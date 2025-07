Argentario, ecco dove cenare al tramonto con la cucina di Francesco Ferretti

Nato dall’acquisizione dello storico hotel Don Pedro da parte dell’imprenditore svedese Conni Jonsson e della sua famiglia, che da anni trascorrevano all’Argentario le loro vacanze estive, l’Hotel La Roqqa (volutamente scritto con due q al posto delle due c), il cui nome prende dalla “Rocca” - la fortezza spagnola sopra Porto Ercole - è un 5 stelle che unisce il gusto contemporaneo, il design con i colori e i materiali toscani e la professionalità dell’intero team.

Hotel La Roqqa

Ristorazione sostenibile: tre ristoranti e un rooftop esclusivo

Qui vi sono tre ristoranti (Lo Scirocco, il bistrot Mezzanino e l’Isolotto Beach Club) e un lounge bar in terrazza, il tutto all’insegna della sostenibilità, inclusività e valorizzazione del territorio. Un ambizioso progetto di rigenerazione territoriale improntato su un modello di ospitalità attenta all’ambiente e alle persone.

Porto Ercole di sera

Francesco Ferretti: cucina di ricordo, metodo e tradizione

A gestire la cucina de La Roqqa è Francesco Ferretti, marchigiano di Jesi, con un passato a Londra al Mandarin Oriental e alla Locanda Locatelli, a Borgo Egnazia a Savelletri (Br) e ultima esperienza a Montaione (Fi), al Castelfalfi Resort dove è rimasto per ben dodici anni dirigendo gli otto ristoranti del resort e un centinaio di persone addette alla ristorazione.

Francesco Ferretti

I piatti signature dello chef Ferretti

Nel definire la sua cucina Francesco non ha alcun dubbio: «Bastano tre parole: ricordo, metodo e tradizione». La maggior parte dei piatti dello chef partono sempre dal ricordo e dal rispetto del ciclo delle stagioni, lavorando con ciò che la terra e il mare gli offrono e nell’approvvigionamento il più possibile di cibo locale. Il metodo è la tecnica, ovvero la professionalità con la quale si lavora la materia prima, mentre la tradizione è il punto di partenza per l’evoluzione della cucina italiana.

Tortello di pasta all’uovo ripieno di borraggine e patate con burro nocciola e grana

Esperienza gourmet con vista sul porto di Porto Ercole

Esperienza indimenticabile a La Roqqa è la cena al tramonto a Lo Scirocco Rooftop Bar con vista sul Giardino Botanico Corsini e sul porto di Porto Ercole, sorseggiando uno dei cocktail esclusivi del bartender Francesco Germani, ispirati ai dipinti di Caravaggio.

Branzino del giorno grigliato, lattuga, salsa burre blanc

A seguire alcuni piatti signature, che allo Chef Francesco Ferretti preme sottolineare: «Melanzana, pomodoro, basilico e burrata; il Tortello di pasta all’uovo ripieno di borraggine e patate con burro nocciola e grana e il Branzino del giorno grigliato, lattuga, salsa burre blanc, un piatto che racconta il mare di Porto Ercole con equilibrio e rispetto, per dessert l’Abricò albicocca, basilico e caprino».

Sostenibilità e inclusione: l’Orto Giusto

Su quale sia il piatto al quale è particolarmente legato, Francesco non ha alcun dubbio. «Gli Spaghetti agli otto pomodori, realizzato con altrettante varietà in diverse consistenze. Un piatto non solo buono, ma anche “giusto” perché realizzato con le materie prime coltivate dai ragazzi e dalle ragazze del progetto di agricoltura sociale L’Orto Giusto, una cooperativa sociale di Orbetello che dà lavoro a giovani con disabilità, aiutandoli a trovare equilibrio ed autonomia attraverso la coltivazione di frutta e verdura».

Abricò, albicocca, basilico e caprino

Vini selezionati e obiettivi futuri

Ad accompagnare le eccellenze nel piatto dello Chef Ferretti una selezionata carta di vini curata dalla Restaurant Manager Stefania Franceschi, con ampia scelta di etichette delle cantine maremmane. Sull’obiettivo futuro di Francesco Ferretti, lo chef conclude: «Aumentare la sostenibilità in cucina con ciò che la terra e il mare offrono e formare nuove leve nel settore della ristorazione».