Non il solito hotel? Prova quello "immersivo" tra zoo, parchi avventura e natura

Una notte fuori, ma che notte! Già, sempre di più dormire in hotel è parte integrante dell’esperienza vacanza, con proposte adatte ad ogni esigenza, stimolanti e memorabili. Si può dormire davanti ai leoni, sospesi su un albero o in mezzo a un villaggio di antiche capanne nuragiche, per un’esperienza totalizzante e completa.

A Zoom in mezzo agli animali

Unico in Italia, il Lake Eyasi in provincia di Torino è il primo glamping ospitato all’interno di un parco zoologico, Zoom. Ispirato all’omonimo bacino in Tanzania, questo laghetto è abitato da pesci e papere, su cui si affacciano 36 strutture in tutto, tra eco-lodge e tende, di cui tre galleggianti. Le Water Camp sono bellissime: 12mq di superficie con un open space e un piccolo bagno. Le casette si trovano in una zona defilata, su una lingua di terra che si protrae verso il centro del lago su piattaforme indipendenti e galleggianti, per un'esperienza più wild e in totale connessione con la natura circostante.

Lake Eyasi nel parco zoologico Zoom di Torino 1/3 Water camp all'interno di Lake Eyasi a Torino 2/3 Esterno della Water Camp del Lake Eyasi di Torino 3/3 Previous Next

L'interno delle houseboat ha un forte richiamo all'Africa, per le stoffe ornamentali originali provenienti dalla Tanzania che contribuiscono a sostenere il progetto B.a.n.a.n.o, un intervento che favorisce la crescita professionale e l'indipendenza economica delle donne vedove under 30 della provincia di Kyerwa. Agli ospiti del glamping viene servita la colazione nella Savana Terrace, da cui si ammira l'habitat che ospita tre leoni e quello di giraffe, gazzelle, struzzi e molte altre specie africane. Chi pernotta all'interno di Zoom ha accesso privilegiato alle attività del parco e può partecipare al tour esclusivo Secret Zoom, tutti i giorni alle ore 8.30, prima dell'apertura del parco: una passeggiata di 45 minuti tra gli habitat, in compagnia dei keeper, per assistere al risveglio mattutino di alcuni animali. Il glamping di Zoom è aperto da aprile a settembre.

Lake Eyasi Resort | Strada Piscina | 10040 Cumiana (To) | Tel 3347554160

Il bio villaggio in Sardegna

Non è solo green e sostenibile, incontaminato e originale, ma è a tutti gli effetti un viaggio nel tempo. Sardinna Antiga è la ricostruzione di un villaggio di “pinnattoso”, dal nome delle antiche capanne nuragiche, di 50-60 anni fa. Una ricostruzione fedele, con i materiali locali usati anticamente, rivisitata in chiave eco e modernizzata nelle tecniche.

Capanna nel villaggio di Sardinna Antiga

Qui non esiste fogna, ma un impianto di fitodepurazione, e ogni dettaglio è rispettoso dell’ambiente e della natura: i cibi sono bio e a Km0, l’acqua è di fonte e la biancheria realizzata artigianalmente. In tutto il villaggio non si fuma ed è vietato l’uso di telefono e altri dispositivi. Il villaggio, tra la campagna e il mare, è circondato da 7 ettari di macchia mediterranea in una vallata solitaria (nei dintorni però ci sono tutti i servizi necessari per lo sport, le escursioni, il mare e le visite e per tornare al presente).

Sardinna Antiga | Strada Statale 125 | 08029 Santa Lucia di Siniscola (Nu) | Tel 392 537 7159

Nel cuore di Sambuca, in Sicilia

All’interno del Museo Panitteri, nel centro di Sambuca di Sicilia, già Borgo dei borghi 2016, è stata allestita una residenza gestita da Planeta e che Airbnb ha trasformato in una “Casa d’artista”. Grazie al lavoro della curatrice Federica Sala e alla collaborazione con Edoardo Piermattei e gli architetti di Eligo studio, Casa Panitteri è diventata un luogo meraviglioso dove convergono tanti progetti e molte emozioni.

