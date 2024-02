Weekend lungo a Monaco di Baviera: ristoranti e quartieri da non perdere

Un long weekend a Monaco nella città tedesca che diede i natali a Elisabetta di Baviera: concentrato di bellezza, tradizioni, eleganza. Scegliamo di alloggiare in uno degli hotel storici di Monaco, frequentato da vip e personaggi dello showbiz internazionale: il leggendario Leading Hotel Bayerischer Hof. Simbolo dell'hotellerie di lusso e bellezza, a conduzione familiare dall'Ottocento e rinnovatosi ogni anno con continui lavori di restauro e ampliamento, l'albergo è famoso anche per la buona tavola (2 Stelle Michelin e 19 punti Gault Millau per l'Atelier, tempio culinario dell'albergo).

Monaco di Baviera è una città dalle mille sorprese

Leading Hotel Bayerischer Hof, gusto e storia a Monaco

Situato nell'elegante quartiere dello shopping di Monaco di Baviera, questo storico hotel a 5 stelle offre 5 ristoranti gastronomici, 6 bar e un esclusivo centro benessere con piscina all'ultimo piano.

Le lussuose camere e suite vantano un design originale che spazia dallo stile cosmopolita a quello coloniale. I punti ristoro includono il ristorante in stile polinesiano Trader Vic's, il ristorante Atelier 2 stelle Michelin; l'iconica terrazza Blue Spa, offre barbecue d'estate e un esclusivo Ice bar in inverno con splendidi panorami di Monaco. Inoltre, si cena anche nel ristorante Garden.

Dove mangiare a Monaco

A due passi dall'hotel c'è il centro storico: tra Marienplatz, Dom e Isartor, si respira un'atmosfera d'antan. Acquisti tipici come profumi e saponi si trovano da Ludwig Beck, la migliore pizza viene servita da Grano, a Jakobsplatz, mentre le stoffe più eleganti sono al Radspieler. I luoghi da visitare sono tanti e rappresentano l'anima di questa città.

Chi vuol mangiare bavarese deve andare in una tipica trattoria, come Donisl sulla Weinstraße (il locale esiste da oltre 300 anni), a due passi da Marienplatz antica locanda, la seconda più antica tra le birrerie di Monaco. Uno scalone di legno porta al piano superiore dove, da una balaustra si può osservare il piano inferiore e dove, oltre ai tavoli, spesso c'è un'orchestrina che, con musiche tradizionali, rallegra gli ospiti del locale. Qui si trovano i piatti tradizionali: arrosto e stinco di maiale, salsiccia bio e altre prelibatezze bavaresi.

Spatenhaus an der Oper (di fronte a teatro dell'Opera) è uno dei ristoranti di culto in città, proprio di fronte all'Opera. I menu (e i prezzi) cambiano a seconda del piano in cui si mangia: il pian terreno è più rustico e offre cucina bavarese, al primo piano note internazionali e indiscutibili raffinatezze. Numerose proposte di pesce e di piatti vegetariani, oltre la wiener schnitzel, che è come la nostra cotoletta alla milanese.

A Maxvorstadt, quartiere con università, boutique, ampie aree verdi tanti caffè, accanto al bellissimo museo Lenbachhaus c'è Il ristorante Ella, il menu offre pietanze italiane rivisitate, ha un'aria internazionale e gli avventori sono sempre di fretta. Die Schreiberei invece è ristorante dalle varie anime, su due piani: sotto più spartano, mentre più chic al primo piano, curatissimo nei dettagli, è gestito dallo chef Tohru Nakamura che mescola la cucina europea a quella giapponese.

Quartieri da amare a Monaco

Il Kunstareal di Monaco è caratterizzato da molti musei e spazi artistici di alto livello, proprio nel cuore di uno dei quartieri più vivaci della città della città: Maxvorstadt. Uno dei luoghi culturali più importanti d'Europa, di richiamo internazionale, che regge senza problemi il confronto con Berlino, Vienna, Parigi e New York: gioielli architettonici, sale espositive, sei università di fama internazionale, 42 gallerie, istituzioni culturali, il tutto in appena mezzo chilometro quadrato. Uno su tutti Lenbachhaus, dove si alternano mostre, eventi, performance.

Skyline di Monaco con il municipio di Marienplatz

Schwabing invece è il quartiere simbolo della capitale bavarese in tutto il mondo. La parte vecchia, in particolare, richiama direttamente gli anni d'oro di Monaco ed evoca ancora oggi molte sensazioni. È probabilmente il quartiere più conosciuto di Monaco. Dovuto, da un lato, alla sua storia ricca di movimenti artistici avanguardistici, dall'altro alle attrazioni turistiche, come la Leopoldstraße, il Siegestor e l'Englischer Garten che, con una superficie di 375 ettari, è uno dei parchi più grandi al mondo. Dal Monopteros si può ammirare una splendida vista sul centro città, guardare i surfisti alla Eisbachwelle, all'ingresso dell'Englischer Garten attira surfisti e curiosi da tutto il mondo. È universalmente considerata come la più costante, la più grande e la migliore onda fluviale al centro di una grande città. Qui la gente fa surf da 40 anni.

A Schwabing si trovavano alcuni dei club più importanti e rivoluzionari del mondo: personaggi famosi come i Rolling Stones, i Pink Floyd o Jimi Hendrix andavano per locali sulla Leopoldstraße. Oggi ci sono bar pluripremiati come Call Soul, caffè storici come Münchner Freiheit, o Milchhäusl, un piccolo chiosco biologico nel cuore dell'Englischer Garten.

Gli indirizzi a Monaco

Donisl

Weinstraße 1 - Monaco

Spatenhaus an der Oper

Residenzstraße 12 - Monaco

Tel +49.892907060

Schreiberei

Dienerstraße 20 - Monaco

Tel +49 89 21529172

Hotel Bayerischer Hof - Blue Spa Lounge, Roof Garden, Atelier e Garden

Promenadeplatz 2-6 - Monaco

Tel +49 89.21 20-0



Ella im Lenbachhaus

Luisenstraße 33 - Monaco

Tel +49 89 700 88 177

Leading Hotel Bayerischer Hof

Promenadeplatz 2-6

Tel +49 8921200

Come arrivare a Monaco

Arrivare a Monaco di Baviera è veloce e confortevole con i voli di Air Dolomiti, che partono dai principali aeroporti italiani. Puntuali, cortesi e con uno chef italiano che propone ottimi pasti: Daniele Canzian. A chi vola in business nel pomeriggio, viene offerta una merenda con formaggi, marmellata, uva e cracher, oltre a Ferrari brut.