Città, castello, vigne o lago? Scegli la tua Pasqua a Torino e in Piemonte

Colline a vigneti patrimonio Unesco, castelli storici e borghi pittoreschi, senza dimenticare la bellezza delle città, partendo, naturalemnete, da Torino: il Piemonte è ricco di luoghi incantevoli dove vale la pena fermarsi. Per questo chi deciderà di passare le feste di Pasqua e Pasquetta in Piemonte troverà l’imbarazzo della scelta. Ecco alcuni consigli.

Torino, città perfetta per la Pasqua

Pasqua da Cannavacciuolo Bistrot Torino

Nel quartiere Borgo Po, il Cannavacciuolo bistrot festeggia la Pasqua con un nuovo chef. Classe 1997, Gabriele Bertolo ha il Piemonte nel Dna, sia per le origini familiari, sia perché Torino è stato il terreno della sua formazione scolastica all’Istituto Alberghiero Giuseppina Colombatto.

Cannavacciuolo Bistrot Torino

Dopo diverse esperienze tra l’Italia e l’Europa, torna definitivamente in Italia per entrare nel Gruppo Cannavacciuolo, dapprima al Cannavacciuolo Cafè & Bistrot di Novara e successivamente in Villa Crespi. Il percorso nel Gruppo lo porta nella cucina del Laqua Vineyard, il resort della famiglia in Toscana, e successivamente al Laqua Countryside di Ticciano, nella penisola sorrentina, terra natale dello chef Antonino, entrambi ristoranti con 1 stella Michelin. Per Pasqua un menu a 140 euro a persona che comprende 4 portate, più il benvenuto della cucina, il pre-dessert, l’uovo di cioccolato di propria produzione e piccola pasticceria. Carta dei vini importante.

Cannavacciuolo Bistrot Torino | via U. Cosmo 6 -Torino | Tel 011 8399893-389 2437240

Pasqua a Torno: sette portate all’Opera - Ingegno e Creatività

Lo chef Stefano Sforza per la Pasqua di Opera ha messo a punto un menu di sette portate a 120 euro a persona, con la possibilità di abbinamento con i vini consigliati dal sommelier Carlo Salino a 80 euro.

Opera - Ingegno e Creatività

I piatti: Velo di mandorla salata, avocado, pomodoro (interamente vegetale); Ricciola, fragola fermentata, asparago; Animella, yuzu, puntarella; Raviolo, erbe spontanee, aglio nero; Risotto, piselli alla vaniglia, sgombro; Diaframma, melone bianco, zucchine; Uova, arancia, grano (interpretazione in chiave personale della pastiera).

Opera - Ingegno e Creatività | via Sant’Antonio da Padova 3 | Tel 011 19507972

Pasqua a Torino: il menu speciale di Casa Vicina

Per la settimana di Pasqua, un menu disponibile a pranzo a cena (120 euro a persona, bevande escluse) con sei portate e per finire la colomba maison e la piccola pasticceria a Casa Vicina.

Casa Vicina

Come di consueto l’apertura con l’iconica Bagna caoda da bere, un omaggio alla tradizione piemontese, nel bicchiere Martini, simbolo dell’aperitivo torinese.

Casa Vicina – c/o Green Pea | Via E. Fenoglietti 20/b - 011 6640140

Pasqua sul tetto del Lingotto: il menu di La Pista

La Pista

La Pista, il ristorante sul tetto del complesso del Lingotto, dove lo chef Alessandro Scardina, propone a 75 euro (bevande escluse) un percorso che comprende la selezione di lievitati maison con burri in accompagnamento, la ricottina primo fiore con giardinetto vegetale, agnolotti del plin, petto e coscia di piccione.

La Pista del Lingotto | Via Nizza 270 - 10126 Torino | Tel 011 1917 3073

Pasqua all’NH Collection di Torino

Il ristorante di NH Collection Santo Stefano

Il menu del bistrot all’interno dell’hotel NH Collection Santo Stefano (55 euro, bevande comprese) prevede il vitello tonnato, i bottoni ripieni di coniglio e l’agnello. Per entrambi il dolce è L’uovo della colomba, firmati dalla pastry chef Evi Polliotto.

Hotel NH Collection Torino | Via Porta Palatina 19 - 10122 Torino | Tel 011 522 3311

Pasqua a Torino: caffè Platti 1875 o Gerla 1927

Caffè Platti 1875

La proposta del ristorante situato al primo piano dello storico caffè Platti 1875 di corso Vittorio Emanuele 72 comprende cannolo di pasta fillo, salsiccia di Bra, carciofi e tuorlo d’uovo, raviolo aperto di faraona, agnello gratinato e come dessert La Coque. (50 euro, bevande comprese).

