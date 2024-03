L'Excelsior Dolomites Life Resort guarda all'estate tra novità e offerte

C'è una cosa che in Alto Adige sanno fare molto bene, forse meglio di chiunque altro: combinare cose all'apparenza distanti. Lusso e ospitalità famigliare, relax e avventura, tradizione e design, cucina di alto livello e prodotti locali. E ci sono strutture che di questo perfetto mix ne hanno fatto una bandiera. L'Excelsior Dolomites Life Resort è, senza dubbio, una di queste. Simbolo perfetto dell'accoglienza altoatesina, che in vista della stagione estiva ha in serbo parecchio novità.

L'Excelsior Dolomites Life Resort

Le novità dell'Excelsior Dolomites in vista dell'estate

Da giugno 2024 si potrà soggiornare tra cinque nuove camere deluxe e due esclusive suite con grandi vetrate che annullano la distanza con natura; nuovissima anche la Dolomites Family Spa dedicata alle famiglie, dotata di piscina con cascata e una piscina per bambini con scivolo, diverse oasi di relax, area buffet e saune per grandi e piccoli, oltre alle esclusive saune e zona relax per gli adulti. Il ristorante e l'area buffet sono stati ristrutturati, ampliati e offrono la cucina a vista. Il resort, immerso nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies, è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta del magico mondo delle Dolomiti: proprio davanti alla porta, 6 giorni a settimana, partono le escursioni a piedi e 5 giorni a settimana, quelle in sella alla bicicletta, accompagnatianche dai proprietari - autentica gente di montagna innamorata delle Dolomiti - o dalle guide certificate.

A tavola sono protagoniste le materie prime di alta qualità dei piccoli produttori locali e dell’Alto Adige, utilizzate per antiche ricette altoatesine con contaminazioni dell'alta cucina mediterranea e internazionale. Ricca e varia la proposta culinaria “Pensione Gourmet ¾ Plus” che comprende buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di 4 portate. Aperitivi e dopo cena sono affidati ai sensazionali cocktail show dei barman.

Spa e benessere all'Excelsior Dolomites di San Vigilio

Il benessere (di corpo e mente) è un altro dei fiori all’occhiello dell’Excelsior, che offre 2500 metri quadrati di aree relax, tra cui spicca la Dolomites Sky Spa (esclusiva per gli adulti) - con la scenografica infinity pool sul rooftop (33°) con vista mozzafiato sulle Dolomiti, sauna panoramica, forest sauna a raggi infrarossi e raffinate aree per il riposo, la rinnovata Dolomites Family Spa e i trattamenti wellness deluxe del Castello di Dolasilla - ispirati alla natura con trattamenti a base di erbe alpine, fiori di montagna e legno di cirmolo - da godersi da soli o in coppia nella private spa suite.

La piscina dell'Excelsior Dolomites Life Resort

Il resort è anche il primo (e unico della regione) professionista del benessere della schiena, ideatore del programma “Schiena in perfetta forma”. I più avventurosi possono anche cimentarsi con la parete di arrampicata sulla facciata del Dolomites Lodge, con via ferrata integrata #dolomiteswall. Per i bambini e i ragazzi a disposizione Kids e Junior Club con tante attività indoor per giocare.

La via ferrata integrata #dolomiteswall dell'Excelsior Dolomites Life Resort

Le offerte in arrivo per la stagione estiva

L’offerta Vital Days, valida dal 29 giugno al 26 luglio e dal 27 settembre al 3 novembre 2024, comprende 4 pernottamenti con pensione gourmet ¾ PLUS, Dolomites Life Fit & Fun Outdoor & Indoor Plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life Hiking Plus con escursioni guidate 6 giorni a settimana; Dolomites Life Bike Plus con tour guidati; Holidaypass: navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige e Wellness & Spa Plus su 2.500 m². Prezzo a partire da 624 euro per persona in camera doppia Fanes.

Summer Feeling è l’offerta attiva dal 29 giugno al 26 luglio 2024, comprende 7 pernottamenti con pensione gourmet ¾ PLUS; Dolomites Life Fit & Fun Outdoor & Indoor Plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life Hiking Plus con escursioni guidate 6 giorni a settimana; Dolomites Life Bike Plus con tour guidati; Holidaypass: navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l'Alto Adige e Wellness & Spa Plus su 2.500 m². Prezzo a partire da 1272 euro per persona, in camera doppia Pares.

Excelsior Dolomites Life Resort

Str. Valiares 44 - 39030 S. Vigilio (Bz)

Tel 0474501036