Cena da Frades, il ristorante cocktail bar di Milano dove tutto parla sardo

A due passi dal Duomo di Milano, in via Mazzini 20, il restaurant bar Frades (in sardo, fratelli) Milano ha appena rinnovato il menu e lanciato da poco l’inedito ciclo Frades & Spirits, serate di cocktail food pairing con i drink della guest Emilio Rocchino, patron di Spirits Boutique di Olbia e fondatore dell’azienda Macchia Mediterranea, abbinati alle tapas sarde dello chef Roberto Paddeu.

Frades Milano, Sala Arazzi Foto: Tiziano Canu 1/3 La sala di Frades Foto: Tiziano Canu 2/3 Fabio, Roberto e Valerio Frades 3/3 Previous Next

Com’è Frades?

Partiamo dal nome del locale, per nulla casuale: dietro a Frades ci sono infatti i tre fratelli Paddeu, ovvero Fabio (classe 1989), il già citato Roberto (classe 1991) e Valerio (classe 1997). Correva il 2015 quando il trio apre la prima insegna a Porto Cervo (in Costa Smeralda). Risultato? Un immediato e duraturo successo. E così nel 2022 replicano il format a Milano, in pieno centro, conservando il concept. Lo spazio è diviso in più ambienti: una bottega-enoteca con salumi e formaggi al banco, un bar con una proposta di cocktail con ingredienti sardi, il ristorante con cucina a vista e il laboratorio per la pasta fresca di produzione propria. «La location è ispirata alle architetture dell’isola ed è pensata per accogliere gli avventori in ogni momento della giornata con una proposta diversa: dal light lunch all’aperitivo fino alla cena gourmet» precisano i proprietari.

Cosa si mangia da Frades?

La nuova carta food ha una settimana di vita e, al netto dei piatti best seller che non cambiano mai, presenta diverse novità. Ma la filosofia alle spalle resta invariata: in menu ci sono piatti della tradizione sarda con contaminazioni nel segno del fusion e del contemporaneo. E anche la struttura della carta è la stessa: si parte con una sezione chiamata Intrattenimento (con piatti da 16 a 20 euro), si prosegue con le specialità Del Banco, ovvero con taglieri di salumi e formaggi sardi (20 euro) per poi arrivare agli antipasti (da 20 a 28 euro). Tra le diverse le new entry ci sono i tacos di pane lentu con scampo, carciofo e bottarga (2 pz, 18 euro) che interpretano in chiave moderna il classico pane lentu, un carasau morbido, quasi crudo, cotto solo una volta (invece di due). Si va avanti con i Primi Piatti - tra cui i culurgiones ripieni al tartufo bianco e ristretto d’arrosto (32 euro) e l’inedito tortello di pasta fresca ripieno di ossobuco condito con salsa di zafferano di Sarule e pecorino di Orani (28 euro) per poi passare ai secondi piatti e concludere con i dolci. Il menu cambia più volte all’anno, ma senza schemi rigidi. Una sola regola: qui si utilizzano solo materie prime di stagione reperibili con continuità in quel determinato periodo.

Culurgiones al tartufo bianco Foto: Tiziano Canu 1/5 Culurgiones arrosto Foto: Adriano Mauripg 2/5 Aperitivo 3/5 Moscow Mule 4/5 5/5 Previous Next

Cosa si beve da Frades?

Anche il cocktail bar, coerente con la mission del locale, parla sardo. Tradotto: offre una selezione di drink classici preparati con distillati della Sardegna, per lo più prodotti dalle aziende Silvio Carta e Macchia Mediterranea. Così, per esempio, lo Spritz Frades è costruito con il Bitter Roma rosso, il Vermouth Mediterraneo rosso al mirto e le bollicine Akenta Extra Dry. Non diversamente, sono ingredienti esclusivamente sardi quelli che compongono Negroni, Americano e Sbagliato. E ancora: ci sono pure il Moscow Mule con vodka Adras e il signature Sardinia Bitter Orange (con Bitter Roma e spremuta fresca di agrumi). Inoltre, in linea con le tendenze del momento, non mancano due mocktail, cioè due drink zero alcol: un Vir-Gin Tonic con Sabatini Gin 0 e un analcolico alla frutta dal nome Carmen Miranda. Interessante la proposta in vigore dalle 18:30 alle 20:30: un tagliere di appetizer per minimo due persone (24 euro) per un viaggio tra appetizer di terra e di mare con culurgiones arrosto; poema e miele al tartufo; sandwich di triglia e tacos con crudo di scampo, carciofo e bottarga.

Il nuovo ciclo di serate Frades & spirits

Cominciato a gennaio, il ciclo delle serate Frades & Spirits prevede altri tre appuntamenti ogni terzo giovedì del mese. Le date da segnare sull’agenda sono quindi 22 febbraio, 21 marzo e 18 aprile. Cosa devi aspettarti? Una One Night con inizio alle 18:30 e con protagonista la guest Emilio Rocchino impegnato a creare alcuni dei suoi drink signature di maggiore successo come il Pecorino Negroni (Gin Macchia, Vermouth rosso, Bitter Campari, aria di pecorino), l’Italian Ginger Collins (Gin Dhea, liquore PompÍa Macchia, succo di limone, tonica, sciroppo di miele e zenzero) e il Tonico Isolano (Amaro Macchia, tonica, bitter Karasà Macchia) serviti per l'occasione con sfiziosità sarde in formato tapas che caratterizzano l’offerta del pre-cena di Frades. La serata proseguirà con un’offerta di piatti di matrice sarda da condividere.

Frades Milano

Via Giuseppe Mazzini 20 - 20123 Milano MI

Tel 391 386 3232