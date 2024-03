Il pizzaiolo Franco Pepe sbarca in Sardegna: ecco il suo Spazio al 7Pines Resort

Per la prima volta Franco Pepe, tra i pizzaioli più famosi al mondo, porta la sua pizza in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. Il patron di Pepe in Grani a Caiazzo (paesino sulle colline casertane) e pluripremiato maestro dell’arte bianca il 4 maggio apre Spazio by Franco Pepe, pizzeria a bordo della spettacolare piscina del 7Pines Resort Sardinia (parte di Destination by Hyatt) di Baja Sardinia, con un menu in collaborazione con l’executive chef Pasquale D’Ambrosio.

Franco Pepe

«È con grande entusiasmo che annuncio la collaborazione con il 7Pines Resort Sardinia - racconta Franco Pepe - un contesto internazionale unico e stimolante. Una sfida che mi offre l’opportunità di scoprire una terra magica e la sua cultura gastronomica. In questo viaggio incontrerò la cucina dello chef Pasquale D’Ambrosio, campano come me e innamorato di quest’isola e dei suoi produttori, con cui ha stretto legami fruttuosi. Saranno loro a ispirare la pizza che realizzeremo insieme».

Il menu di Spazio by Franco Pepe in Costa Smeralda

Questo incontro tra alto Casertano e Sardegna si traduce in un menu inedito disponibile per tutta l’estate. Ai grandi classici di Pepe come la Margherita Sbagliata (mozzarella di bufala campana Dop, passata di pomodoro riccio a crudo, riduzione di basilico, olio evo).

Margherita Sbagliata Foto: Brains at Work

Da non perdere anche la Ritrovata (passata di pomodoro San Marzano Dop, piennolo del Vesuvio Dop, capperi disidratati, polvere di olive nere caiazzane, filetti di alici di Cetara, olio agliato, basilico fritto), si aggiungono le novità studiate con D’Ambrosio, che verranno messe a punto nelle prossime settimane.

Pizza La Ritrovata

Come è il 7Pines Resort Sardinia

Aperto tutti i giorni a cena anche agli ospiti esterni, Spazio by Franco Pepe offre un ambiente informale e rilassato, nello stile tipico del 7Pines. Completano l’offerta gastronomica il ristorante Capogiro, una grande finestra con vista sul tramonto dove gustare una cucina elegante che esalta le materie prime locali, e il Cone Club, il ristorante pieds dans l’eau e beach club del resort.

Spazio by Franco Pepe, pizzeria a bordo della spettacolare piscina del 7Pines Resort Sardinia

Nel dettaglio, il 7Pines Resort Sardinia, parte di Destination by Hyatt, si trova nella costa nord orientale della Sardegna, a Baja Sardinia, su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda. Il resort, il primo affiliato Hyatt in Sardegna e il secondo Destination by Hyatt in Europa, dopo il 7Pines Resort Ibiza, porta sull’isola la sua filosofia di ospitalità e il concetto di “laid-back luxury”, un lusso rilassato ed informale, nuovo per la destinazione.

Veduta di 7Pines Resort Sardinia

In posizione privilegiata di fronte alle isole dell’arcipelago di La Maddalena, con una spiaggia principale e 4 calette appartate proprio di fronte al tramonto, il 7Pines Resort Sardinia offre 76 camere, di cui 8 junior suite e 20 suite, due piscine, tre ristoranti, tre bar e il Cone Club, il beach club del resort accessibile anche dal molo privato. Completano l’offerta la Pure Seven Spa, un Kids Club educativo e sostenibile, una palestra attrezzata, campi multifunzionali per tennis, padel e basket e un parco per l’allenamento all’aria aperta.

7Pines Resort Sardinia

Località Li Mucchi Bianchi 07021 - Baja Sardinia (Ss)

Tel 0789 177 5000