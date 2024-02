 Milano Fashion Week al via: ecco gli hotel e i ristoranti... alla moda

Milano è pronta: dal 20 al 26 febbraio 2024 torna la Fashion Week che porta in passerella le collezioni moda donna. Il calendario di eventi è fittissimo, tra sfilate, presentazioni e eventi super esclusivi in tutta la città. D’altronde Milano, celebre epicentro della moda, incarna l'essenza del raffinato gusto italiano attraverso le sue lussuose boutique e le spettacolari esposizioni di moda. I suoi quartieri iconici, in particolare il Quadrilatero della Moda, costituiscono le piattaforme d'eccellenza dove rinomati designer da tutto il mondo presentano le loro creazioni.

Milano pronta per la Fashion Week

Tuttavia, l'influenza di Milano si estende ben oltre la sua scena moda: essa si configura come un vivace centro di creatività e innovazione. Con istituzioni di moda e design di alto livello che nutrono la prossima generazione di visionari, la città consolida la sua posizione di leader globale nel plasmare il panorama della moda e del design. Ma dove andare (e magari soggiornare e mangiare) immergersi nel luccichio della Milano più stilosa che ci sia, tra stiliti, modelle e abiti haute couture? Ecco una selezione di hotel e ristoranti per essere al centro della… passerella.

Hotel Bulgari Milano

Una camera dell'Hotel Bulgari Milano

Per i più appassionati di moda e design e che stanno pianificando una visita alla città di Milano durante la Settimana della Moda, l'Hotel Bulgari Milano è la scelta perfetta. Situato nel cuore della città, questo lussuoso hotel vanta un design raffinato e contemporaneo, con interni eleganti e sofisticati. Hotel Bulgari Milano offre un'esperienza di soggiorno esclusiva, con servizi di prima classe e una posizione privilegiata vicino alle principali attrazioni della moda e della città. Soggiornare qui ti immergerà nell'atmosfera glamour e chic che caratterizza la capitale della moda italiana. Da provare qui la cucina italiana contemporanea firmata dallo chef Niko Romito.

Bulgari Hotel Milano | Via Privata Fratelli Gabba, 7B - Milano | Tel 02 805 8051

Armani Hotel

Una camera dell'Armani Hotel

Tappa imperdibile per gli appassionati di moda a Milano è, naturalmente l’Armani Hotel. Era l’11 novembre 2011 quando, nell’ambito del progetto Armani Hotels e Resorts nato dalla collaborazione tra Giorgio Armani Spa ed Emaar Properties Pjsc, l’Armani Hotel Milano ha aperto le porte nel cuore della città, dopo Armani Hotel Dubai. L’hotel ha sede nell’edificio in stile razionalista progettato da Enrico A. Griffini nel 1937, dall’alto presenta una silhouette a forma di A, e racchiude un mondo di armonia, privacy e attenzione alla sicurezza degli ospiti. L’Armani Hotel include al suo interno pezzi di arredamento dallo stile minimal ed elegante di Casa Armani. Tappa d’obbligo un cocktail all’Armani/Bamboo Bar e una cena all’Armani Ristorante.

Armani Hotel | Via Alessandro Manzoni 31 - Milano | Tel: +39 02 8883 8888

Excelsior Hotel Gallia

Una stanza dell'Excelsior Hotel Gallia

Sin dalla sua apertura nel 1932, l’Excelsior Hotel Gallia ha seguito l’evoluzione di una società che è stata capace di accoglierne i diversi cambiamenti, abbracciando le molteplici culture che si sono avvicendate nel tempo. L’hotel racchiude tutti questi sentimenti e si caratterizza per la sua vena innovativa a tratti quasi dirompente. L’Excelsior Hotel Gallia Milano ha 235 camere, con 54 suite tra cui figura la più grande d’Italia, la Katara Suite. Senza dimenticare i piaceri della gola grazie al rooftop bar e ristorante Terrazza Gallia con dai fratelli chef Lebano, Antonio e Vincenzo.

