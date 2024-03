Briançon: una cartolina delle Hautes-Alpes. Tra relax e gustose delizie

Un piccolo gioiellino immediatamente dopo il confine con la Francia, e - bisogna ammetterlo - già si respira tutta un’altra aria: Briançon si presenta come in una cartolina, arroccata su un picco roccioso a 1326 metri sul livello del mare e con la sua città fortificata di Vauban, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco che lascia letteralmente a bocca aperta.

Cosa vedere a Briançon

Vero emblema delle Hautes-Alpes, Briançon è la città più alta della Francia, e famosa per le sue fortificazioni, progettate dall’ingegnere e architetto Vauban nel XVII secolo per volontà di Luigi XIV. Le mura la abbracciano e inseguono su per la parete rocciosa, con i bastioni e i forti d’alta quota voluti a difesa della città e di tutta la Francia dalle incursioni minacciose del duca di Savoia. Visitare queste fortificazioni è un’ottima occasione per comprendere com’è stato generato e progettato questo luogo impenetrabile. Tra i punti di maggiore interesse ci sono il forte di Salettes che domina la città; il ponte di Asfeld, opera di estrema perfezione tecnica ed estetica, costruito per collegare la città alta con i forti situati sulla riva sinistra della Durance.

Briançon, la città più alta della Francia (foto:franciaturismo.net)

Poi ci sono il forte delle Trois Têtes, il forte Dauphin e il forte du Randouillet che si sviluppa su tre piattaforme, in alto, per impedire l'attacco dalle creste. La comunicazione Y è un passaggio coperto lungo quasi 200 metri, costruito in muratura con volta a botte, con la duplice funzione di assicurare la comunicazione tra il forte delle Trois Têtes e il forte di Randouillet e allo stesso tempo bloccare la valle di Fontchristiane. Attraversandola, i soldati potevano spostarsi nel fondovalle al riparo del fuoco nemico e qui conservavano i pezzi di artiglieria. Durante l’anno sono organizzate diverse visite guidate, anche in lingua italiana (prezzo intero € 7,50, prezzo ridotto € 5,50, bambini da 8 a 11 anni € 2,50).

Il centro città di Briançon

Il centro storico di Briançon è molto piacevole per una passeggiata, 12 mesi l’anno. Le sue antiche strade acciottolate e poi le case tradizionali circondate e aperte sulla montagna. Caratteristico, in mezzo alla via pedonale centrale, è il famoso Gargoyle, un piccolo canale di scolo a vista che la attraversa da cima a fondo.

Il Gargoyle a Briançon (foto: www.alamy.it)

Le piazze del centro sono curate e ideali per la sosta in uno dei Cafè tradizionali, Place d’Armes è circondata da case colorate e abbellita da un pozzo voluto da Vauban, come unico punto di approvvigionamento all’interno delle mura. Da non perdere, la casa del Papa, ex ospizio in cui Pio VI fu fatto prigioniero per due mesi nel 1799, e la casa del Tempio, che oggi ospita l’ufficio del turismo. Dal centro storico si cammina e ci si perde fino alle fortificazioni, per affacciarsi improvvisamente sui tetti di Briançon e sulle sue montagne.

Relax termale e panoramico a Briançon

Les Grands Bains du Monêtier (a circa 20 minuti di auto dalla cittadina) è il centro termale di 4500mq con vasche interne ed esterne e una spettacolare vista sulle montagne. A differenza di altri stabilimenti, questa acqua è naturalmente calda (44°C) e i suoi benefici sono riconosciuti dal IV secolo d.C.: pare che già i romani conoscessero le Fonti Naturali di Monêtier, le sue proprietà gastriche, reumatologiche, dermatologiche, curative e altri benefici. Acqualudismo è la parola chiave di questo centro che coniuga benessere e divertimento, tanto da essere uno dei pochi (rarissimo per l’Italia) stabilimenti termali aperti in alcune zone anche ai bambini.

