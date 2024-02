Ginkgo, il nuovo ristorante a Palazzo di Varignana, svela come restare giovani

L'alimentazione sana è la base del benessere, si sa! Per mettere in pratica questa verità, nasce Ginkgo Longevity Restaurant, il nuovo ristorante che completa l'offerta gastronomica di Palazzo di Varignana, il resort a Castel San Pietro Terme (Bo) immerso nei colli bolognesi. Un concept unico e innovativo che si basa su una “cucina potenziativa” al servizio del benessere con l'obiettivo di unire gusto, qualità delle materie prime, attenzione alla sostenibilità e piacere del bello. Il nuovo ristorante si basa, infatti, sul Metodo Acquaviva, ideato da Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista, farmacista e direttrice scientifica del resort, dove la cucina è al servizio del benessere per regalare un'esperienza da assaporare con i 5 sensi. Il ristorante Ginkgo Longevity Restaurant è aperto anche agli esterni.

Esperienza caratterizzante di questo nuovo ristorante è il Mindful Lunch: un pranzo guidato insieme ad Annamaria Acquaviva per scoprire un nuovo approccio al cibo e le strategie più efficaci per raggiungere il massimo potenziale psicofisico anche a tavola. La proposta gastronomica del Ginkgo Longevity Restaurant si ispira alla dieta mediterranea e si distingue per un controllo dell'impatto glicemico, un bilanciamento dei macronutrienti un effetto antinfiammatorio e un'integrazione di sostanze fitochimiche antiossidanti.

I piatti che compongono il menu Longevity, ideati da Annamaria Acquaviva insieme allo chef Marco Leandri, sono una celebrazione di combinazioni alimentari strategiche, mirate a potenziare le performance fisiche e mentali, oltre a favorire bellezza e benessere. Gli ospiti del ristorante potranno comporre il proprio menu scegliendo direttamente dalla carta un piatto per ogni portata tra antipasti, primi piatti, secondi e dolci mentre per chi parteciperà ai retreat sarà studiato un menu ad hoc in base alle loro esigenze.

Cosa si mangia al Ginkgo Longevity Restaurant

Tra le proposte più emblematiche del Ginkgo Longevity Restaurant “Composizione di frutti di bosco, petali di finocchio croccante e fiori di stagione al profumo dell'olio Evo Blend Blu Palazzo di Varignana”, come antipasto “Perle di sedano rapa con germogli di pisello e gel al mandarino, su velluto di broccoli e polvere di olive nere all'olio Evo Blend Verde Palazzo di Varignana” come primo “Assoluto di fiore di zucca con vellutata di piselli all'olio Evo Blend Verde Palazzo di Varignana” come secondo e “Mignon di mandorle e lavanda al profumo di limone su coulis di frutti di bosco” come dolce.

Tutti i pasti inizieranno con le “Acque della Longevità” e si concluderanno con “Infuso purificante, rilassante, digestivo”. Privi di glutine, latticini e carboidrati raffinati, i piatti hanno come filo conduttore l'olio extravergine di oliva e i prodotti d'eccellenza provenienti dall'azienda agricola del resort, arricchiti da materie prime locali e fiori edibili per il loro alto contenuto di componenti funzionali.

Wellness interior design: com'è il Ginkgo Longevity Restaurant

L'ambiente del ristorante nasce da un'idea di “wellness interior design”. L'arredamento e l'atmosfera si caratterizzano per l'utilizzo di elementi naturali, colori e trame rilassanti, armonia dei suoni che richiamano la biofilia, promuovendo il benessere e contribuendo all'esperienza trasformativa dedicata agli ospiti dei retreat del Metodo Acquaviva e non solo.

Gli altri ristoranti di Palazzo di Varignana

Come detto, il Ginkgo Longevity Restaurant completa l'offerta gastronomica di Palazzo di Varignana, affiancando il Treno Reale-Carrozza Ristorante, un'esperienza gastronomica all'interno di una carrozza d'epoca del 1921, il Grifone, con la sua proposta fine dining, Aurevo Pool Restaurant con la sua cucina oliocentrica contemporanea.

Ginkgo Longevity Restaurant - Palazzo di Varignana

Via Ca' Masino 611A- 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Tel 051 19938300