Excelsior Hotel Gallia | Piazza Duca D'Aosta 9 – Milano | Tel +39 02-67851

Hotel Principe di Savoia

Una delle camere dell’Hotel Principe di Savoia

Costruito nel 1896, affacciato su piazza della Repubblica, il Principe di Savoia (Dorchester Collection) è considerato tra gli hotel più lussuosi di Milano. Basti pensare che la sua suite presidenziale, che tra gli altri ha ospitato la Regina Elisabetta II, è considerata da molti come la più bella stanza d’albergo del mondo. Fiore all’occhiello anche la cucina grazie al ristorante Acanto, il Salotto Lobby Lounge, progettata da Thierry Despont e il Principe Bar.

Hotel Principe di Savoia – Dorchester Collection | Piazza della Repubblica 17 - Milano (Mi) | Tel 02 6230 2026

Dove mangiare a Milano durante la Fashion Week, zona per zona

Ecco, invece, dome mangiare a Milano durante la Fashion Week, zona per zona, per una pausa di gusto e stile.

Porta Romana - Autem

La sala di Autem

Nel cuore di Porta Romana, Autem è il ristorante dello chef Luca Natalini, dove il menu è una carta bianca in continua evoluzione, scritta ogni giorno dalla disponibilità della materia prima, valorizzata attraverso sostenibilità ed economia circolare. Tra i piatti signature, la famosa Pasta in bianco, il piatto a base di lumache “Come se fosse una bourguignonne”, l’audace “Cavallo e ostrica” e l'Insalata di anguilla affumicata.

Autem | Via Serviliano Lattuada 2 – Milano | Tel 351 278 0368

Porta Romana - Vannucci

Particolare della sala del Vannucci

A soli dieci minuti da Fondazione Prada si trova Vannucci, ristorante fresco di apertura. La cucina è guidata dallo chef Nicolas Baglione, la cui filosofia gastronomica è partire dalla cucina mediterranea, innovandone i sapori tramite l’uso di ingredienti dai sentori esotici. Degni di menzione sono i signature dish dello chef come lo spaghettone Gerardo di Nola cacio e pepe con gambero rosso e lime e il paccherino Rustichella d’Abruzzo con guanciale e spuma di carbonara, ultimato al tavolo. Inoltre, il ristorante offre una ricca selezione di etichette nazionali ed estere da accompagnare ai piatti dello chef.

Vannucci | Via Atto Vannucci 22 – Milano | Tel 02 58316152 - 375 5139197

Porta Romana - Saporimaestri

La sala di Saporimaestri

A due passi da Porta Romana, è divenuto realtà il sogno di Alessandro e Tatiana, due giovani ristoratori che nel 2017 hanno aperto il loro ristorante. Lo chef Alessandro seleziona giorno per giorno il meglio della gastronomia nostrana, interpretando le ricette della tradizione con creatività e tecniche di preparazione moderne. Nel menù si possono trovare pietanze a base di pesce fresco come paccheri al gambero rosso di Mazara con salsa datterino, granella di pistacchio e lardo iberico, ma anche piatti di terra come il risotto con funghi porcini e Gorgonzola riserva. Da Saporimaestri potrete gustare anche, secondo stagionalità, eccellenze italiane come il caviale Beluga Siberian e il tartufo bianco di Alba.

Saporimaestri | Via Maestri Campionesi 4 – Milano | Tel 02 55016420 - 3450221820

Moscova | Brera - Cerere

La sala di Cerere

In zona Moscova, sorge Cerere - Cibo dalla Terra, ristorante aperto da poco, che pone al centro la qualità elevata delle materie prime e l'utilizzo responsabile degli alimenti al fine di evitare gli sprechi. In cucina, gli chef Roberto Cogni e Mauro Grassia si impegnano a conservare la genuinità delle materie prime per servire ai clienti piatti che esaltino le proprietà organolettiche degli alimenti. Dalla tagliatella piena di ragù di cortile, clorofilla di prezzemolo e jus di zafferano, alla tartare di asino con pecorino, mandarino e carciofi fermentati fino al piatto “Horto”, una selezione di verdure cotte, crude e fermentate, il cliente ha la possibilità di apprezzare la materia prima trasformata, con eleganza, in una pietanza gustosa e creativa.

