 Amore eterno... cosa preparano i ristoranti di Roma per San Valentino

Roma... città dell'amore

Piatti della tradizione o gourmet e magari per chi ha voglia di evasione, le suggestioni delle millenarie tradizioni culinarie dall'estremo Oriente. A San Valentino, la Capitale offre un ampio ventaglio di proposte per soddisfare a tavola i desideri delle coppie nel giorno più romantico dell'anno.

Aleph Rome Hotel, a San Valentino ci pensa Le Petit Chef

Le Petit Chef

«Sicuramente è l'occasione giusta per una cena fuori con la persona che si ama e con cui si potrà condividere del tempo uscendo dalla routine quotidiana in un luogo diverso. Importante è anche aggiungere un tocco speciale, come facciamo noi all'Aleph Rome Hotel, con le proposte gastronomiche, tra cui la cena allo Sky Restaurant – spiega l'executive chef, Carmine Buonanno - Per il 14 febbraio abbiamo due appuntamenti diversi: la cena speciale di San Valentino a Le Petit Chef, format oramai consolidato, un momento di intrattenimento a tema gastronomico simpatico e frizzante, molto amato dai giovani. Per questa data proponiamo un tocco romantico con un welcome di bollicine e un dolcissimo finale con la nostra piccola pasticceria. Per la cena classica allo Sky Restaurant il nostro menu è composto da cinque portate equilibrate, tra cui il fagottino agli scampi su zuppetta di datterini gialli e rossi e lardo di seppia. Il piatto che celebra al meglio questa ricorrenza è a mio avviso il dessert: un millefoglie friabile e super croccante con una soffice namelaka alla vaniglia e un fresco e piccante sorbetto al lampone e zenzero. Un perfetto equilibrio tra dolcezza e freschezza, che non deve mai mancare in un amore vero. Consiglierei di pasteggiare con bollicine italiane, metodo classico e, più precisamente, Franciacorta».

Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton | Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma | Tel 06 4229001

Al Rome Cavalieri… San Valentino infuocato

Il ristorante Uliveto

In tema di dessert non può mancare il punto di vista di Dario Nuti, l'executive pastry chef del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel che nell'oasi di bellezza rappresentata dal ristorante Uliveto invita a provare una sua creazione «Cuore Infuocato, una meringa a forma di cuore con frutti esotici e passion fruit, che viene servito flambee al tavolo. Per brindare consiglio lo Champagne, un classico che sa sempre dire la sua. Il dolce è la tentazione, soddisfa la mente, la inebria, produce endorfine e prepara ad una notte romantica da trascorrere insieme. In linea di massima il dolce deve essere innovazione, ma a San Valentino è importante conservare un tocco di tradizione con gusti che rievocano momenti di passione: frutti esotici che riportano a vacanze spensierate o il tradizionale cioccolato che fa ricordare luoghi freddi, in cui si cercano calore e romanticismo».

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel | Via Cadlolo Alberto 101 - 00136 Roma | Tel 06 35091

Moma, San Valentino tra cioccolato e champagne

Moma restaurant

Se anche in questa circostanza speciale si cerca una cucina stellata, la scelta potrebbe ricadere sul Moma, affidandosi alle mani dello chef Andrea Pasqualucci: «Nonostante tutti viviamo di corsa e freneticamente siamo schiavi comunque di una routine, uscire fuori a cena significa interromperla per dedicarsi del tempo. Per questa serata abbiamo studiato un menu apposito. Amo una cucina diretta ma anche divertente fatta di sapori intensi, giochi cromatici e senso estetico. La cura del piatto simboleggia l'attenzione che deve esserci nella coppia e i sapori decisi ma delicati rimandano alla sensibilità nel trattare i diversi elementi nel rispetto della loro individualità. Personalmente credo che nulla più di un bel dolce al cioccolato, ricco, cremoso e avvolgente con qualche nota acida e piccante rappresenti meglio il San Valentino. Non a caso il nostro menu si chiude con una tarte al cioccolato fondente, peperoncino e lamponi. Da bere? Champagne, senza esitazione. La serata deve essere un regalo all'insegna di un qualcosa di speciale, con il tempo scandito in modo lieve: un'esperienza che sia una novità da ricordare».

