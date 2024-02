San Valentino nel cuore di Roma: con Adelaide o Don Pasquale?

San Valentino dell'ultimo minuto al ristorante? Niente paura, se siete a Roma. Anche se sarà difficile scegliere tra le due proposte: una quella dell'Adelaide dell'Hotel Vilòn e l'altra del Don Pasquale dell'Hotel Maalot.

San Valentino con… Adelaide (Hotel Vilòn)

Certe date, un po' come i riti, hanno gesti precisi che si ripetono uguali, quasi a scandire la straordinarietà di momenti unici. E allora a San Valentino, Adelaide al Vilòn in un'ala di Palazzo Borghese, è proprio quello che si definisce il “nostro posto” a cui anche quest'anno non si rinuncia. Quel ristorante così speciale, così elegante e charmant, eppure così intimo, dove appena entrati, senza neanche chiedere, sanno qual è il tavolo prediletto, il cocktail immancabile, i piatti più amati.

L'elegante sala dell'Adelaide al Vilòn 1/4 San Valentino all'Adelaide al Vilòn 2/4 Mise en plase all'Adelaide al Vilòn 3/4 Particolare del ristorante Adelaide al Vilòn 4/4 Previous Next

Atmosfera calda, romanticissima e una cucina d'autore: fine dining dai sapori penetranti, ricchi di sapore e colore, quella dello chef Gabriele Muro con i dessert dello chef pâtissier Andrea De Benedetto. Musica live all'arpa durante la cena.

Menu San Valentino Adelaide - Hotel Vilòn

Pozione d'Amore: vodka ai marshmallows, amaro Santoni, rose, fragole e lime

Colpo di fulmine: sfiziosi Aperitivi

Il primo appuntamento

Golose tentazioni dello chef

All'amore non ho scampo: quasi crudo di scampi, sedano rapa e mandarino

Le apparenze ingannano: finta Caprese di baccalà

In un mare d'amore: raviolo ripieno di zuppa di pesce, alga di mare, tarallo e bottarga

Ti ho preso all'amo: rana pescatrice, verza, patate e wasabi

L'amore è condivisione: cremoso alla vaniglia, consistenze di cioccolato e lamponi

Adelaide - Hotel Vilòn | Via dell'Arancio 69 - Roma | Tel 06 878187

San Valentino con… Don Pasquale (Hotel Maalot)

Per un San Valentino unconventional invece, su una scena dallo stile british un po' pop, estroverso e a tinte forti, c'è il Don Pasquale dell'Hotel Maalot Roma a due passi da Fontana di Trevi. E la serata diventa da subito ebbrezza piena.

Il Don Pasquale di Roma. Foto Stefano Scatà 1/3 La sala del Don Pasquale e, sullo sfondo, il front desk dell‘Hotel Maalot. Foto Stefano Scatà 2/3 Il cocktail bar del Don Pasquale 3/3 Previous Next

Il menu ha l'approccio travolgente tipico dello chef Domenico Boschi che per l'occasione ha pensato a degli “special” da abbinare ai signature cocktail da sorseggiare al bar così accogliente e quasi un po' “clandestino”!

Menu San Valentino Don Pasquale - Hotel Maalot

Starter: astice, gazpacho e salsa rosa

Primi: tortelli di cacciucco, frutti di mare e salicornia; linguine, gambero rosso e zafferano

Secondo: rombo, hummus di melanzane e bieta

Dessert: ‘Love' pistacchi e lampone

Truly Yours: gin, fresh berries, maraschino, violette

Don Pasquale - Hotel Maalot | Via delle Muratte 78 - Roma | Tel 06 878087