Ma quali app di incontri? L'amore adesso si trova in viaggio: ecco dove

Com'è difficile innamorarsi in questi tempi moderni. O forse, per dirla meglio, non è così difficile innamorarsi: difficile è riuscire a costruire una relazione che duri e che faccia star bene. E dire che per farlo lo occasioni non sembrano mancare. Ovunque è un fiorire di app, con la tecnologia che sembra prometterti la scintilla tanto attesa. Non sempre, però, gli algoritmi hanno ragione. D'altronde, per innamorarsi, serve per forza di cose anche altro. Qualcuno potrebbe farla facile: ma perché non lasci stare il cellulare e torni alla vita vera? Sì, certo, ci sono i bar, i ristoranti, le discoteche. Luoghi d'incontro e, da sempre, luoghi dove nascono storie d'amore. Ma il mondo, pur grande che sia, alle volte sa essere davvero piccolo e per chi vive in provincia, in piccoli paesi, gli spazi si riducono e le speranze diventano un lumicino. Cosa fare?

Innamorarsi in viaggio è più facile

L'amore adesso si trova in viaggio: come mai?

Basta guardarsi intorno per capire che la nuova strada per innamorarsi è quella di viaggiare. Sempre più coppie nascono così, lontane dei chilometri da casa, dalle abitudini e dalle persone che già si conoscono. La domanda non può che sorgere spontanea: come mai questo accade? Le risposte sono diverse. In primis, viaggiare da soli non è più visto in maniera negativa, cosa che invece accadeva con più frequenza in passato. Sempre più persone partono da sole o, in alternativa, scelgono di aggregarsi a viaggi organizzati. Non è un caso che esistano sempre più agenzie viaggi, molto forti online, che offrono itinerari a chi vuole partire, ma non sa con chi farlo. Il risultato è presto detto: se si parte senza conoscere nessuno si avrà molta voglia e molto tempo per conoscere i propri compagni di viaggio. E poi, questo tipo di viaggi, attira target di persone molto simili tra loro, anche se cresciute in luoghi diversi. Basta una scintilla e il gioco è fatto.

C'è poi una grande verità: soltanto viaggiando con una persona si può davvero capire chi sia. Stare insieme per molti giorni tutto il giorno fa emergere tutti gli aspetti di una persona. In viaggio si lasciano alle spalle le preoccupazioni quotidiane, le tensioni, le ansia, lo stress. Non si possono indossare maschere e così si mostra il vero volto. Un aspetto non secondario, sia chiaro. I detrattori dell'amore in viaggio potrebbero infatti dire che è facile innamorarsi in vacanza, il difficile è fare i conti con la vita di tutti i giorni. I sostenitori, di contro, potrebbero ribaltare il punto di vista: quando si è visto il vero volto di una persona e lo si è apprezzato, nella quotidianità verrà tutto più facile. Questo anche perché in viaggio, così nel resto della vita, serve fare i conti con problemi inattesi, momenti complicati e serve un grande spirito di adattamento.

Cinque luoghi dove innamorarsi

Se il nuovo modo di innamorarsi è quello di farlo viaggiando, allora ci devono per forza essere luoghi in cui innamorarsi diventa più facile. Noi ne abbiamo pensati cinque per voi. Vediamo se siete d'accordo...

1- Sul Cammino di Santiago

Di primo acchito potrà sembrarvi strano, ma il lungo cammino che conduce a Santiago è un'esperienza unica e in grado di far nascere anche l'amore. I motivi sono i più disparati. In primis, il fatto che in molti decidano di percorrerlo in solitaria, ma non solo. Un contributo importante lo dà l'aura magica che caratterizza il Cammino.

Una coppia sul Cammino di Santiago

I suoi panorami unici, sicuramente, ma anche il fascino di mettersi alla prova, fisicamente e mentalmente, percorrendo centinaia di chilometri con la sola forza delle gambe. Poi, giunti alla fine della tappa o camminando fianco a fianco dopo essersi conosciuti, viene più facile spogliarsi di ogni pregiudizio ed entrare in connessione con un altro viaggiatore. Così, ça va sans dire, innamorarsi è un attimo.

2- Tra i vagoni di un Interrail

I treni, ancora di più quelli a lunga percorrenza, sono luoghi speciali. Spazi in cui fantasticare guardando fuori dal finestrino e in cui, magari, innamorarsi. L'Interrail, il biglietto che permette di viaggiare su tutti i treni d'Europa, è da decenni il primo approccio al viaggio in solitaria di moltissimi giovani del Vecchio Continente.

Una stazione ferroviaria

Lo zaino in spalla, la corsa per non perdere la coincidenza, i cambi di programma guidati soltanto dallo spirito d'avventura: sensazioni che solo un viaggio può regalare. E, si sa, chi si somiglia spesso si riconosce al primo sguardo. Non sarà difficile, allora, innamorarsi tra i vagoni di un treno che attraversa l'Europa.

3- Nel caos di New York

Caotica, sporca, costosa, luminosa. Certamente unica. Stiamo parlando di New York, la metropoli americana per eccellenza. Una città che ne contiene centinaia e che sembra sempre pronta a raccontare una storia nuova in una lingua ogni volta diversa. Proprio dietro a questo caos c'è il segreto per innamorarsi.

New York

Nella confusione c'è la possibilità di conoscere persone di ogni tipo, ma c'è anche l'occasione di capire facilmente se la persona che avete incontrato sia quella giusta. Come? Se sarà in grado di farvi dimenticare in un attimo tutto il caos che vi circonda.

4- Di fronte ai tramonti di Santorini

Santorini è uno di quei luoghi dove, idealmente, sarebbe bello andare in dolce compagnia. Allo stesso tempo, però, la sua bellezza può essere il combustibile giusto per accendere il fuoco dell'amore.

Santorini al tramonto

Sono pochi i posti al mondo dove è possibile ammirare tramonti così belli. Il sole che si getta nel mare sembra in grado di fermare il tempo. Uno spettacolo in grado di lasciare senza fiato e di... far innamorare.

5- Tra le montagne del Perù

Machu Picchu, in Perù, è una delle meraviglie del mondo. Un luogo in cui si fondono arte, architettura, storia, spiritualità e natura. L'esperienza migliore è quella di raggiungere l'antica città Inca facendo trekking. Una faticaccia, considerando anche l'altitudine, ma anche un'esperienza unica.

Machu Picchu

Se poi doveste deciderle di farla proprio in uno di quei viaggi organizzati di cui vi abbiamo parlato, potrebbe essere anche l'occasione giusta per innamorarsi. L'itinerario è complesso e richiede oltre a un grande sforzo fisico anche grande capacità di adattamento. Condizioni ideali per conoscere lo spirito e il carattere di una persona.