Les Grand Bains du Monetier a Briançon (foto: tripadvaisor.es)

L’ Espace Grands Bains si compone di piscine interne ed esterne con vasche idromassaggio, bolle d'acqua, vari getti, un sistema di nebulizzazione e marmo caldo, con acqua che va dai 17°C ai 40°C. La grotta musicale e immersiva di suoni e luci rilassanti; le saune e l’hammam orientale (minimo 15 anni); e l’area Romano-Irlandese ispirata alle antiche terme che si basavano sul contrasto tra caldo e freddo (area nel piano superiore, a cui si accede con un biglietto aggiuntivo) garantiscono relax assoluto e incondizionato. Il biglietto di ingresso alle piscine è orario, dalle 2 ore all’intera giornata ed è necessario portarsi tutto l’occorrente (non è necessaria la cuffia, ma gli uomini devono avere il costume a mutanda).

Les Grands Bains du Monêtier offrono anche massaggi, trattamenti di bellezza e di benessere (uno su tutti, il massaggio con la candela, per il suo calore confortante specialmente in inverno o dopo lo sci). In struttura è presente anche il Ristorante La Terrasse per brunch, tapas, snack, cocktail bar a base di prodotti freschi, locali e di stagione (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Brunch tutti i giorni dalle 10 alle 15; pranzo dalle 12 alle 15 e tapas/cocktail dalle 15.00. Prenotazioni telefoniche al numero 06 81 41 36 69).

Les Grands Bains du Monêtier | Route des Bains | 05220 le Monêtier les Bains (Francia) | Tel +33 4 92 40 00 00

Briançon, cosa fare per gli sportivi

Briançon è anche patria degli sportivi e sono infinite le possibilità per chi desidera praticare sport. Inutile dire che le Alti Alpi sono l’ambiente ideale per fare ciaspole, sci, sci di fondo. Serre Chevalier è il più grande comprensorio sciistico delle Alpi meridionali e anche uno dei più grandi d'Europa, sia per principianti che per esperti: 410 ettari di area sciistica segnalata; 60 impianti di risalita; 80 piste (13 nere, 28 rosse, 25 blu e 14 verdi), con l’80% delle piste situate a oltre 2.000 metri di altitudine per un innevamento ottimale. Alcuni impianti di risalita partono a pochi passi dal centro di Briançon.

Palestra Bloc 027

Per chi non ama la neve? Nel mese di febbraio 2024 in uno degli edifici storici di Briançon, l'ex caserma militare del quartiere Berwick, ha aperto la palestra boulder Bloc 027 che vanta 660m2 di superficie da arrampicare per tutti i livelli e perfetto anche per i principianti e bambini (aperta tutto l’anno).

Palestra Bloc 027 (foto: bloc27.fr)

Ancora, Briançon è dotata di diverse piscine interne e esterne e di un impianto di pattinaggio coperto. In estate, è possibile percorrere la via ferrata, fare trekking, rafting, o escursioni in bicicletta.

Bloc 027 | 2 Rue de Colaud | 05100 Briançon (Francia) | Tel +33 6 82722633

Dove mangiare a Briançon

La cucina della zona è quella tipica dell’alta montagna con prodotti decisamente presenti, come il formaggio, le marmellate. Nei ristoranti tipici si trovano piatti tipicamente invernali, di montagna e molto sostanziosi: la Raclette, che viene presentata a tavola con patate bollite e fettine di formaggio da far sciogliere in una sorta di griglia ad hoc, e la Tartiflette, uno sformato di patate lesse, cipolla, lardo e formaggio Reblochon fuso. Tra i dolci, le tartes aux myrtilles (crostata di mirtilli) sono prodotte localmente.

Ristorante Les Planches

All'interno dell'elegante hotel, Les Planches ti invita a un'esperienza culinaria calda e raffinata, giocando con sapori e consistenze nel suo stile distintivo, caratterizzata da delizie in stile bistrò firmate dallo chef Pierre Reboul, stellato Michelin dal 2003. Il ristorante è ideale per le famiglie per la sala giochi destinata ai bambini.

Ristorante Les Planches (foto: serrechevalier.com)

Les Planches | 594 Rue du Centre | 05330 Saint-Chaffrey (Francia) | Tel +33 4 92 24 15 16

La Manouille

Il ristorante La Manouille è una vera delizia dell'alta valle delle Alpi. Due sale accoglienti: una accanto al camino per gustare le nostre tavole di antipasti e l'altra sala in stile montano per assaporare le specialità locali. In estate, niente di meglio che essere in terrazza di fronte alle montagne mentre si scoprono i sapori delle Alpi.

