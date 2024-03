 Pasqua e Pasquetta al ristorante: a Napoli tra dolci tipici e anche pizza

Se ancora vige il detto “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”, allora è proprio vero che il pranzo pasquale è da consumarsi fuori casa. E dove, a Napoli?! Nel capoluogo campano prosegue la tendenza a non “imporre” categoricamente il “menu di Pasqua”. Sovente accade che al menu di tutti i giorni, comunque vigente anche nel giorno di Pasqua, si affianchino proposte peculiari della festività pasquale.

La bellezza della Pasqua a Napoli

Veritas: niente menu di Pasqua, ma sì ai dolci della tradizione

Al Veritas, si fa proprio così! Panoramico che gli occhi talvolta non sono bastevoli. Sale da Piedigrotta e arriva a Piazza Mazzini. Stiamo parlando di Corso Vittorio Emanuele, a Napoli. Sorta di tangenziale ante litteram quando la circolazione, alla metà del XIX secolo, ancora non contemplava veicoli a motore. E proprio qui al Corso Vittorio Emanuele, al civico 141, tra la stazione della Cumana e il Parco Grifeo, troviamo il ristorante Veritas, stella Michelin. Pochi i coperti, all'incirca trenta, a ché i commensali si sentano, e lo sono nei fatti, gli happy few.

Veritas Restaurant

Il patron Stefano Giancotti, medico dentista, ci dice: «Per Pasqua non cambiamo niente, facciamo scegliere dalle nostre proposte, e aggiungiamo piuttosto ai menu, come simbolo pasquale, qualche preparazione tradizionale. Per esempio, una fetta di casatiello oltre al pane e un pezzetto di pastiera come post dessert». La novità al Veritas è data dal nuovo chef che da poche settimane è al governo della brigata di cucina. Stiamo parlando del talentuoso chef Marco Caputi, irpino, poco più che trentenne, dall'Irpinia proveniente. È chef stellato che approda a ristorante stellato. Lo chef Caputi è autore di una cucina contemporanea libera e senza schemi, in cui la cifra distintiva è la purezza e l'essenzialità dei sapori e delle presentazioni. L'offering di Veritas si articola in tre duttili, non vincolate proposte: Essenziale, Autentico, Libero. Al patron chiediamo di immaginarsi cliente del Veritas al pranzo di Pasqua. In cosa consisterebbe il suo pranzo? La sua risposta: “Seppia, mandorle e dragoncello; agnello, cime di rapa e aglio nero; fragole e yogurt; cioccolato e cicoria”. Concordiamo pienamente, posto che ci siano anche, come si è detto, la fetta di casatiello e la fetta di pastiera!

Veritas Restaurant | Corso Vittorio Emanuele 141 - 80121 Napoli | Tel 081 660585

Pasquetta da Terrazza Calabritto

Ma dopo la Pasqua… c'è la cosiddetta Pasquetta, il lunedì in Albis, ed è ancora giorno festivo! Cosa fa il ristorante Terrazza Calabritto?! Resta chiuso a Pasqua e riapre a Pasquetta. È ristorante al primo piano, alla Riviera di Chiaia, là dove l'elegante Via Calabritto principia la sua breve erta fino a Piazza dei Martiri. Ed il nome del ristorante, appropriato ed esplicativo, è Terrazza Calabritto. A condurlo, da due suoi cugini coadiuvato, l'esperto ed appassionato Vincenzo Politelli, terza generazione di ristoratori napoletani. Qui si vive, in simbiosi con questo bello spicchio di Napoli, una gioiosa mediterraneità.

Terrazza Calabritto

Ed anche qui a Terrazza Calabritto, per il giorno di Pasquetta non vi è rigoroso menu, bensì piena (ancorché legittima) facoltà del cliente scegliere ciò che vuole in base alle mirate proposte del menu. A seguire, alcuni sommessi consigli! Non si può non cominciare dal plateau royal, una sontuosa selezione di crudi. A ché non si abbia rimpianto per non averla degustata, non ci si priva della tartare di aragosta con pomodoro, mozzarella, peperoncini verdi. E dopo due crudi di tal fatta, si passa ad un imperdibile antipasto: polpo verace grigliato, su crema di patate, ragù di polpo, croccante di pane. Vero signature dish tra i primi, è granseola: vermicelli, trito di crostacei, molluschi e pesce, pomodoro fresco. E prima dell'imperdibile pastiera, un'ottima proposta di predessert.

Terrazza Calabritto | Piazza Vittoria 1 - 80121 Napoli | Tel 081 2405188

Le Muse, il menu del ristorante del Grand Hotel Parker's

Torniamo al Corso Vittorio Emanuele e andiamo al ristorante Le Muse, inserito nel pregevole Grand Hotel Parker's. Al governo della brigata di cucina il prode chef Vincenzo Fioravante. Articolato il menu con provvidenziale wine pairing. I vini, felice scelta captive, sono tutti dell'azienda Villa Matilde.