Invece Gerla 1927, sempre sotto i portci di corso Vittorio Emanuele, ma al civico 88, al piano di sotto della pasticceria, offre per la Pasqua, (45 euro – bevande comprese) uovo pochè, cacio, pepe e crock di carciofi, raviolo alle erbette, lombetto di agnello e per dessert Come una pastiera.

Caffè Platti 1875 | C.so Vittorio Emanuele II 72 - 10121 Torino | Tel 011 454 6151

Gerla 1927 | Corso Vittorio Emanuele II - 88 - 10121 Torino

Pasqua a Chieri: il menu di De Gustibus

Un locale aperto nel marzo del 2020, due i protagonisti: lo chef Davide Cristaldi con la sua socia Giulia Mandara in sala. il ristorante non ha un menu fisso ma i piatti vengono raccontati ogni sera ai commensali, a partire dall’articolato benvenuto.

De Gustibus

In questo modo non ci sono sprechi e non si rischia di sforare con i costi a causa di aumenti imprevisti delle materie prime: i piatti vengono decisi giornalmente in base alla reperibilità degli ingredienti e, così facendo, viene offerta una proposta sempre nuova che invoglia il cliente a tornare. Per Pasqua al costo di 70 euro (vini ed amari esclusi) un percorso che comprende Tuorlo d’uovo, asparagi, parmigiano e vaniglia; Risotto Sant’Andrea, topinambur, cime di rapa, olive ed aglio nero; Bottoni di pasta fresca ai 40 tuorli; Agnello lampone, scalogno e spinaci; Colomba e piccola pasticceria.

De Gustibus Ristorante Chieri | Via Martiri della Libertà 9 - 10023 Chieri (To) | Tel 011 940 0713

Il menu di Pasqua al Castello di Grinzane

Alessandro Mecca da quasi un anno guida il ristorante all’interno del Castello di Grinzane Cavour, Patrimonio Unesco e luogo simbolo della zona. In questi giorni ha presentato due nuovi menu degustazione il più tradizionale “Tra le mura” e quello più creativo “Punti di vista”. “Tra le Mura” è il racconto di un territorio, e di un castello, che da dieci anni sono patrimonio dell’umanità tutelato dall’Unesco con i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Tra i piatti, due signature dello chef: “Scaloppina al burro”, crudo di vitello con burro e salvia, caviale, tartufo nero e maionese ricavata dal corallo delle capesante, e “Churrasco di Agnello”, un omaggio alle tecniche di cottura apprese al Dom a San Paolo, alla corte di Alex Atalà. Una scelta non casuale, visto che da anni lo chef non nasconde la sua grande passione per i secondi, piatti in cui è fondamentale mettersi in gioco con le grandi cotture, come quella con il fuoco. “Punti di vista” è, invece, uno sguardo contemporaneo al cibo: è in questo percorso che è maggiormente evidente la strada che la cucina sta perseguendo, quella dell’essenzialità, chiara nei piatti “Bue e carota”, “Alici e broccoli” e “Risotto gamberi e cime di rapa”.

La sala del ristorante Castello di Grinzane

Il menu riservato alla Pasqua si compone di: brodo di sedano rapa, pomodorino ricostruito, pralina di Parmigiano, bombolone di baccalà, carciofo arrosto, pistacchio, prezzemolo, seppie e finocchi, rigatone rucola, bergamotto, cumino, spiedo di capretto, colomba a 95 euro per persona, bevande escluse.

Castello di Grinzane Cavour | Via Castello 5 - 12060 Grinzane Cavour (Cn) | Tel 0173 262159

Réva Resort Monforte d’Alba, Pasqua nella colline delle Langhe

Festeggiare la Pasqua circondati dalle verdi colline delle Langhe, coccolati dalla cucina una stella Michelin dello chef Francesco Marchese e dai vini della cantina del Fre, da sorseggiare nella terrazza panoramica del Réva Resort. La proposta per la Pasqua 2024 non si limita a un pranzo sontuoso, che celebra le materie prime stagionali e i sapori della tradizione, ma anche la grigliata di Pasquetta e un intero pacchetto vacanza per trascorrere le festività circondati dal calore e dall'atmosfera unica di Réva.

