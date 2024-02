Sogni un concerto di Taylor Swift? Partecipa al concorso di Marriott Bonvoy

Fan di Taylor Swift? Grazie a Marriott Bonvoy potrai partecipare ai concerti del Taylor Swift | The Eras Tour che si terranno nel 2024 in varie città europee e nord-americane. Ispirandosi all'esperienza unica creata da Taylor Swift e agli innumerevoli appassionati che la seguono in giro per il mondo, Marriott Bonvoy offrirà, infatti, ai fan la chance di partecipare al Taylor Swift | The Eras Tour in alcune città selezionate con Marriott Bonvoy Moments.

Taylor Swift

Marriott Bonvoy e i concerti di Taylor Swift: come funziona

Ma come funziona? I fan potranno cercare di vincere uno dei pacchetti Marriott Bonvoy Moments che includono due biglietti per i concerti, un soggiorno in hotel di due notti in una struttura del portfolio Marriott Bonvoy, una cena in uno dei ristoranti Marriott Bonvoy, un trattamento spa, i trasporti per e dal luogo del concerto e tanto altro. I pacchetti Moments per il Taylor Swift | The Eras Tour saranno disponibili a partire dal 13 marzo alle ore 12 UTC su moments.marriottbonvoy.com.

Il consiglio per è di iscriversi subito a Marriott Bonvoy e preparasi ad assistere al Taylor Swift | The Eras Tour. Qui le informazioni complete, tra cui il regolamento ufficiale del concorso, i termini e le condizioni di Moments e la durata del concorso e di Moments.

Esperienze esclusive con i punti Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy Moments offre ai suoi soci l'accesso a esperienze straordinarie in tutto il mondo utilizzando i punti guadagnati con viaggi e soggiorni per riscattare l'accesso esclusivo ai concerti più richiesti, ai migliori ristoranti del mondo e ai principali eventi sportivi in tutto il mondo, dagli sport motoristici al calcio professionistico.

Con Marriott Bonvoy si possono vincere i concerti del Taylor Swift

Tanti eventi pop-up per Taylor Swift nei diversi Marriott Bonvoy

Con oltre 8.800 hotel e 30 marchi che danno accesso a più di 10 destinazioni in tutto il mondo, gli hotel Marriott Bonvoy sono perfetti per ospitare i fan che viaggiano per prendere parte agli show del Taylor Swift | The Eras Tour. Durante le tappe in alcune città selezionate in cui Marriott Bonvoy è touring sponsor, alcuni hotel renderanno omaggio al tour con eventi pop-up nelle proprietà, come delle postazioni dove creare bracciali dell'amicizia per prepararsi alla grande serata.