Ristorante Le Manouille (foto: restaurantguru.com)

Per quanto riguarda i prodotti del territorio, è importante sottolineare che La Manouille aderisce alla carta Patur'Alp, garantendo carne di produzione locale. È necessario tornare spesso durante il soggiorno per non perdere nulla di una carta che miscela con felicità tradizione e modernità.

La Manouille | 55 Rue de la Guisane | 05240 La Salle-les-Alpes (Francia) | Tel +33 6 83 24 31 08

Le Stabatio

Presso l’Hôtel Le Monêtier, il ristorante Le Stabatio. Questo luogo accogliente è ora aperto tutto il giorno e tutto l'anno. Qui troverai un mondo di sapori franco-italiani con carni, formaggi, verdure, pane e vini pregiati, con ogni piatto accuratamente selezionato. I protagonisti sono gli allevatori locali, gli agricoltori e gli artigiani.

Ristorante Le Stabatio (foto: www.eat-list.fr)

Lo chef mette in risalto i loro prodotti di stagione e gli elementi vengono cotti al sangue su una grande griglia. Un enorme piatto condiviso viene posto al centro del tavolo. Il vino viene versato nei bicchieri. Sorseggia i cocktail firma sotto le stelle mentre pianifichi le avventure del giorno successivo. Sarà una notte dolce e riparatrice e l'aria pulita di montagna ti porterà nel mondo dei sogni fino alla luce bianca dell'alba.

Le Stabatio | 376 Route de Grenoble | 05220 Le Monêtier-les-Bains (Francia) | Tel +33 4 92 55 40 70

Dove dormire a Briançon

Ci sono diverse opzioni per chi decide di visitare Briançon, che sia per una visita breve o per soggiorni stagionali e più lunghi.

Hotel Auberge de la Paix

Situata nel cuore della pittoresca Città Fortificata di Vauban a Briançon, patrimonio mondiale dell'Unesco, l'Auberge de la Paix offre un soggiorno rilassante nelle Alte Alpi. Questo antico hotel, il più antico della regione, dispone di 15 camere accoglienti e un ambiente unico. La struttura ospita anche un bar e un ristorante con terrazza stagionale. Ideale per famiglie e amici, l'Auberge de la Paix è il punto di partenza perfetto per esplorare la regione, dalla Città d'Arte e Storia di Briançon alle piste da sci di Serre-Chevalier d'inverno.

Hotel Auberge de la Paix a Briançon (foto: booking.com) 1/3 Stanza dell‘Auberge de la Paix a Briançon (foto: booking,com) 2/3 Sala da pranzo all‘Auberge de la Paix a Briançon (foto: booking.com) 3/3 Previous Next

Le camere personalizzate offrono un'atmosfera accogliente e confortevole, con servizi moderni come connessione Wi-Fi gratuita e tv satellitare. Lo chef prepara una cucina regionale autentica e generosa, utilizzando prodotti freschi e di stagione, con una varietà di piatti deliziosi serviti nel ristorante o sulla terrazza durante la bella stagione.

Hotel Auberge de la Paix | 3 Rue Prte Méane | 05100 Briançon (Francia) | Tel +33 4 92 53 84 43

Hotel Edelweiss

L'Hotel Edelweiss, 3 stelle, sorge nel cuore della città di Briançon, a metà strada tra la cittadella di Vauban, recentemente inclusa nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco, e il centro commerciale della città. Questo edificio tradizionale della fine del XIX secolo vi accoglie in un ambiente tranquillo ed esclusivo, a breve distanza dalle piste da sci di Serre Chevalier.