Réva Resort Monforte d’Alba

Menu di Pasqua comprende asparago bianco brasato, mela fondente alla vaniglia del Madagascar; Tartelletta di trota glassata all’aceto di finocchio e rafano, condimento alle mandorle e uova di pesce; Risotto in barigoule, cuore di carciofo farcito, lardo al vapore; Plin di coniglio alla cacciatora; Agnello Sambucano, fava di Tonka e purea di sedano rapa; Tarte di spalla d’agnello e patata di Entracque; Aspic di agrumi, sorbetto alle erbe e meringa. (euro 160 - bevande escluse). Per una Pasquetta all'aperto, il Fre ha pensato di ospitare nei suoi spazi una grigliata di carne, conviviale e divertente. Un momento di festa nello stile che caratterizza il resort e il ristorante, con le migliori materie prime e tutta l'attenzione dell'accoglienza che caratterizza questo luogo. Il menu: Antipasti misti da condividere; Grigliata mista di carne e contorni; Patate al forno; Pre-dessert e Dessert (70 euro – bevande escluse). La proposta di Pasqua e Pasquetta comprende, oltre al pranzo di Pasqua al ristorante Fre e alla grigliata di Pasquetta, un soggiorno di due notti in camera doppia (sabato 30 marzo e domenica 31 marzo - Check-out lunedì 01 aprile), con colazione gourmet, accesso al centro benessere e al campo da golf (previa prenotazione) e un'attività a scelta tra un giro in e-bike di mezza giornata, una degustazione di vini della cantina Réva, un massaggio da trenta minuti o un bagno privato in vasca di legno. (A partire da 1.150 europer due persone).

Réva Resort & Spa | Località San Sebastiano 68 - 12065 Monforte d'Alba (Cn) | Tel 0173 789269

Laqua by the Lake, Pasqua firmata Cannavacciuolo

Laqua by the Lake affacciata sul lago d’Orta, a Pettenasco la “Casa al Lago” della collezione è quasi pronta a celebrare il risveglio della natura che la e circonda, rendendola il luogo ideale dove trascorrere piacevoli momenti di relax e rigenerazione. Aperto anche agli esterni, il bistrot de Laqua by the Lake è la scelta perfetta per chi desideri condividere con i propri cari un pranzo di Pasqua avvolti dalla quiete offerta dalle placide acque del lago che è possibile ammirare sia attraverso le grandi vetrate della sala interna, sia baciati dal sole ai tavoli dell’ampia terrazza esterna. Per l’occasione, chef Antonino Cannavacciuolo e l’head chef Gianni Bertone, hanno studiato un percorso di degustazione che celebra i prodotti di stagione, a partire dagli antipasti: Carciofi, lardo e patate e Capasanta, piselli e champagne. L’immancabile gioco di rimandi tra tradizioni campane e piemontesi trova espressione nei Plin di patate, provola e cozze, mentre come secondo non può mancare l’Agnello con sedano rapa e tartufo. Regina dei dessert, la Colomba artigianale del loro Laboratorio di alta pasticceria.

Il bistrot di Laqua by the Lake

Per chi, oltre a godere dei piaceri della tavola, desidera regalarsi due intere giornate di relax, lo speciale pacchetto dedicato alla Pasqua include due notti da trascorrere in una delle suite della struttura. Qui, ad attenere gli ospiti come dono di benvenuto, una pregiata bottiglia di spumante Millesimato Pas Dosé e una Colomba Classica del Laboratorio artigianale Cannavacciuolo. Il Pacchetto include la colazione, così come lo speciale pranzo del 31 marzo al bistrot. Agli ospiti è offerta anche l’opportunità di noleggiare gratuitamente le e-bikes messe a loro disposizione per esplorare lo splendido territorio del lago d’Orta. Per un relax totale, infine, è possibile godere di un Massaggio olistico della durata di 50 minuti e una sessione di Cryosuite, trattamento della durata di 3 minuti basato sull’esposizione di tutto il corpo a temperature molto basse (fino a –85°), che ottimizza le difese immunitarie, ha un effetto antiage e stimola l’accelerazione del metabolismo. I trattamenti vengono eseguiti all’interno della The Longevity Suite Spa, wellness area di 200 mq dove è possibile seguire un percorso personalizzato secondo il metodo antiage Longevity Suite volto al benessere fisico, estetico e mentale. Uno spazio che, da quest’anno, sarà accessibile anche al pubblico di esterni alla struttura, grande novità con la quale si inaugura la nuova stagione del resort. Menu Pasqua: 120 euro a persona (bevande escluse). Pacchetto Pasqua: a partire da 572 euro a persona.

