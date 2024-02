 Sciare a marzo: ecco le migliori offerte per la neve di primavera

Tante offerte per sciare a marzo

Le giornate si allungano, anche quelle sulla neve. Marzo è il mese migliore per una vacanza in montagna: settimana bianca, weekend o giornata sugli sci che sia. Le occasioni da sfruttuare sono tante perché i saldi continuano! Ecco 10 offerte selezionate da Scigratis.it.

Offerta settimana di primavera in Val di Sole

L'inverno in Val di Sole. Nella foto Folgarida

A marzo puoi goderti le lunghe giornate sulla neve in Val di Sole con una super offerta: 7 notti in hotel o appartamento + 6 giorni di skipass da 280€!

Pasqua a Campiglio con l'evento Snow Week

Sciare a Campiglio

Neve e tanta festa! Dal 29 marzo al 1° aprile puoi trascorrere la Pasqua a Campiglio con i pacchetti di Snow Week in super offerta. Da 159€!

Settimana bianca all-inclusive alla Paganella

Marzo sulla neve a Paganella

Sette notti in hotel o appartamento + 6 giorni di skipass + una sciata notturna + un pranzo in rifugio: è l'offerta della Paganella per una settimana all-inclusive, da 600€!

Sciare low-cost in Val di Rhêmes

Sci in Val di Rhêmes. Foto: www.rhemesturismo.it

Valle d'Aosta: Rhêmes-Notre-Dame è una stazione ideale per le famiglie, un comprensorio a misura d'uomo con belle piste, un campo baby e la scuola sci. Skipass a partire da soli 10€!

Pontedilegno-Tonale: sconto di 10€ sullo skipass!

Neve di marzo a Pontedilegno-Tonale

Continua anche a marzo l'incredibile offerta per sciare a Pontedilegno-Tonale: un buono sconto di 10€ sul giornaliero adulto solo per gli utenti di Scigratis! Scarica il coupon!

Engadina: giornate sci speciali con lo sconto!

Inverno a Diavolezza

Approfitta delle giornate speciali con sconto skipass per gruppi di italiani al Corvatsch, Diavolezza e Lagalb, in Engadina. Prossime date: 9 marzo, 6 e 13 aprile!

Weekend lungo low-cost in Val di Fassa

Sciare a marzo in Val di Fassa

Dal 14 al 17 marzo il CAI San Fruttuoso di Monza organizza un weekend lungo sulle nevi di Moena, con 3 notti in hotel e viaggio a/r in autobus. A 320€!

La Thuile: skipass a metà prezzo per le donne

Neve di marzo a La Thuile

L'8 marzo a La Thuile, in occasione della “Festa della donna”, sconto del 50% sullo skipass giornaliero per tutte le sciatrici!

Pila: fiaccolata benefica aperta a tutti

Sciare a Pila. Foto: M. Pillex

Il 9 marzo appuntamento con l'evento benefico “I light Pila”, tradizionale fiaccolata aperta a tutti: con sci, snowboard, a piedi o con le ciaspole!

Continuano i saldi da DF-Sport Specialist

Continuano gli sconti sull'attrezzatura da sci

Sci, scarponi e attrezzatura: tutto per sci da discesa, sci alpinismo, snowboard ed escursionismo- Da DF-Sport Specialist continuano i super saldi!