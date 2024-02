Montagna romantica: cinque cose da fare a Bormio per San Valentino

C'è qualcosa di più romantico di una montagna innevata nel cuore dell'inverno? Non a caso, la montagna è uno dei luoghi più amati per festeggiare San Valentino e, in questo senso, Bormio riesce a dire ampiamente la sua. La località lombarda, in provincia di Sondrio, è una meta ad alto tasso di romanticismo, con una proposta ampia e variegata perfetta per le coppie che vogliono celebrare il giorno dedicato agli innamorati. Abbiamo scelto cinque idee particolari e divertenti. Scopriamole insieme.

Bormio, cosa fare a San Valentino? (foto RobyTrab)

San Valentino a Bormio e dintorni

1 - Una giornata alle Terme

Il tradizionale regalo di benessere da concedersi in coppia, a Bormio Terme - tra le vasche esterne ed interne di acqua termale naturale, saune e biosaune - è l'occasione per aggiungere una coccola plus. Dal 3 al 18 febbraio 2024 c'è infatti il 3X2 sui trattamenti viso Remedy e Sacred Nature o per il trattamento corpo Tranquillity, dalla durata di 25 minuti o 50 minuti: acquistando due trattamenti, il terzo è in omaggio. Inoltre, la stessa promozione è valida anche sugli acquisti dei prodotti delle linee cosmetiche comprati presso il centro estetico o sullo shop online, così da prolungare il benessere anche a casa.

In coppia alle Terme di Bormio (foto Susy Mezzanotte)

Tutti i mercoledì poi, e quindi proprio il giorno di San Valentino, il centro è aperto fino alle 22. Rilassarsi con la persona amata nelle vasche esterne o nella nuovissima vasca Stelvio, ammirando il tramonto o le sagome delle montagne sotto le stelle, è il non plus ultra del romanticismo.

2 - Prima a cavallo e poi l'aperitivo in scuderia

Condividere con la persona del cuore una passeggiata a cavallo nei boschi dell'Alta Valtellina e del Parco Nazionale dello Stelvio, quando la natura è ricoperta da uno spesso strato di neve bianca, sarà come vivere l'incanto di una fiaba. La magia della natura nel silenzio dell'inverno è un'esperienza indescrivibile, tutta da provare il 12, 13 e 14 febbraio 2024, presso il centro ippico Wilde Horse di Bormio. Qui, dopo una romantica cavalcata, ad ogni coppia sarà offerto un originale aperitivo proprio in scuderia.

3 - Slittata notturna in Val di Rezzalo

Una soluzione che unisce attività all'aria aperta, il gusto di una cena romantica e l'adrenalina di una divertente slittata al chiaro di luna è la proposta per il giorno di San Valentino in Val di Rezzalo, una delle valli più suggestive del Parco Nazionale dello Stelvio. Si parte da Sondalo (parcheggio di Fumero) per un'escursione di circa 3 km di cammino e si raggiunge il Rifugio la Baita, dove sarà servita una deliziosa cena valtellinese con prodotti tipici; si conclude la serata con una esilarante slittata di coppia di ben 3 kilometri e mezzo.

4 - Sleddog all'Husky Village

Per gli innamorati in cerca di avventure entusiasmanti, al Centro Italiano Sleddog Husky Village (località Arnoga, Valdidentro) si può vivere in coppia l'esperienza di guidare una slitta trainata da una muta di Alaskan Huskies. Sarà un'emozione suggestiva, di totale immersione nella natura, con la slitta che scivola sulla neve e l'aria fresca sul viso.

San Valentino nella neve a Bormio

L'esperienza include: escursione diurna da 5 km della durata di 40/60 minuti (in base alle condizioni della neve), incluso briefing esplicativo prima dell'escursione per i guidatori.

5 - Innamorati al Museo

Al Museo Civico di Bormio, in occasione della festa degli innamorati, le coppie entrano con biglietto omaggio. Durante la giornata di San Valentino nelle varie sale del Museo saranno esposte, in aggiunta ai consueti allestimenti sulla storia di Bormio e delle sue tradizioni alpine, una selezione di oggetti e dipinti che testimoniano di antiche credenze, usi, riti e detti locali dedicati all'amore.