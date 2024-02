Amanti del caviale? Da Zelo al Four Seasons Hotel Milano c'è il menu a tema

Amanti del caviale? L’indirizzo da non perdere è il Ristorante Zelo del Four Seasons Hotel Milano dove lo chef Fabrizio Borraccino ha ideato un nuovo menu dedicato al caviale.

Il nuovo menu di Zelo dedicato al caviale

Grazie ad un partner d'eccezione, Calvisius, lo chef presenta in carta il nuovo menu degustazione con quattro nuove proposte dedicate. Il connubio tra il caviale e le selezionate materie prime, quelle a cui lo chef pone sempre attenzione e ricerca, si traduce nell'incontro tra il caviale e i gamberi rossi di Mazara, le linguine del “Pastificio Gentile”, la polpa di granchio, lo storione – rigorosamente alla milanese, il mascarpone.

Menu Caviale Calvisius

Carpaccio di Gamberi Rossi di Mazara con Caviale Calvisius Tradition Prestige

Linguine “Pastificio Gentile” allo Scorfano, con Polpa di Granchio e Caviale Calvisius Tradition Prestige

Storione alla Milanese con Cema di Risotto allo Zafferano e Caviale Calvisius Tradition Prestige

Crema al Mascarpone Cialda di Pane Caramellata e Caviale Calvisius Tradition Prestige

«Studiare e realizzare un menu dedicato al caviale è stato per me davvero interessante; ho cercato di unire i fornitori legati alla mia cucina a questo nuovo prezioso alimento, per dare agli ospiti una nuova esperienza gastronomica, solleticando i loro palati. La mia cucina ha come prima missione quella di rendere gli ospiti, sia i viaggiatori che i milanesi, sempre curiosi, permettendo loro di conoscere le sfaccettature della cucina italiana e le sue numerose eccellenze, racconta Borraccino.

Chef Fabrizio Borraccino

Ristorante Zelo è Ambassador Calvisius

Il Ristorante Zelo del Four Seasons Hotel Milano è stato anche premiato come “Ambassador Calvisius”, un riconoscimento che Calvisius assegna ai ristoranti e agli chef che realizzano piatti con il caviale seguendo però la propria filosofia di cucina, sia a livello etico che creativo.

Il caviale della Calvisius è prodotto in Italia, nella provincia di Brescia, nel più grande allevamento di storioni in Europa per i suoi sessanta ettari di estensione e si è fatto apprezzare in tutto il mondo per le specie allevate che costituiscono un'importante riserva genetica che viene attentamente preservata dall'azienda e resa disponibile per piani di ripopolamento faunistico.

Come è il ristorante Zelo

Con un interior design firmato dalla rinomata architetta spagnola Patricia Urquiola, il Ristorante Zelo rappresenta oggi un indirizzo eclettico nel cuore di Milano, all'interno di uno degli Hotel più iconici in città, emblema dell'ospitalità Four Seasons Hotels & Resorts in Italia.

La sala dello Zelo

Nel cuore di Milano, Zelo diventa così, in un'unica location avvolta nella bellezza del design contemporaneo e della sua storia, il luogo in cui scegliere le diverse proposte della ricca cucina italiana.

Zelo - The Spa at Four Seasons Hotel Milano

Via Gesù 6/8 - 20121 Milano

Tel 02 7708 1478