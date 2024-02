“Tiporto” il mare... a Monza: c'è anche l'asta del pesce

Il mare è arrivato a Monza. Non è colpa del cambiamento climatico, ma merito del team di Pane & Trita, irriverente catena di ristoranti. I suoi soci hanno deciso, infatti, di dare vita a un nuovo progetto, dedicato questa volta alla cucina di mare. Si chiama Tiporto ed ha aperto i battenti nel capoluogo brianzolo. L'idea è quella di far vivere all'ospite un'esperienza simile a quella che vivrebbe in un ristorante sul mare. Il menu, quindi, è tarato sul pescato del giorno e l'ambiente è caratterizzato da continui richiami alla vita marittima.

Tiporto a Monza

Tiporto, il nuovo ristorante di pesce a Monza

Aperto sette giorni su sette, sia a pranzo sia a cena, del “porto di mare” si respira l’atmosfera vivace e piacevolmente caotica, resa ancora più coinvolgente da un’iniziativa unica nel suo genere: una vera e propria asta del pesce che viene messa in scena ogni sera e consente agli ospiti del locale di accaparrarsi una serie di piatti a prezzi vantaggiosi, a patto di essere i più veloci. A segnare l’inizio della “sfida”, il suono di un campanaccio fatto vibrare con vigore da uno dei camerieri che sfoggiano look in perfetto stile “portuale nordico” con tanto di berretto di lana in testa.

Il team di Tiporto

La carta è un inno al mare e ai suoi preziosi tesori: dai crudi ai classici primi piatti della tradizione italiana realizzati con pasta di grano 100% italiano trafilata al bronzo e crostacei, mitili o polpo; dai secondi piatti con diverse cotture del pesce (griglia, padella o brace), all’immancabile fritto misto che da Tiporto viene servito “mezzo metro alla volta”; e infine panini a base di pesce e pizze in perfetto stile marinaro.

Spazi ampi e... marittimi

Lo stesso vale per gli arredi. Reti da pesca appese alle pareti, sacchi di iuta, insegne luminose e vecchie scatole di metallo, pavimenti in legno e maiolica, colonne rivestite in ceramica, tavoli che richiamano il legno delle barche e container industriali come bancone: elementi che giocano con l’immaginario collettivo, evocando sia le tipiche pescherie di una volta, sia i più veraci banchi dei mercati del pesce. Quelli dell’Europa del Nord in particolare, ai quali lo stile si ispira. In questo scenario trovano posto anche le casse di birra Ichnusa, che diventano così parte dell’arredamento sottolineando al contempo l’importante partnership con lo storico brand sardo, e ponendo l’accento sull’abbinamento tra la cucina di mare e la birra, un incontro perfetto, molto apprezzato dai più giovani e ben valorizzato dal menu.

Insomma, quello di Tiporto è un ambiente vivace e accattivante, che si articola su uno spazio molto ampio: 700 i mq complessivi, aperti verso l’esterno con dieci vetrine su strada, in grado di ospitare duecentoventi coperti, che diventeranno quattrocento in estate quando verrà inaugurato anche il dehors. Quella di Tiporto vuole essere una proposta trasversale, in termini di offerta gastronomica e occasioni di consumo. Per questo oltre a divertirsi nella grande sala conviviale, è possibile vivere esperienze più intime grazie a Tiporto Secret, una zona privé con menu dedicato dove assaporare il gusto esclusivo della secret room.

Tiporto

Viale Elvezia 52 - 20900 Monza

Tel 0395964844