Il Grand Hotel Parker’s

Si principia con Uovo marinato con coulis di pomodoro, aglio, olio e peperoncino a cui si abbina calice di Falerno del Massico Rosso DOP ‘19 - Villa Matilde che permane anche con Casatiello e torta Pasqualina, ricotta salata e selezione di salumi Campani, e via via con le successive pietanze: Raviolo di pasta fresca ripieno di salsa cacio e pepe con fave e pancetta; Agnello con patate, piselli e carciofi. Nel bicchiere adesso l'Eleusi Roccamonfina Passito Igp '11, in abbinamento alla Pastiera Napoletana secondo tradizione con salsa alla vaniglia.

Grand Hotel Parker's - Le Muse | C.so Vittorio Emanuele 135 - 80121 Napoli | Tel 0817612474

Pasqua a Posillipo: il menu di Palazzo Petrucci

Ci spostiamo a Posillipo: Palazzo Petrucci. Lo chef stellato Lino Scarallo propone un suo menu per il pranzo di Pasqua ben tenendo a precisare che esso non diviene “scelta d'obbligo” dacché sono presenti, comunque, le proposte di degustazione.

Palazzo Petrucci

Quindi, specifici per il pranzo di Pasqua: “Il Benedetto”, ovvero le fellate di salumi tipici, uova soda e ricotta salata; e poi la “Minestra maritata”; e ancora “Agnello alla fricassea”. A compimento, la Pastiera, sia quella classica che quella, signature dish dello chef, stratificata.

Palazzo Petrucci | Via Posillipo, 16/C - 80123 Napoli Tel 081 5757538

Tenuta Astroni, Pasqua nel verde dei Campi Flegrei

Da Posillipo, il mare sulla nostra sinistra, ci spostiamo nella fatata frazione di Agnano, nota sin dall'antichità per le sue terme. Qui il giorno di Pasqua si pranza a Tenuta Astroni. Ottima scelta soprattutto se ci sono bambini, qui particolarmente coccolati. Tenuta Astroni è immersa nel verde dei Campi Flegrei, a due passi dal Parco nazionale degli Astroni.

Tenuta Astroni

Dovizioso il menu per gli adulti. Si comincia con Tortino di Melanzane ripieno di Ricotta & Provola con Ragù Napoletano e Pesto di Basilico. Altre proposte di antipasti per poi passare allo squisito Fusillo Napoletano con Carciofi, Guanciale e Sbriciolata di Tarallo. Saporito il secondo: Arrosto di Maiale Croccante con Demi-Glacé di Porcini & Lamelle di Patate al Forno. La pastiera qui diviene ghiotta versione semifredda e scomposta. I vini sono pregevoli proposte captive: Falanghina e Aglianico. Captive in quanto provenienti da Cantine Astroni. Di certo gradita anche ai genitori, la proposta del menu bambino: Prosciutto & Mozzarella di Bufala; Pennette al Sugo; Cotoletta di Pollo & Patatine.

Tenuta Astroni | Via Sartania 49 - Agnano (Na) | Tel 081 7266156

Pizza per Pasquetta: da Starita a Materdei

E se a Pasquetta ci prende voglia di pizza?! Happy problem con ghiotta e amatissima soluzione da Starita a Materdei. Tra la zona Museo e la zona Capodimonte, defilata rispetto all'arteria urbana che congiunge i due musei, ma ad essa attigua, vivacissima ma non rumorosa, bella di suo ma non vistosa, c'è Materdei. E qui a Materdei c'è Starita, una delle poche pizzerie centenarie. Nacque nell'anno 1901, appena 123 anni fa! Da allora a condurla, a detenerne proprietà e marchio, ad essa donando generosamente il cuore e l'anima, la famiglia Starita.

Starita a Materdei

Si comincia con le specialità della friggitoria: Angioletti (bastoncini di pizza fritti con rucola e pomodoro datterino), Fraticelli (calzoncini fritti ripieni di Provolone del Monaco Dop), Genovesine (pizzetta fritta con genovese napoletana e pecorino romano), Montanarine, Crocchè di Patate e altro ancora. Tutto gustoso, frittura impeccabile. Successione di meditati assaggi. Arriva a tavola la Marinara Starita. Qui agli ingredienti canonici, aglio, basilico, origano e passata di pomodoro, vengono aggiunti il Pecorino Romano Dop, il pepe e il pomodoro datterino. Si prosegue con la squisita Monaciello: basilico, Coppa di Parma Igp, Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, Dop, provola affumicata, Provolone del Monaco Dop. In ghiotta alternanza tra cottura al forno a legna e friggitrice, giunge all'allegra tavola la Montanara Fuscella, che nasce fritta per poi giovarsi di ripassata al forno. Ingredienti saporiti: basilico, Pecorino Romano Dop, ricotta di fuscella, ragù napoletano. Ancora, la classica pizza fritta ripiena di cicoli, passata di pomodoro, provola affumicata, ricotta di pecora. Ottime, ben servite, le birre. Servizio brioso.

Starita | Via Materdei 27/28 - 80136 Napoli | Tel 0815 573682

Insomma, tra Pasqua e Pasquetta, a Napoli né ci si annoia e né si resta digiuni!