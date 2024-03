Mangiare a casa Ferragamo: ecco le novità de “Il Borro Tuscan Bistro di Viesca”

Primavera nella campagna Toscana, sì ma con un inconfondibile tocco di classe. Siamo a Viesca Toscana, splendida tenuta a Reggello (Fi) risalente al periodo rinascimentale e acquistata nel 1952 da Salvatore e Wanda Ferragamo. Qui, per l’avvio della nuova stagione, Il Borro Tuscan Bistro si presenta con una veste completamente nuova.

Pranzo a Il Borro Tuscan Bistro di Viesca

Il Borro Tuscan Bistro è il concept di ristorazione, guidato dall’executive chef Andrea Campani, dedicato alla cucina toscana e alle materie prime di qualità, presente anche a Il Borro, Firenze, Dubai, Londra e Elounda a Creta.

Tutte le novità de Il Borro Tuscan Bistro di Viesca

Quest’anno, per la prima volta, il ristorante verrà aperto anche agli ospiti esterni e la completa ristrutturazione comporterà un ampliamento di tutta la sala con uno spazio dedicato a corsi di cucina e wine tasting: un’occasione imperdibile per apprendere i segreti della tradizione culinaria toscana, degustando anche le prestigiose etichette del Borro. Non mancherà un’area riservata al cocktail bar che nella proposta beverage includerà drink personalizzati.

L’offerta gastronomica, che si distingue sempre per una filosofia Farm to Table, si amplia con nuovi appuntamenti e ricette. Introdotta la serata Pizza Night con pizza gourmet dello chef Campani, realizzata con gli ingredienti direttamente dall’orto del Borro: farine, pomodoro, verdure, ricotta, olio extra vergine di oliva con birra e vino in abbinamento.

Protagonisti dei menu stagionali, saranno i nuovi piatti dedicati a Wanda Ferragamo, come La torta salata di scarola e olive, i Polpetti in umido e le Linguine alla Nerano, che Wanda adorava cucinare nella grande cucina della villa per i suoi figli e i numerosi ospiti, creando momenti speciali di condivisione e di gioia, che oggi si rivivono nel ristorante dall’atmosfera calda e familiare. Gli stessi piatti saranno oggetto anche delle cooking class per imparare i segreti delle ricette di famiglia.

Il tocco di Wanda Ferragamo a Viesca Toscana

Wanda Ferragamo ha creato l’anima di Viesca e il suo ricordo riecheggia in tutti gli spazi della Tenuta: dalla ristorazione alle suite nominate con il nome delle scarpe iconiche dello storico “Calzolaio delle star” (non manca, infatti la “suite Rainbow”); al campanello di casa con l’insegna “Famiglia Ferragamo”, a indicare la residenza vissuta da tutta la Famiglia, fino ai meravigliosi giardini che ancora oggi custodiscono le rose da lei tanto amate. Wanda ne era, infatti, una grande appassionata, tanto che è stata creata in suo onore la rosa “Wanda Ferragamo” dal colore rosa intenso e brillante. Da non dimenticare le arnie di api, che omaggiano la sua passione per l’apicoltura e il legame con la campagna. Alle pareti delle sale e dei corridoi sono esposte foto e ritratti della Famiglia Ferragamo, a valorizzare l’importante heritage che anima questo luogo, emblema di un’eleganza senza tempo.

Viesca, la casa amata dai Ferragamo

Viesca Toscana, il luogo del cuore della famiglia Ferragamo

Viesca è il luogo del cuore per la famiglia Ferragamo che qua trascorreva le estati osservando e imparando il lavoro della campagna. Proprio in questi paesaggi speciali dai tratti dolci e dai colori morbidi e intensi, è nato l’amore che ha poi spinto Ferruccio Ferragamo ad aprire i cancelli di Viesca facendola diventare un luogo di alta ospitalità, realizzando il sogno della madre Wanda.

Come è soggiornare a Viesca Toscana

La Tenuta offre soggiorni su misura in bellissime ville private e spaziose suite inserite in un’affascinante cornice bucolica. L’offerta, che dal 2019 fa parte dell’accoglienza de Il Borro e del circuito Small Luxury Hotels, comprende: Villa Viesca, la casa padronale risalente al XVI secolo, dimora estiva di Salvatore e Wanda Ferragamo, 6 raffinate Ville con piscina esterna privata, oltre a 17 eleganti suites al centro della Tenuta e il caratteristico Family Cottage Due Torri.

Natura, silenzio, quiete e bellezza rendono Viesca il luogo ideale per regalarsi un’esperienza di puro relax e benessere nella Spa La Corte Viesca. A impreziosire l’esperienza beauty, eleganti cabine per i trattamenti di alta gamma firmati Bakel e i signature Sensoriali made in “Il Borro”.

Una delle stanza di Viesca 1/6 Calda atmosfera da Viesca 2/6 Un angolo di Viesca 3/6 La piscina di Viesca 4/6 Particolare del giardino di Viesca 5/6 Relax nella campagna toscana da Viesca 6/6 Previous Next

Per chi desidera allontanare lo stress, può scegliere tra lezioni di yoga personalizzate, esercizi di respirazione e meditazione, tenuti dall’esperta Debra Kochanczyk di The Omage, rinomata istruttrice di Yoga e Benessere residente a Viesca. Per gli amanti dello sport all’aria aperta, sono a disposizione due campi da tennis, sconfinati sentieri nella natura, una grande piscina condivisa, e-bike con pedalata assistita o mountain bike, mentre in prossimità si trovano aree in cui fare splendide passeggiate a cavallo. Chi preferisce andare alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni, Viesca propone un’ampia scelta di itinerari enogastronomici e culturali.

La Tenuta è una struttura totalmente pet-friendly. Molte delle ville sono recintate e adatte per le famiglie che desiderano trascorrere soggiorni in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Viesca Toscana

Via Pistelli 75 Località Viesca – 50066 Reggello (Fi)

Tel 055 8615537 - 366 7709600