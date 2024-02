La Grecia classica per giovani: ecco com'è il New Hotel di Atene

Cerchi un indirizzo giovane, entusiasta e seducente ad Atene? Perfetto il New Hotel, nel cuore della città. Situato sulla via Filellinon, vicino a Piazza della Costituzione (Piazza Syntagma), l'hotel è, infatti, perfettamente posizionato per esplorare le meraviglie di Atene, tra cui le rovine di Plaka, l'Acropoli e il suo museo nonché lo stiloso distretto dello shopping di Kolonaki e il movimentato quartiere finanziario.

New Hotel, la rinascita dell'Olympic Palace Hotel

Costruito in quello che un tempo era stato l'Olympic Palace Hotel, il New Hotel riunisce il patrimonio del proprio passato utilizzando parti recuperate del vecchio hotel e reinterpretate con materiali locali idonei a completare l'opera artistica, facendo diventare così l'albergo il primo e unico boutique hotel contemporaneo della città di Atene. I nuovi elementi del passato sono sapientemente contrastati dalla presenza nelle proprie sale di fusione di arte moderna, sculture ed oggettistica di design. Per realizzarlo il duo di designer pluripremiato Fernando e Humberto Campana ha lavorato insieme a studenti di architettura dell'Università di Thessaly così da combinare design e cultura che collidono tra di loro su ogni piano.

Le 79 camere del New Hotel

Ognuna delle 79 stanze richiama uno dei tre concetti alla base dell'intero progetto che si ispira alla cultura greca tramite richiami ai temi delle cartoline, delle sculture ateniesi locali e del teatro delle ombre. Infine, i mobili creati su misura nonché gli infissi, fanno sentire l'ospite come se vivesse in un'installazione di arte moderna.

Due i ristoranti del New Taste

L'influenza del duo Campana si percepisce anche nel New Taste, il ristorante. Situato al piano terra ubicato nella iconica Favela Chair, con colonne ricoperte di lunghe e strette linee di legno, che richiamano le favelas del Brasile, e il mobilio del vecchio Hotel Olympic. Il ristorante, aperto tutto il giorno, serve menu a base di piatti semplici della cucina mediterranea, preparati utilizzando i migliori prodotti e ingredienti freschissimi, un posto molto popolare per gli ospiti sia internazionali sia ateniesi. Per assaporare davvero l'essenza dei sapori della Grecia c'è il nuovo menu dell'Art Lounge Rooftop Restaurant, al settimo piano del New Hotel, che si ispira a sapori profondamente radicati nella memoria collettiva greca. Un vero e proprio viaggio gastronomico che l'Art Lounge invita a intraprendere con un'attenzione particolare alle materie prime freschissime e agli ingredienti di alta qualità accuratamente selezionati e lavorati attraverso tecniche culinarie contemporanee.

Le ricette classiche di tutta la Grecia, piatti radicati nella vita quotidiana dell'isola, ora rivendicano un posto di rilievo sulla tavola dell'Art Lounge, reinventate attraverso la lente creativa dello chef Babis Kountouris e della sua brigata. Il caratteristico "Bianco" di Corfù, la '"Ospriada" con vari legumi che si trovano in ogni cucina dell'Egeo, piatti come "Soutzoukakia" e "Giouvarlakia", o il famoso "Giouvetsi", sono diventati i punti salienti del nuovo menu. La tradizione viene esaltata attraverso le tecniche moderne dello chef e gli ingredienti eccezionali provenienti da tutti gli angoli della Grecia, tra cui la bottarga di Mesolonghi, i gamberi Koilados, lo xigalo e lo stakovoutyro di Creta e molti altri, infondono aromi e ricordi da ogni regione del paese. Dopo diversi anni alla guida dell'Art Lounge Restaurant e precedenti esperienze nelle cucine di importanti di hotel greci e ristoranti europei con 2 o 3 stelle Michelin, Babis Kountouris è rinomato per la sua capacità di bilanciare tradizione e innovazione, creando nuove proposte culinarie che si concentrano sempre sui sapori autentici.

New Sense, la cura di sé al New Hotel Atene

Non manca lo spazio per la cura di sé. New Sense è il nuovo centro gym e wellness club del New Hotel, una gemma incastonata nel cuore della frenetica Atene. New Sense, aperta tutto il giorno, ospita una Jacuzzi, bagno turco ed uno studio fitness interamente equipaggiato con nuovi attrezzi.

New Hotel

Filellinon 16 - Athina 105 57 (Grecia)

Tel +30 21 0327 3000