano, Pasticceria Marchesi è diventata un punto di riferimento per tutti i golosi milanesi e non solo. Preparazioni di qualità, ambienti accoglienti e un servizio intimo, accompagnano i momenti di convivialità tra gusto e raffinatezza.

Foto storica della Pasticceria Marchesi 1824 in via Santa Maria alla Porta 11/a

A distanza di due secoli Pasticceria Marchesi conta tre insegne milanesi (via Santa Maria alla Porta 11/a, Galleria Vittorio Emanuele II e via Monte Napoleone 9) e una londinese nel quartiere di Mayfair (117 Mount Street) ed è diventata un rito per una clientela meneghina e cosmopolita.

Il pastry creative director di Pasticceria Marchesi 1824, Diego Crosara

Oggi come allora, Marchesi 1824 è fedele alle sue tradizioni grazie al pastry creative director Diego Crosara e il suo team, basato sull’accurata selezione delle materie prime, l’alta maestria pasticciera e l’attenzione ai dettagli. Ricerca e innovazione si bilanciano con il rispetto delle classiche preparazioni di alta pasticceria, riviste in chiave contemporanea.

Il panettone re della pasticceria Marchesi 1824

Re indiscusso della pasticceria milanese è, naturalmente, il Panettone: da Marchesi 1824 è il prodotto iconico per eccellenza, da quello classico a decorato delle festività natalizie fino alle diverse declinazioni stagionali in vendita tutto l’anno.

Il panettone è il re della Pasticceria Marchesi 1824

I 200 anni della Pasticceria Marchesi tra cioccolato, caffè, vaniglia e marron glacé

Per celebrare l’anniversario dei 200 anni Marchesi ha creato un percorso che si sviluppa per tutto l’anno attraverso quattro ingredienti tematici che hanno fatto la storia della pasticceria: cioccolato, caffè, vaniglia e marron glacé. Questi quattro ingredienti riflettono la storia e l’evoluzione di Pasticceria Marchesi dalla sua fondazione a oggi.

Pasticceri al lavoro da Pasticceria Marchesi 1824

Il cioccolato con tutte le sue declinazioni, dalle classiche praline ai cremini fino alle torte fresche, riflette il perfetto bilanciamento tra gusto ed estetica. Il secondo ingrediente tematico, il caffè, è stato il fulcro dello sviluppo di Pasticceria Marchesi. Da quando agli inizi del Novecento la famiglia Marchesi ha iniziato a servire il caffè ai suoi clienti, la pasticceria si è trasformata nel salotto buono di una Milano sempre più dinamica. La vaniglia ingrediente fondamentale dell’arte dolciaria, per Marchesi è simbolo di una ricerca attenta sulle materie prime che va oltre confine. Per ultimi, i marron glacé, utilizzati per le classiche torte autunnali, sono diventati un segno di gusto ed eleganza esportati in tutto il mondo. I primi 3 mesi dell’anno vedono protagonista il cioccolato, principe indiscusso della pasticceria.

Pasticceria Marchesi 1824

Via Santa Maria alla Porta 11/a - 20123 Milano

Tel 02 862770