Cerere | Via della Moscova 24 – Milano | Tel 353 4419985

Moscova | Brera - Stendhal Milano

La sala di Stendhal a Milano

La tradizione meneghina incontra l’innovazione e la modernità qui da Stendhal Milano. Il ristorante si trova nei pressi di Moscova e a pochi minuti di passeggio dalla Pinacoteca di Brera. È il luogo adatto per assaporare la cucina milanese in una delle zone più vive e affascinanti della metropoli lombarda. Il locale propone un menù ricco, tra cui risaltano i “piatti storici di Stendhal”: risotto giallo allo zafferano, mondeghili tradizionali, riso giallo con l’ossobuco e la milanese di vitello alta, solo alcune delle pietanze della tradizione da gustare qui. Come dessert, tra le tante possibilità, spicca il tiramisù e la tarte tatin con gelato alla crema d’uovo.

Stendhal Milano | Via Ancona angolo via San Marco - Milano | Tel 02 62086868

Centro - Giannino dal 1899

La sala di Giannino dal 1899

Insignito di appartenenza ai Locali Storici d’Italia, caratterizzato da un'atmosfera elegante e raffinata, il Ristorante Giannino dal 1899 è la proposta perfetta per un’autentica esperienza sensoriale a cura di Carmine Mottola, chef campano e cittadino del mondo, che con passione e dedizione vuole restituire nel piatto l’illusione di un “viaggio attraverso il gusto” da Occidente a Oriente.

Giannino dal 1899 | Via Vittor Pisani 6 – Milano | Tel 02 3651 9520

Centro - Il Vizio Milano

Il Vizio Milano. Foto: Benedetta Bassanelli

All’interno dell’hotel Sina de la Ville, a pochi passi dalla centralissima Piazza San Babila, Il Vizio Milano è la location perfetta per gustare un sushi di eccellente qualità, preparato dalle esperte mani dello chef Taro Simosaka, senza rinunciare ai sapori della buona cucina italiana mediterranea.

Il Vizio Milano | Via Ulrico Hoepli 6 – Milano | Tel 02 805 1231

Zona Risorgimento - I Compari

I Compari

Per una ricarica istantanea dai frenetici ritmi della Fashion Week, il messinese doc Tommaso Cannata ne I Compari propone antichi grani siciliani, uno sfiziosissimo street food da gustare rigorosamente con le mani sul posto o passeggiando, o ancora dolci siciliani e granite ai gelsi, al caffè, al pistacchio, al limone, alla mandorla, con o senza panna. Poesia pura.

I Compari | Corso indipendenza - Via Ciro Menotti 5 | Tel 02 738 0400

Zona Risorgimento - Ricci Osteria

Mise en place da Ricci Osteria

A due passi da Piazza del Tricolore sorge Ricci Osteria, una meta fortemente raccomandata per assaporare le vere specialità pugliesi a Milano. Dall'arredamento alle illuminazioni tipiche leccesi, il locale è espressione della più vera atmosfera pugliese. In cucina, lo chef Francesco Bordone prepara piatti autentici come le orecchiette di semola rimacinata fatte in casa con broccoli, pomodorini confit e mollica di pane alle acciughe o gli spiedini di bombette di capocollo di maiale con patate arrosto e stracciatella di bufala. La domenica a pranzo il ristorante propone un menù fisso che permette di far vivere l’esperienza conviviale del giorno di festa nel modo tradizionale pugliese.

Ricci Osteria | Via Pasquale Sottocorno 27 – Milano | Tel 02 49705612

Sempione | Pagano - Locanda Sempione

La sala di Locanda Sempione

Locanda Sempione è il ristorante dello chef Tommaso Mandorino, a soli due passi dall’Arco della Pace. La location si distingue per l’ambiente elegante e per la cucina tradizionale reinterpretata con un tocco di innovazione. Lo chef offre al cliente una vera e propria esperienza gastronomica che spazia tra le diverse cucine regionali italiane senza trascurare le specialità del capoluogo meneghino. Si passa dal risotto giallo alla milanese alle bombette pugliesi con guanciale romano e cipolla caramellata e patata alle erbe, passando per la frisella pugliese con tartare di fassona piemonte. Sono presenti anche piatti di pesce come il filetto di ombrina su spaghetti di zucchine, pinoli e uvetta, e la zuppetta di cozze, polpo, calamaro, gamberi e scampi.

Locanda Sempione | Corso Sempione 38 – Milano | Tel 02 09946065