Laqua by the Lake | Via Legro 33, 28028 Pettenasco (No) | Tel 366/433105

Pasqua in Monferrato a Le Cattedrali Relais

Le Cattedrali Relais è immerso nelle colline del Monferrato Patrimonio Unesco, a Valleandona, in provincia di Asti, ed è stato inaugurato lo scorso febbraio. Progetto visionario, che fonde food experience, arte, musica e territorio, la struttura, caratterizzata da un’architettura fortemente contemporanea, è immersa in un bosco e domina il paesaggio dall’alto di un colle, ponendosi in assoluto equilibrio con il paesaggio che la accoglie.

Il ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Al suo interno il ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti propone per il weekend di Pasqua una formula che prevede il pernottamento di due notti in Junior Suite (con prima colazione alla carta servita al ristorante), un aperitivo per due persone al Lounge Bar, una cena con menu dedicato al Ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti per la sera di Pasqua e, come da tradizione, la grigliata di Pasquetta. Menu Pasqua: 140 euro a persona (bevande escluse). Pacchetto Pasqua: a partire da 841 euro a persona.

Le Cattedrali Relais | Fraz. Valleandona n. 1/B - 14100 Asti (At) | Tel 0141 1858888

Pasqua tra le vigne della Cantina Nicola di Cocconato

Domenica 31 marzo, il ristorante con vigna Cantina Nicola di Cocconato (At) celebrerà la Pasqua rendendo omaggio alla sua terra, quella immersa tra le colline del Monferrato. Per l’occasione, la chef Alessia Rolla preparerà un menu fortemente identitario, ma attento alle tradizioni gastronomiche pasquali. In abbinamento, il viticoltore e produttore Federico Nicola proporrà alcuni dei suoi vini, frutto di anni di studio, lavoro e ricerca.

La sala di Cantina Nicola

Il percorso ideato dalla chef Alessia Rolla per festeggiare la Pasqua inizierà con Tartare di salmerino, rosa e maionese di asparagi bianchi fermentati e completata con uova dello stesso pesce, composta di bacche rosse di rosa canina e polvere di rosa di Damasco, una salsa in stile francese con burro nocciola, finocchio, funghi champignon e brodo di. Patata cotta nel fieno, topinambur e aglio nero, un vero e proprio omaggio ai profumi della campagna e della terra servito in tre atti; Macarun mantecati con burro rancido alla salvia e miso bruno di lenticchie e camomilla, un piatto dai sapori erbacei in cui a spiccare sarà il formato di pasta piemontese realizzato come una volta, ossia con “la cavallina” (un antico strumento per fare la pasta che apparteneva ai nonni del marito di Alessia). Carré di agnello, salvia dei prati, carciofo e liquirizia la carne simbolo del periodo pasquale verrà cotta alla brace e servita con carciofo fondente, un fondo preparato con gli scarti dell’ortaggio e liquirizia. A chiudere, il dessert Nocciola, cioccolato Cru del Ghana Valrhona e aneto: un lingotto a base di ganache al cioccolato fondente, pralinato alle nocciole salate e mousse alla nocciola, ricoperto con cioccolato Instant Nyangbo (Grand Cru De Terroir Puro Ghana) Valrhona fondente 68%, servito su una ganache al caffè, croccantino alla nocciola e accompagnato da una granita al vermouth. Il menu verrà servito a un prezzo di 70 euro a persona, con abbinamento vini a 50 euro.

Cantina Nicola | Strada Roletto Rocca 10 - 14023 Cocconato (At) | Tel 39 392 9543291 - 333 3906436

Pasqua e Pasquetta da Nordelaia

Pasqua e Pasquetta 2024 da Nordelaia: due giorni all’insegna della natura e la cucina di Charles Pearce. Per il pranzo di Pasqua un menu speciale, a metà tra la tradizione piemontese - si ritrovano ad esempio i Rabaton, ricetta tipica Alessandrina - e l’estro più creativo dello chef Pearce come il suo filetto di Agnello BBQ, bon bon di coscia brasata, piselli e menta.

Il ristorante di Nordelaia

Per la Pasquetta invece, una grande festa conviviale nella terrazza del relais, dove lo chef si diletterà in uno dei suoi celebri barbecue, a scelta per i clienti tra quello di mare o di terra: basterà decidersi tra il pesce del giorno alla griglia, insieme al polpo laccato e le mazzancolle mediterranee, e le succulente costine glassate seguite dal pulled pork e la costata di Fassona Piemontese. Prezzi: pranzo di Pasqua 70 euro; BBQ di Pasquetta 50 euro terra, 60 euro mare.

Nordelaia | Via Piazze – 15010 Cremolino (Al)