San Patrizio a Milano: ecco il menu del Rivington con masterclass sul whiskey

Il 17 marzo è la festa di San Patrizio, il santo simbolo della cultura e tradizione irlandese. Nonostante non si tratti di una festa americana, il St. Patrick’s Day è un giorno molto sentito anche a New York, grazie alla forte presenza di comunità irlandesi. Verde e trifogli in ogni angolo della Grande Mela, una grande parata lungo la Fifth Avenue e persino l’Empire State Building onora l’Irlanda tingendosi di questo colore!

La sala del Rivington

Così il Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese di Milano, situato all’interno dell’Hyatt Centric Milan Centrale, dal 14 al 21 marzo, festeggia il giorno di San Patrizio con un menu che invita a lasciarsi inebriare dai profumi e dai sapori irlandesi.

Il menu del Rivington per San Patrizio

Si comincia con un Boxty Salmon, un Pancakes di patate, crème fraiche, polvere di piselli e salmone affumicato.

Boxty Salmon

Si continua con l’iconica Shephard Pie, uno sformatino di agnello, cavolo e patate al gratin e con il Beef Stew, manzo stracotto al Jamseons con purè al tartufo nero e cavolo nero. Per concludere, Guinness cake, un muffin al cioccolato fondente e Guinness, panna montata all’arancia e frutti di bosco sauté.

Shephard Pie

Per San Patrizio da Rivington una masterclass sul Whiskey

Durante la serata di venerdì 15 marzo, lo spirits specialist Fabio Bottini darà vita a una esclusiva masterclass dedicata a tutti gli ospiti del Rivington. A partire dalle 22:30, si potranno degustare, sotto la sapiente guida del whiskey specialist, 4 Irish whiskey: Straw Boys Single Grain, Egans Single Malt, Nomad Single Malt e Lambay Malt Irish.

Rivington - Cucina New York

Via Giovanni Battista Pirelli 20 - 20124 Milano

Tel 345 557 2717