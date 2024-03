Tifoso dell'Inter? Ecco le cene (con premi) a El Patio del Gaucho di Javier Zanetti

A Milano il ristorante argentino El Patio del Gaucho, firmato dall’ex capitano-bandiera dell’Inter e dell’Argentina, Javier Zanetti, presenta un miniciclo di eventi rivolto a tifosi e appassionati della sostanziosa cucina latinoamericana. Il ristorante fa parte dello Sheraton Hotel San Siro, a un chilometro di distanza dallo stadio, che è a tutt’oggi la “Scala” del calcio. Sono stati fissati quattro appuntamenti, tra primavera ed estate, in cui El Patio del Gaucho si trasformerà in “El Club del Patio”, un momento di aggregazione, passione per il calcio e buon cibo: martedi 19 marzo, martedì 16 aprile, martedì 14 maggio e martedì 10 settembre.

El Patio del Gaucho, tanti premi per gli amanti del calcio

Gli ospiti e i tifosi che parteciperanno alle cene potranno concorrere ad un’estrazione a sorte per vincere gadget, magliette e palloni da calcio firmati da Javier Zanetti, il leggendario “El tractor”: una grande occasione per familiarizzare e sentirsi parte di una community esclusiva all’interno del Patio del Gaucho. Magari intorno alla grande social table in legno, che può ospitare fino a 18 commensali e che contribuisce a rafforzare il messaggio del “cibo da compagnia”.

Cosa si mangia da El Patio del Gaucho

E siccome le chiacchierate sul gol da cineteca o sul rigore negato accendono passioni e fanno venir fame, ben vengano le proposte culinarie ispirate alle figure dei migliori asador della Pampa e alle loro tecniche di lavorazione della carne argentina, cotta sulla tradizionale griglia sudamericana, la parrilla. Quanto ai prodotti del mare, un innovativo forno a carbone Josper cuoce una ricca selezione di pesce, crostacei e verdure, mantenendo la delicatezza degli aromi e preservandone i sapori, a completamento dell’offerta del ristorante.

Tra i piatti principali della tradizione argentina spiccano le empanadas fritte ripiene sia di carne sia di verdure, le provoletas (formaggio a pasta filata) alla griglia con vari condimenti ed i taglieri di pregiati salumi, come il Pata Negra, accompagnati dal più nostrano gnocco fritto. Non mancano i piatti di pesce, come il Pulpo a la parrilla, e vegani come il Verdulero, carpaccio di verdure marinate al lime.

Ma il principe del Patio, della Pampa e della parrilla è senz’altro l’asado - carne argentina cotta alla brace, con e senza osso, accompagnata da salsa chimichurri, al Malbec ed altre ancora. Accompagnano i pasti una selezione di cocktail e vini, argentini e non solo, a partire dal Malbec delle tenute di Javier Zanetti.

Malbec, il vino di Javier Zanetti

Il quale ci stoppa subito, meglio di un terzino in piena attività, quando proviamo a parlare del campionato dell’Inter. «Ah no se puede, - ci risponde con un accento che gli anni hanno ammorbidito - servirebbe l’autorizzazione dell’ufficio stampa della mia squadra. Preferisco parlare delle tradizioni del mio paese, anche di quelle enologiche, visto che produco Malbec, probabilmente il rosso argentino più conosciuto, che ha un grande successo anche qui al Patio del Gaucho».

Da El Patio del Gaucho non solo tifosi

A chi le offre le specialità argentine, ovvero da chi è composta la sua clientela tipica?

L’albergo Sheraton è molto frequentato dai turisti stranieri, che poi passano dal ristorante per un aperitivo o un pasto completo. Ci sono anche i tifosi, ma non sono la maggioranza. Il fatto di essere vicini allo stadio, comunque, mi fa venire in mente tanti bei ricordi, com’è facile immaginare.

Oltre al El Patio del Gaucho i ristoranti di Zanetti

Lei è qui da circa quattro anni: ha dei progetti di espansione, aprirà da qualche altra parte, cosa succederà?

Non subito, di sicuro. Ad oggi miei ristoranti sono tre: il Gaucho, vicino ai Navigli, il Botinero nel centro storico, e il Patio. Accomunati dall’atmosfera familiare e dalla voglia di star bene insieme a tavola; per rilassarsi, prima di tutto, e anche per ammirare i nostri ballerini di tango che volteggiano fra i tavoli: sono davvero bravissimi.

El Patio del Gaucho, protagonista la carne argentina

E il menu? Ci sarà spazio per qualche ospite italiano, in futuro, o no?

La pasta la inseriamo anche adesso, saltuariamente, con vari condimenti. Ma il punto di forza deve restare la carne argentina: basta guardare l’estensione e la bellezza della parrilla alle nostre spalle. La carne e il dulce de leche in un ristorante argentino non devono mancare mai.

El Patio del Gaucho - Sheraton Milan San Siro

Via Caldera 3 - 20153 Milano

Tel 335 131 9513