Moma | Via di S. Basilio 42 - 00187 Roma | Tel 06 42011798

Kohaku per San Valentino in salsa orientale

Kohaku

A proposito di esperienza, vi è chi opta per una serata fuori dai canoni occidentali. Un'idea suggestiva è quella di lasciarsi coccolare dalle cucine orientali. Tra i nomi di punta della scena asiatica della Capitale, Kohaku, la cui proposta è illustrata dall'imprenditrice e titolare Sabrina Bai: «Non so se sia il modo più romantico ma senza dubbio venire a cena da noi è l'occasione per avventurarsi in un viaggio gastronomico sino al Sol Levante e uscire dalla propria comfort zone per quanto riguarda i sapori, il cibo e la cultura. In Giappone nel giorno di San Valentino sono le donne a regalare dei cioccolatini all'uomo per esprimere i propri sentimenti e non esiste, dunque, un piatto dedicato a questa festività. Il nostro è un locale di cucina kaiseki, tradizionalmente composta da percorsi gastronomici e non da piatti singoli. Per l'occasione il nostro chef ha studiato due menu, il Kohaku Sushi Kaiseki al bancone e il Kohaku Kaiseki al tavolo. Due esperienze diverse nelle quali la costante è la migliore materia prima lavorata sempre secondo i principi di questa cucina, che celebra la natura e l'equilibrio tra corpo e mente e che per la circostanza sarà volta all'equilibrio tra mente e cuore. Per vivere a pieno questa cultura millenaria bisogna brindare senza ombra di dubbio con il sakè. Abbiamo una selezionatissima carta, ognuno con caratteristiche diverse, che si sposano perfettamente con i nostri percorsi gastronomici».

Kohaku | Via Marche 66, 00187 Roma | Tel 06 45665202

Dao, San Valentino Yin e Yang

Dao restaurant

Sempre restando ad Oriente, le proposte di Dao, un indirizzo celebre a Roma nella doppia versione restaurant e bistrot. Come spiega il proprietario, Jianguo Shu: «Sicuramente è un momento dedicato alla coppia, si sta insieme e si condivide una serata e nel nostro caso anche una carta. Entrambi i locali proporranno per il giorno di San Valentino un menu degustazione con alcuni dei nuovi piatti da provare con la persona amata. Tra questi il piatto Yin Yang che trovate al Dao Restaurant, con riso bianco e nero messi all'interno di una foglia di loto rappresenta l'amore. Lo yin e lo yang hanno radice uno nell'altro: sono interdipendenti, hanno origine reciproca, l'uno non può esistere senza l'altro. Da bere puntiamo sicuramente bollicine italiane, tra i nostri cocktail ne abbiamo uno davvero interessante che si chiama Bocciolo di rosa con spumante, acqua di rose e lychee. In entrambi i ristoranti scommettiamo sulla tradizione della nostra cucina. Nello specifico al Dao Bistrot c'è una proposta più conviviale, variegata e dinamica pensata per un pubblico anche più giovane».

Dao Restaurant | Viale Jonio 328/330 - 00141 Roma | Tel 06 8719 7573

Jackie O San Valentino dolce… vita

Jackie O

Invece, per i nostalgici della Dolce Vita romana ma anche per chi non vuole rinunciare a un tocco glamour è d'obbligo una puntata al locale simbolo delle notti capitoline. «Festeggiare la ricorrenza di San Valentino al Jackie O è ormai un must - spiega la proprietaria Veronica Iannozzi - Non soltanto fra le coppie. Abbiamo anche gruppi importanti, costituiti da dieci o quindici commensali che vengono da noi per questa data. L'affezione del pubblico negli anni è stata una vera e propria escalation. Abbiamo un menu molto raffinato incentrato sul pescato. Si parte da un carpaccio di spigola, alici del Cantabrico, citronette al frutto della passione e puntarelle per poi proseguire con conchiglioni al gambero rosso con crema di broccoletti e polvere di olive taggiasche. Il secondo punta su un sashimi di tonno in crosta di mandorle, guacamole homemade e insalata aromatica. In merito al dolce, è una sorpresa assoluta che verrà rivelata dallo chef direttamente il giorno stesso. Tutta la serata sarà allietata con la musica dal vivo che è il nostro marchio di fabbrica. Si partirà con un sound più soft con protagonista un violinista e poi piano bar in stile Jackie O sempre all'insegna del divertimento».

Il giovanissimo ma talentuoso sommelier del locale, Manuel Pompili invece che sulle bollicine si indirizza per il brindisi su un Brunello di Montalcino perché «l'amore deve essere longevo e solido come questo vino che mantiene le sue caratteristiche a lungo».

