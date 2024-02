Pasqua in Umbria, ecco come la festeggia il Relais Borgo Campello

I campi si riempiono di profumi e colori grazie ai fiori selvatici dai toni più vari, mentre i boschi si tingono di un verde intenso, rivelando cascate impetuose e laghi incantevoli. Il risveglio della natura in Umbria rappresenta il momento perfetto per una vacanza primaverile tra borghi medievali autentici, paesi nascosti, tesori artistici e passeggiate tranquille nel paesaggio, accompagnate dai tradizionali riti pasquali.

Campello Alto

Situato a soli 10 km da Spoleto e nelle immediate vicinanze delle rinomate città d'arte come Assisi, Spello, Norcia e Cascia, il Relais Borgo Campello rappresenta un'oasi di ospitalità nel cuore medievale di Campello Alto (PG), offrendo agli ospiti la possibilità di vivere un viaggio di Pasqua nel 2024 all'insegna del lusso della semplicità, arricchito da esperienze uniche e momenti di puro benessere. All'interno del borgo, tra le antiche mura un tempo abitate dai monaci, si trovano la rocca, il convento e le tipiche case di pietra, testimoni della storia e della tradizione della regione.

Camera Relais Borgo Campello 1/4 Camera Relais Borgo Campello 2/4 Appartamento Bellevue del Relais Borgo Campello 3/4 Giardino del Relais Borgo Campello 4/4 Previous Next

Relais Borgo Campello: lusso, relax e arte nell'Umbria delle Fonti del Clitunno

All'interno del castello, lusso e comfort si fondono armoniosamente nei sontuosi appartamenti, mentre nel convento si offrono eleganti e accoglienti camere, creando così un'atmosfera di serenità e relax. Un'oasi di pace si cela sotto la terrazza panoramica, all'interno delle mura del castello, dove si trova la Private Spa. Qui, le pietre originali conferiscono un tocco di raffinatezza e tranquillità, accompagnando gli ospiti in un percorso di rigenerazione. Tra le varie opzioni disponibili, si può godere della sauna finlandese, della doccia emozionale, della piscina riscaldata con postazioni idromassaggio e dell'area relax.

Piscina centro benessere del Relais Borgo Campello 1/6 massaggio al Relais Borgo Campello 2/6 Softhub al Relais Borgo Campello 3/6 Tagliere misto 4/6 Tagliolini con tartufo 5/6 Convento di Campello Alto 6/6 Previous Next

Un'esperienza particolarmente rigenerante è rappresentata dalla Nuvola Experience, grazie ai lettini di ultima generazione che ricreano l'effetto di gravità zero, offrendo un percorso sensoriale unico accompagnato da idromassaggio e trattamenti wellness. Le giornate trascorrono placide e poetiche nei dintorni del parco delle Fonti del Clitunno, uno dei luoghi più suggestivi dell'Umbria, dove gli ospiti possono immergersi nei giochi d'acqua, nei ruscelli e nelle sorgenti, circondati da alberi romantici e un incantevole laghetto abbracciato da salici e pioppi.

Non lontano, il Tempietto del Clitunno si erge come una delle gemme artistiche dell'Umbria, riconosciuto come patrimonio dell'Umanità Unesco. È solo uno dei numerosi tesori artistici che abbelliscono questa splendida regione. Per coloro che desiderano trascorrere le vacanze pasquali in un ambiente di lusso e relax, il Relais Borgo Campello propone un pacchetto speciale di 2 notti. Questo pacchetto include un massaggio di coppia chiamato "Borgo Experience", un trattamento total body che si svolge sul lettino Nuvola, garantendo un'esperienza di relax indimenticabile. Il prezzo di questo pacchetto parte da 350 euro per 2 persone.

Relais Borgo Campello

Via del Palazzetto 1 - 06042 Campello sul Clitunno (Pg)

Tel 328.5986170