Hotel Edelweiss a Briançon (foto: www.hotelscombined.com) 1/3 Camera dell‘Hotel Edelweiss a Briançon (foto: booking.com) 2/3 Sala da pranzo dell‘Hotel Edelweiss a Briançon (foto: www.hotel-edelweiss-briancon.fr) 3/3 Previous Next

L'hotel offre 20 camere per ospitare fino a 4 persone, inoltre offre una ricca colazione continentale con una selezione di pasticceria, tartine, succhi di frutta, tè, cioccolata calda e caffè. Tutte le camere dell'hotel sono dotate di bagno privato con doccia o vasca (a seconda della disponibilità), servizi igienici, telefono diretto, e tv. Inoltre, l'hotel mette a disposizione dei suoi ospiti lavatrici, nonché ferro e asse da stiro. I cani sono ben accolti ed è disponibile un garage per moto e bici.

Hotel Edelweiss | 32 avenue de la République | 05100 Briançon (Francia) | Tel +33 4 92 210 294

Residence Cristal Lodge

A Saint-Chaffrey, ai piedi delle piste e a soli 300 metri dagli impianti di risalita, il residence Cristal Lodge offre appartamenti da 2 a 10 persone e una sezione alberghiera con circa 20 camere da 1 a 4 persone. Oltre agli spazi comuni, è a disposizione degli ospiti un'area benessere con sauna, hammam, jacuzzi e piscina coperta, e un tapas bar.

Residence Cristal Lodge (foto: www.serre-chevalier.com)

Cristal Lodge | Allée des Petits Plans | Chantemerle | 05330 Saint-Chaffrey (Francia) | Tel +33 4 28 38 48 85

Hotel Le Monetier

A Le Monêtier les Bains, l’Hotel 4 stelle Le Monêtier è strategico per chi pratica scii e per chi vuole godere dei bagni termali. Con servizio di noleggio di attrezzature da sci e vendita skipass. Offre spettacolari viste sulle vette innevate dalla sua posizione nel cuore della valle più alta d'Europa. Aperto tutto l'anno, questo hotel a quattro stelle vi accoglie in uno spazio vitale dall'atmosfera accogliente, con il ristorante Stabatio e 21 camere.

Hotel Le Monetier (foto: www.lemonetier.com) 1/3 Stanza dell‘Hotel Le Monetier (foto: www.lemonetier.com) 2/3 Ristorante all‘Hotel Le Monetier (foto: www.lemonetier.com) 3/3 Previous Next

Un vero momento di serenità, i trattamenti di Origine ci immergono nel delicato e avvolgente mondo dei viaggi. Approfitta di un trattamento per ricaricare le batterie. Approfitta del magnifico ambiente naturale mentre ti godi le numerose attività del resort. La valle del Guisane, i passi montani del Col du Galibier e del Col du Lautaret, la catena montuosa dei Cerces e il Parco Nazionale des Écrins saranno il tuo campo di gioco.

Le Monetier | 376 Route de Grenoble | 05220 Le Monêtier-les-Bains (Francia) | Tel +33 4 92 55 40 70

Campeggio Municipale 2 Glaciers

Per chi si muove in camper, solo in estate, il Campeggio municipale 2 Glaciers, con una capacità di 77 posti (di cui 44 elettrificati), è immerso in un sito naturale eccezionale, tra il villaggio di Monêtier-les-Bains e la frazione di Casset (Serre Chevalier). Dal campeggio partono numerosi sentieri escursionistici adatti sia ai principianti che agli escursionisti più esperti. Nei dintorni del campeggio si trovano anche siti di arrampicata e vie ferrate.

Campeggio Municipale 2 Glaciers (foto: www.serre-chevalier.com)

Per gli amanti della pesca, il fiume Guisane scorre ai margini del campeggio, mentre due piccoli laghi si trovano nelle vicinanze dell'ingresso e molti altri laghi di alta montagna sono accessibili per la pesca. Gli appassionati di sport acquatici possono praticare kayak e rafting sia sul fiume che sui laghi. Il campeggio offre inoltre una sala comune con biblioteca e giochi da tavolo, che può fungere da rifugio in caso di maltempo. Per gli adulti, sono disponibili un campo da pallavolo, un'area per giocare a bocce e un tavolo da ping-pong.

Campeggio Municipale 2 Glaciers | Camping les 2 glaciers - Le Casset | 05220 Le Monêtier-les-Bains (Francia) | Tel +33 7 89 56 58 77