Locanda Sempione: come fare un viaggio di gusto per l'Italia stando a Milano

Nel Medioevo le locande indicava un luogo sicuro dove poter mangiare e dormire a un costo ragionevole. Data la loro natura di luogo di transito, all'interno delle locande c'era sempre un gran viavai; erano luoghi “vivi”, dinamici e accoglienti, nei quali sentirsi a casa. E vere e proprie tappe di viaggio. Così alla Locanda Sempione, new entry del vivace Corso Sempione a Milano, oltre a ricreare questo “mood” si parte per un viaggio gastronomico che abbraccia tutta la penisola.

L'elegante sala della Locanda Sempione

Cosa si mangia alla Locanda Sempione

Ma la cucina Locanda Sempione non si limita a deliziare i clienti con i piatti della tradizione lombarda. La cucina infatti travalica i confini regionali, accompagnando gli ospiti in un viaggio da Nord a Sud. Pertanto, sul menu convivono risotto alla milanese, mondeghili e cotoletta (servita con spinacino fresco al lime e patate al forno), ma anche frisella di fassona piemontese servita con insalata di puntarelle e zafferano, polpo rosticciato con favetta bianca e cicoriella, tagliatelle con crema di cime di rapa, la stracciatella e acciughe del Cantabrico, uovo cotto a 62° servito con vellutata di piselli, parmigiano e crostini di semola.

Risotto alla milanese, jus di vitello al midollo 1/5 Polpo rosticciato, favetta bianca, cicoriella saltata aglio e olio 2/5 Vitello tonnato 3/5 Frisella con tartare di fassona piemontese, insalata di puntarelle e zafferano. 4/5 Millefrolle con crema pasticcera e frutti rossi 5/5 Previous Next

Ogni portata è preparata al momento, con cura e desiderio di stupire gli ospiti. Piatti conosciuti interpretati in maniera creativa. In autunno e inverno prevale la cucina settentrionale: brasati, agnolotti, polpette (molto amate dalla clientela) e tortino di parmigiana. In primavera ed estate, invece, si propone una cucina mediterranea, con formaggi accompagnati da confetture agrumate, tartare e crudi di pesce. Materia prima rigorosamente tutta italiana, e dolci fatti in casa originali e ben presentati, come il Tiramisud al pistacchio e la Mille frolle con crema pasticcera e frutti rossi.

Tommaso Mandorino, lo chef della Locanda Sempione

Lo chef, classe 1992, pugliese, Tommaso Mandorino è un vero ricercatore del gusto e dell'innovazione. «Per me gourmet è reinterpretazione e rivisitazione moderna della tradizione – racconta lo chef - mi piace lavorare sulla consistenza e i contrasti, giocando nel reinventare i piatti amati da tutti». Tra i suoi più iconici troviamo la cotoletta con fontina al tartufo nero e patate novelle, i ravioli di zucca con burro, salvia, bitto e crudo di Bra, e le immancabili bombette pugliesi, piatto del cuore dello chef, accompagnate da guanciale romano, cipolla caramellata e patata alle erbe.

Cosa si beve alla Locanda Sempione

La cantina, situata al piano inferiore, è frutto dell'impegno di esperti del settore enologico e ospita una selezione di etichette provenienti sia dall'Italia sia da vigneti internazionali.

Particolare della cantina della Locanda Sempione

In sala, a consigliare gli abbinamenti più adatti ai piatti scelti è il sommelier Lorenzo Colella.

Come è l'interno di Locanda Sempione

Strategicamente posizionato in una delle zone più vibranti di Milano, a pochi passi dal centro, Locanda Sempione è caratterizzato da un'atmosfera elegante e raffinata.

Particolare della Locanda Sempione

La sala principale, con la cucina a vista, può ospitare fino ad 80 coperti, mentre al piano inferiore una sala più intima, con un massimo di 20 posti, viene proposta anche come location per eventi e feste private.

Locanda Sempione

Corso Sempione 38 - 20154 Milano

Tel 02 0994 6065