Jackie O | Via Boncompagni 11 - 00187 Roma | Tel 06 4288 5457

Allegrio, la pizza dell'amore per San Valentino

Allegrio

Restando in zona Via Veneto anche da Allegrio, il progetto dell'imprenditrice Sabrina Corbo si festeggia San Valentino «con dei piatti speciali. Ma non vogliamo limitare nessuno, dando la possibilità ad ogni commensale di poter attingere dalla carta, sia del ristorante che della pizzeria gourmet. Poi questa ricorrenza da noi ha un valore speciale perché abbiamo “In Love”, una stanza decorata con oltre 500 rose di porcellana di Capodimonte dedicata 365 giorni all'anno alla passione. Il 14 febbraio è il momento di celebrazione di sé. Bisogna in primis amarsi e avere cura della propria persona perché, se stiamo bene noi, staranno bene anche le persone con cui condividiamo i momenti più belli. Tra i piatti speciali che proporremo, Pizza nella versione classica e la Matta del Mastro Pizzaiolo Ivano Veccia e Peppe Aiello, ovvero una Margherita romantica con Pomodoro San Marzano dell'Agro Sernese, cerino al forno, bufala, ricotta di bufala alla rapa rossa, pomodorino semi dry, basilico e olio extravergine d'oliva Torre di Mossa DOP, mentre per gli amanti della carne il nostro Executive Chef Daniele Creti suggerisce il Red Velvet Fillet, un Filetto di manzo con juice di carne ai lamponi, croccante di arachidi accompagnato da cavolo cappuccio marinato, pere al vin brulè e melograno. Infine il Dessert del nostro Pastry Chef Mario Di Costanzo, All my Love is for You, Crumble agli agrumi, frutto della passione, peperoncino e cioccolato fondente. E come suggerisce il nostro sommelier, Davide Gelormini, brindiamo con un nobile ed elegante Laurent Perrier Cuvée Rosè”.

Allegrio | Via Vittorio Veneto 114 - 00187 Roma | Tel 06 4554 3423

Casa Vidaschi, San Valentino dai gusti classici

Casa Vidaschi

Da Casa Vidaschi come spiega lo chef Alessandro Remondi: «È stato approntato un menu ad hoc sia di carne che di pesce, in grado di celebrare al meglio il trionfo dell'amore, esaltando i diversi gusti di ognuno. La nostra Mousse di cioccolato fondente del Madagascar al 64% e mousse di lamponi con insert di coulis di lamponi su crumble alla nocciola è il dolce che suggella al meglio l'amore, grazie al potere afrodisiaco del cioccolato fondente e dei lamponi. In accompagnamento consigliamo sicuramente una bollicina per iniziare e il cocktail creato ad hoc per l'occasione "Kiss Me" con vaniglia, passion fruit, lime e vino primitivo».

Casa Vidaschi | Via Lorenzo Vidaschi 59 - 00152 Roma | Tel 334 247 1016

Osteria degli Avvocati, menu speciale per San Valentino

L'Osteria degli Avvocati

Sull'eccezionalità di questo giorno non ha dubbi Lorenzo Giacco chef e proprietario dell'Osteria degli Avvocati: «L'amore va festeggiato tutti i giorni, ma a San Valentino un po' di più. Abbiamo pensato ad un menu speciale per i nostri ospiti. Iniziamo con il nostro benvenuto che consiste nello spaghetto di Calamaro cotto a bassa temperatura con puntarella romana, proseguiamo con un tris di antipasti, gamberone in tempura su pesto di rucola, crocchetta di baccalà al prezzemolo e carciofo alla Giudia. A seguire, gli gnocchi di patate con i frutti di mare e zafferano del Sulcis con croccante di pane e per secondo il polpo cotto a bassa temperatura rosticciato su crema di patate e verdure baby. Concludiamo la serata con un buonissimo e romantico cuore di bavarese al cioccolato bianco su frolla al limone. Tra i vari piatti presenti nel nostro menù di San Valentino, quello che a mio parere potrebbe celebrare al meglio questa ricorrenza sono gli gnocchi con i frutti di mare, un piatto che richiama la semplicità, il ricordo del passato, il gusto e la sensualità dei frutti di mare. Come abbinamento al menù proporremo sicuramente un vino rosè toscano (Aliè Frescobaldi) che denota un gradevole equilibrio tra syrah e vermentino, presenta aromi di fiori bianchi, fragoline di bosco e bucce di agrumi trasmettendo delle delicate punte di mineralità. Per chi, invece, ama le bollicine proporremo sempre un rosè pugliese (Alezio Rosa del Golfo), con Negroamaro e Chardonnay, una bollicina ben strutturata, morbida ed elegante con sentori di frutti rossi».

L'Osteria degli Avvocati | via Aurelia 74-78 - 00165 Roma | Tel 351 988 5897