Casa Panitteri, stanza da letto 1/3 Casa Panitteri, salotto 2/3 Casa Panitteri, bagno 3/3 Previous Next

57 mq di superficie, ideale per ospitare 2 persone, con ingresso, corridoio, soggiorno con cucina, bagno e un’ampia camera matrimoniale, tutto curato in ogni particolare e a pochi passi dal centro storico senza tempo. Ma l’esperienza va oltre il dormire dentro a un museo dove arte e design sono protagonisti, il ricavato del soggiorno è devoluto al Comune di Sambuca di Sicilia per sostenere progetti culturali per la comunità locale.

Casa Panitteri | Via Panitteri 1 | 92017 Sambuca di Sicilia (Ag) | Tel 0925 940239

Un glamping e quattro elementi

Nella categoria Luoghi remoti di Airbnb si trova il Glamping That's Life (vez life) a Cesiomaggiore in Veneto, un esclusivo rifugio nel cuore delle campagne della Valbelluna, composto da un’unica ampia cupola geodetica climatizzata di 50mq e immersa nella natura.

Galmping Vez Life, Casiomaggiore in Veneto

Al suo interno una vasta zona soggiorno, con poltrone, divano, e vari angoli relax, un letto artigianale in tronchi di quercia, un sound system ed un sistema di illuminazione personalizzabile per scegliere la vostra atmosfera preferita, un unico bagno creato su misura da artigiani locali.

All'esterno 4 zone esclusive e intime: la Zona acqua con un’ isoletta di bosco con letto matrimoniale sotto le stelle e zanzariera, la Zona fuoco con gazebo con tavolo e sedie, braciere in ferro e barbecue, la Zona aria che ospita un divanetto in cima alla collina per un suggestivo panorama dolomitico e la Zona terra, un angolo di bosco privato con allestimenti artistici e un’amaca. Opzionale per gli ospiti, il servizio di massaggi shiatsu direttamente in cupola.

Glamping That's Life (vez life) | Via Str. dei Vanin 2 | 32030 Cesiomaggiore (Bl) | Tel 347 683 6029

Natura, spiritualità e benessere in Yurta

Equinox, a Carpignano Sesia in provincia di Novara, è un villaggio progettato secondo la Ruota di Medicina Sciamanica, dove venire per rilassarsi, per una formazione, per ritrovare equilibrio. L’area ospita una Yurta e quattro Teepee, ognuno dei quali è diviso secondo un colore (Blu, Rosso, Verde e Giallo), un animale Totem (Aquila, Orso, Coyote e Buffalo), un punto cardinale preciso e un elemento naturale specifico (Terra, Aria, Acqua e Fuoco).

Yurta di Equinox a Carpignano Sesia 1/3 Esterno della Yurta di Equinox 2/3 Villaggio di Equinox 3/3 Previous Next

Questa scelta di progettazione secondo la Geometria Sacra riprende alcune leggende narrate dai Nativi Americani che organizzavano così i loro villaggi per ricreare punti di energia molto potenti: qui le energie confluiscono al centro del villaggio, dove sorge la tradizionale Yurta. La Yurta ospita fino a 7 persone, ed è arredata in stile orientale, mentre i Tepee ospitano 2 ospiti per tenda e l'esperienza è molto più "wild" (in inverno è necessario portare un sacco a pelo). La cucina e l’esterno sono in condivisione. Durante l’anno sono organizzati diversi ritiri e incontri e per gli ospiti sono disponibili alcuni servizi come il Kundalini Yoga, la Meditazione Musicale, la Numerologia Tarologica e le attività a cavallo.

