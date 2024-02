Fuggire dalla città: dormiamo nel borgo storico dei Marchesi Alfieri

Voglia di campagna e di ritmi lenti? Scappiamo dalla città e immergiamoci in un luogo di pace e di storia, inebriati dalla bellezza del paesaggio e dal vino che qui si produce. Siamo nella tenuta Marchesi Alfieri, storica cantina (c'è dal 1696), nel piccolo paese di San Martino Alfieri (At), tra Langhe e Monferrato. Qui c'è il Castello di San Martino Alfieri e un borgo settecentesco che racchiude la Locanda Marchesi Alfieri con camere e appartamenti e una casa vacanze.

Il Castelli dei Marchesi Alfieri

Marchesi Alfieri, soggiorno tra storia e grandi vini

Soggiornare qui è un vero proprio viaggio nel tempo tra le cantine storiche in cui si producono vini di grande eleganza, vere e proprie icone del terroir di San Martino Alfieri, e la storia di una famiglia, quella degli Alfieri, che vive qui rispettando il proprio passato senza dimenticarsi del domani. E, soprattutto, che è accoglie i propri ospiti in un luogo raffinato, ricco di storia e tradizioni, dove sperimentare il piacere di… fermarsi!

Marchesi Alfieri, una locanda e una cascina antica

Le camere, racchiuse nell'antico borgo di San Martino Alfieri, sono sette, con ingresso indipendente. Le stanze sono arredate con i mobili d'epoca della famiglia Alfieri che, attraverso il susseguirsi delle generazioni, ha mantenuto la proprietà e la gestione della struttura. Ma si può scegliere anche di dormire nella Cascina Margherita, splendido edificio storico all'interno del parco, con quattro camere, salotto con caminetto e ampia veranda.

Una delle stanze della Cascina Margherita
Relax da Marchesi Alfieri
La Cascina Margherita
Il giardino di Cascina Margherita con la veranda
Colazione da Marchesi Alfieri
Particolare delle stanze da Marchesi Alfieri
Particolare del bagno della locanda Marchesi Alfieri
Il bagno di Cascina Margherita

Tutto attorno il parco, opera dell'architetto paesaggista Xavier Kurten, che nel 1815 reinterpretò il giardino all'italiana secondo il gusto inglese. Fra viottoli e sentieri, svettano querce, tigli, ippocastani, ginkgo biloba, cedri del Libano e un abete andaluso, la firma “verde” di Kurten. Tra le chicche, Marchesi Alfieri fa parte di Destination Charging di Tesla. Gli ospiti possono, infatti, ricaricare le vetture elettriche grazie alle tre stazioni di ricarica, di cui due riservate ai veicoli Tesla e una con attacco di tipo 2.

Marchesi Alfieri, visita al castello e alle cantine storiche

Un soggiorno nella tenuta permette anche di vedere da vicino il Castello degli Alfieri. Realizzato dal 1696 al 1721 dall'ingegnere Antonio Bertola, il castello conosce una seconda vita nell'Ottocento, grazie alle opere di rifacimento in stile neobarocco dell'architetto Ernesto Melano. Particolarmente affascinati le cucine oggetto di un recente recupero storico.

La barrcaia della tenuta Marchesi Alfieri
I vigneti della tenuta Marchesi Alfieri
L'orangerie del Castello dei Marchesi Alfieri
La cucina storica del Castello dei Marchesi Alfieri

Tappa immancabile la visita (con degustazione) delle cantine storiche. La prima barricaia della cantina Marchesi Alfieri si trova al di sotto dell'orangerie. Costruita a fine Seicento, ospita 250 barrique di rovere francese di Allier e Tronçais. La seconda barricaia è ricavata da uno spazio sotto il perimetro del castello, accanto agli storici locali cucina da poco ristrutturati. Nelle antiche scuderie è stata ricavata la cantina per l'affinamento, uno spazio parzialmente ipogeo che mantiene la giusta temperatura per la perfetta maturazione del vino in bottiglia. Il patrimonio vitivinicolo della cantina conta 20 ettari vitati, distribuiti su quattro diverse colline: Sansoero, Quaglia, Calandrina e Vigna del Castello. E poi a casa, ma con nel baule Barbera d'Asti, Nebbiolo, Grignolino e Pinot Nero...

Marchesi Alfieri

Piazza Alfieri 28 - 14010 San Martino Alfieri (At)

Tel 0141 976015