La Roqqa, un nuovo boutique hotel tra le bellezze dell'Argentario

C'è un nuovo boutique hotel all'Argentario. Dopo il soft opening dell'agosto 2023, il 12 aprile aprirà ufficialmente i battenti La Roqqa a Porto Ercole. Con una posizione privilegiata sul promontorio del Forte, all'ingresso del Borgo Vecchio, La Roqqa domina il porto dall'alto, con affaccio sull'Orto Botanico Corsini, la vista del porto turistico, dove si concentra la vita del luogo e il mare cristallino da una parte e le colline della Maremma dall'altro. Una novità assoluta per il comune della provincia di Grosseto: si tratta, infatti, della prima struttura ricettiva di lusso all'interno del villaggio di Porto Ercole. Un boutique hotel di 55 camere perfettamente integrato nel tessuto sociale e architettonico di una vivace comunità e a pochi passi da una delle poche spiagge sabbiose di tutto l'Argentario.

Balcone vista mare a La Roqqa

La Roqqa a Porto Ercole: camere eleganti e luminose

Il progetto, curato da Palomba Serafini Associati, è pensato intorno all'uomo, realizzando così uno spazio contemporaneo e cosmopolita. Il design pulito ed essenziale fa dialogare arredi artigianali con alcuni pezzi iconici degli anni '60-'70 e i colori rispecchiano la destinazione infondendo un senso di armonia assoluta con l'ambiente, reinterpretando sapientemente la classicità dello stile toscano in chiave contemporanea.

Gli interni del La Roqqa

L'offerta di La Roqqa è articolata tra eleganti camere e spaziose suite dalle ampie vetrate che donano una sorprendente luminosità. Lo sguardo si perde ammirando la distesa blu del mare e la vivace vita del porto, mentre le camere sul lato opposto si offrono all'abbraccio dei lussureggianti giardini verticali e delle terrazze che si arrampicano fino all'antica Rocca. I colori e le trame della Maremma toscana si diffondono in questi ambienti essenziali, ma pieni di carattere, ideali da vivere tutto il giorno anche en plein air grazie agli ampi spazi esterni arredati.

La Penthouse Suite domina la baia di Porto Ercole ed è il vertice dell'esperienza più esclusiva di La Roqqa per una perfetta “suite life” con trattamenti personalizzati secondo ogni desiderio e si rivela una location impareggiabile per feste ed eventi privati. La nuova White Room è una sala polifunzionale dotata di tecnologie all'avanguardia, luogo ideale per eventi o business meeting con un eclettico calendario di appuntamenti culturali. Questo spazio ibrido si presta perfettamente per allestire un'esposizione, organizzare uno spettacolo o un concerto e molto altro.

La Roqqa, il ristorante Scirocco con chef Francesco Ferretti

La Roqqa offre ai suoi ospiti una varietà di location che riflette diverse esperienze enogastronomiche guidate dall'executive chef Francesco Ferretti. Il ristorante Scirocco si sviluppa su una terrazza con vista spettacolare su Porto Ercole e la sua baia, combinando un'autentica cucina stagionale con un pizzico di glamour da dolce vita. Al suo fianco, il Rooftop Lounge Bar, è il luogo più scenografico per un cocktail creativo che miscela aromi e ingredienti del territorio. Infine, raggiungibile attraverso una scala che è un'opera d'arte scultorea, il Mezzanino è uno spazio caldo, elegante e conviviale dove vengono serviti drink e piatti leggeri dalla mattina alla sera.

Pranzi e cene con vista al La Roqqa

L'Isolotto Beach Club, a pochi passi dall'hotel, grazie ai lavori di riqualificazione effettuati nei mesi invernali, si estende ora all'intera baia della località Le Viste. Completamente reimmaginato dalla famiglia Jonsson e dal team Erqole, è la naturale continuazione dello stile e dell'ospitalità di La Roqqa nel piacere di una giornata di mare. A partire da questa stagione, il ristorante sulla terrazza, rimarrà aperto anche alla sera.

La vista sul porto del La Roqqa

Qui l'executive chef Francesco Ferretti, regala un'esperienza gastronomica pieds dans l'eau con il suo menù dedicato al pescato locale con selezioni di crudi, ingredienti biologici e stagionali, e immancabile un'eccellente proposta BBQ tra carne, pesce e verdure.

La Roqqa

Via Panoramica 7 - 58018 Porto Ercole (Gr)

Tel 05641950290