Equinox | Cascina Comunità 3 | 28064 Carpignano Sesia (No) |Tel 349 294 1304

Gardaland Hotel

Per dormire letteralmente dentro a una favola, il Gardaland Resort dispone di tre strutture alberghiere: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e il più recente Gardaland Magic Hotel. Il Gardaland Hotel, aperto nel 2004, quest’anno festeggia il suo 20° compleanno.

Hotel Gardaland 1/4 Camera Jumanji dell'Hotel Gardaland 2/4 Camera Cristallo Magico all‘Hotel Gardaland 3/4 Camera Artic Adventure all'Hotel Gardaland 4/4 Previous Next

In stile New England conta 247 camere, di cui 36 tematizzate: dalla camera Kung Fu Panda a quella ispirata al mondo di SEA LIFE, dalla Happy Circus alla Covo dei Pirati, dalla Magic House a quella Oblivion passando per quelle di Peppa Pig e 44 Gatti, fino alle nuovissime camere, uniche al mondo, a tema Jumanji. Il Gardaland Hotel, come le altre strutture, è pet friendly. A disposizione degli ospiti, il ristorante Wonder Restaurant Buffet nel padiglione principale; il Wonder Bar e l’ampia area acquatica, Blue Lagoon.

Gardaland Hotel | Via Palù 1 | 37014 Castelnuovo del Garda (Vr) | Tel 045 640 4000

Il Tree-Camping al Parco dei Cento Laghi

In provincia di Parma, all’interno della Forestavventura di Monchio delle Corti, esiste un campeggio in mezzo agli alberi; anzi, sospeso tra gli alberi. Il TreeCamping propone 3 tende da 3/4 posti (due adulti e due bambini oppure tre adulti), sospese sopra una piattaforma “volante” a disposizione dei clienti per il relax e il tempo libero, immersi in un bellissimo bosco di faggi.

Tenda sospesa al Tree Camping nel Parco dei Cento Laghi

Ogni tenda è dotata di un tavolo picnic in legno nell’area sottostante la tenda. È disponibile il servizio doccia al costo di € 5 comprensivo dell’asciugamano. Cosa serve? Un sacco a pelo e la torcia elettrica!

Tree-camping | | Località Via Pratospilla | 43010 Monchio delle corti (Pr) | Tel 334 178 0003

A tu per tu con gli squali all’Acquario di Genova

Una serata in mezzo alle vasche dell’Acquario di Genova? Si può! Due le proposte, le cene emozionali sono appuntamenti speciali per cenare all’interno del Padiglione Cetacei allietati da interventi musicali del soprano Katerina e in compagnia dei delfini. La cena, dalle 20 alle 23.30 circa, propone la scelta tra un menu di terra o di mare, composto da entree, antipasto, primo e secondo piatto, dolce. 80 i posti a disposizione per ciascuna serata.

Esperienza notturna all‘acquario di Genova, (foto: acquariodigenova.it) 1/3 cena nell'acquario di Genova, (foto: acquariodigenova.it) 2/3 Esibizione del soprano Katerina all'acquario di Genova, (foto: acquariodigenova.it) 3/3 Previous Next

Per i più piccoli, si conferma anche per il 2024 la Notte con gli squali, la speciale iniziativa dedicata ai ragazzi dai 7 agli 11 anni per far conoscere l’affascinante mondo marino di notte. Il programma prevede una visita alle vasche dell’Acquario per scoprire i comportamenti poco conosciuti e singolari dell’ambiente marino notturno. Dopo il tramonto, con la chiusura della struttura e lo spegnimento delle luci, le vasche rivelano colori particolari, comportamenti e movimenti tipicamente notturni. La serata si conclude davanti alla vasca degli squali dove i ragazzi vivono l’emozione memorabile di addormentarsi ammirando questi affascinanti predatori. La mattina successiva, si prosegue con il “risveglio” degli animali dell’Acquario.

Acquario di Genova | Ponte Spinola | 16128 Genova (Ge) | Tel 010 23451