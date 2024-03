Da “Eataly all'Ostiense” scegli carne e pesce che poi te li cucina lo chef

Si sceglie ai banchi del più fornito mercato gourmet romano, Eataly all'Ostiense, la carne o pesce, con l'assistenza e il consiglio degli esperti. Poi il prodotto scelto si affida al cuoco, attento ogni preferenza sulla cottura, e si attende al tavolo che il piatto venga servito. Nel frattempo, il menu e la drink list sono fonte di ispirazione per completare il "piatto forte". È una formula elementare quanto gradita che vien riproposta anche in questa stagione agli affezionati del Ristorante Terra, al secondo piano dello store del gusto.

Il format Dal banco alla tavola torna al ristorante Terra

Eataly, al ristorante Terra attenta selezione delle materie prime

Le materie prime sono il grande vanto di Eataly: si tratta di ingredienti di livello non comune, ogni giorno in vendita direttamente ai banchi nei menu nei vari ristoranti. Oltre alle proposte di stagione in menu, ogni giorno a cena si può vivere in prima persona un’esperienza enogastronomica unica nel suo genere. La scelta è ricca e racconta il lavoro che ogni giorno viene portato avanti dagli esperti di Eataly. Si può spaziare tra le tante proposte della Pescheria, tutte selezionate nel rispetto della stagionalità, delle taglie minime e della filiera corta.

Sono tutte tra proposte locali, spesso Presìdi Slow Food e sempre freschissime, perché arrivano direttamente dal mercato senza intermediari. Il pesce, soprattutto, a meno di 24 ore dalla pesca nell’Argentario e lungo la costa laziale, fino alla Marineria di Anzio. Orate, spigole, ombrine, gamberi, molluschi sono solo alcuni dei pesci a disposizione perché l'offerta dipende dagli arrivi. La Macelleria non è da meno, con la selezione di tagli di carne che vanno dal bovino di razza Fassona Piemontese Presidio Slow Food, al suino, al pollo fino alle carni frollate.

A Eataly, dal banco alla tavola

“Dal banco alla tavola” rappresenta così la massima espressione della filosofia di Eataly Ostiense, avvicinando ancora di più i banchi alle cucine e il cliente alla materia prima, diventando egli stesso parte della filiera.

Si sceglie ai banchi e poi lo chef la cucina alla griglia

Il pesce o la carne selezionata viene cucinata sulla gigantesca griglia creata artigianalmente: è lunga 3 metri ed è alimentata senza interruzione dal carbone vergine di Leccio calabrese, scelto per la sua naturalità e aromaticità che rende unico ogni piatto, esaltandone i sapori al calore vivo. Il piatto finale è presentato con un contorno di verdure, di stagione e secondo le disponibilità del Mercato.

Eataly, abbinamento con i vini delle grande enoteca

In abbinamento c’è la ricca carta dei vini, che attinge direttamente dalla grande enoteca di Eataly Roma. Conta più di 70 referenze e permette di esplorare nuovi orizzonti degustando bottiglie che valorizzano tecniche e tradizioni antiche. Oltre a un’accurata selezione di etichette laziali, vengono proposti anche vini vulcanici, da viti che affondano le radici in suoli originati da eruzioni di ceneri, e vini eroici, nati da vigneti quasi irraggiungibili, in zone impervie, capaci di restituire nel bicchiere il legame profondo con il proprio territorio di origine. A menu anche una selezione di cocktail: dal classico spritz al gin tonic, passando per il boulevardier. Perfetti come aperitivo ma anche a tutto pasto, basta farsi consigliare dai sommelier di "Terra".

Ristorante Terra - Eataly all'Ostiense

Piazzale 12 Ottobre 1492 - 00154 Roma