Giornata mondiale della felicità: i 5 viaggi al mondo che mettono il sorriso

Il 20 marzo si festeggia la Giornata mondiale della felicità. E cosa ci rende più felici di un viaggio? Quindi perché non iniziare a pensare a un viaggio per avere una prospettiva che rende più piacevole il futuro? E se per decidere la meta, la si sceglie tra le località più felici al mondo, suggerite da CartOrange, azienda di consulenti di viaggio, specializzata in viaggi esperienziali e su misura, il grado di felicità per il 20 marzo è ancora più alto! Ecco cinque mete felici nel mondo.

Pensare a un viaggio rende felici

Bhutan, lo stato che calcola Felicità interna lorda

Non ancora conosciutissimo, il Bhutan vanta però un'invidiabile caratteristica: un governo attento alla felicità dei cittadini. L'impegno concreto del Paese è, infatti, quello di calcolare la Felicità interna lorda dei suoi cittadini così come fa per il prodotto interno lordo. Ma come si migliora la felicità? Partendo dagli standard di vita, che includono il benessere spirituale a quello materiale, e tenendo in altissima considerazione l'ambiente e la cultura.

Il Monastero nido di tigre in Bhutan

Se a questo scenario si aggiunge il fatto che è un Paese a cavallo tra Cina e India ancora poco esplorato, il Bhutan è davvero la meta ideale chi, per la propria felicità, cerca un viaggio in una meta lontana dalle rotte più battute: affascinante e molto spirituale, tra templi e paesaggi naturali preservati con grande attenzione (per ogni albero abbattuto, ne viene subito piantato un altro). Meta nella meta da non perdere per cogliere l'anima green del Paese, il Parco nazionale di Sundarban, dove vive l'autentica tigre del Bengala.

Finlandia, sempre in cima alla classifica dei Paesi più felici

Per 6 anni consecutivi in cima alla classifica dei Paesi più felici, la Finlandia vanta un record davvero difficile da battere. È il Paese ideale per gli amanti della natura, in cui cogliere lo spirito affascinante e misterioso del Grande Nord e in cui fare “Park Hopping” tra ben 40 Parchi nazionali che ospitano laghi, foreste e splendidi panorami.

Helsinki

Senza dimenticare l'incanto cosmopolita della capitale Helsinki, affacciata sul golfo di Finlandia, e Turku, la più antica del Paese, risalente al 1200. Per vivere, inoltre, un'esperienza da autentico finlandese, non si può non concedersi una sauna. Per farla, però, in perfetto stile locale, dopo ci si deve tuffare in un lago! La sferzata di energia che arriva in tutto il corpo è una potente iniezione di felicità.

Thailandia, nota anche come il “il Paese del sorriso”

Vita notturna, templi antichi, ottima cucina, paesaggi naturali unici e spiagge da favola. La Thailandia è nota anche come “il Paese del sorriso”, grazie allo straordinario senso dell'ospitalità dei suoi abitanti, che sono uno dei motivi per cui la Thailandia è uno dei Paesi più amati al mondo (e statisticamente più sicuri).

Bangkok

È la meta perfetta, quindi, per chi desidera allontanarsi da tutto e da tutti, in totale relax, o in cui farsi travolgere dai ritmi serrati della sua capitale Bangkok, sfrecciando tra le vie a bordo di un Tuk Tuk. Ma anche per chi cerca un luogo in cui stare bene con in famiglia famiglia. Chi, invece, desidera un po' di avventura e di fascino dell'esotico, può dividersi tra una zip line a Phuket, un trekking nel parco di Phu Chi Fah o un tuffo da una chiatta nelle acque del fiume Kway.

Irlanda, tra le nazioni più felici al mondo

Percepita da sempre come una delle nazioni più felici del mondo, l'Irlanda può contare su un esclusivo mix di arte, musica, natura e cultura. Bastano pochi giorni - anche un semplice weekend - per scoprire la felicità tra una pinta di Guinness, una visita alla biblioteca del Trinity College di Dublino o un giro tra le verdi e rigogliose campagne irlandesi. Nel 2024, la Wild Atlantic Way, la strada costiera più lunga d'Europa, nell'estremo ovest, festeggia 10 anni. Per coglierne lo spirito più poeticamente atlantico, la contea da mettere in agenda è il Donegal: non sarà un caso che Lonely Planet l'abbia messa nelle regioni da visitare per quest'anno.

La verde Irlanda

Affacciarsi sul blu intenso da Malin Head, il punto più settentrionale di tutta l'isola, puntando lo sguardo verso l'infinito, porta immediatamente negli occhi e nel cuore la felicità di sentirsi in contatto con la potenza della natura.

Costa Rica, la felicità dei immergersi nella natura

Pura vida! Così si potrebbe riassumere il senso di un viaggio Costa Rica: una pura esplosione di vita. Un dato che permette di metterlo immediatamente a fuoco è il suo essere il Paese con la a maggiore biodiversità per chilometro quadrato di territorio, dato che è strettamente collegato al fatto che sia una dei Paesi più felici del mondo. In cui sentire che la natura è viva, tutelata e fonte di scoperte uniche e irripetibili, nel pieno rispetto della sua salute.

La Costa Rica tra i Paesi più felici al mondo

Qualche esempio? La gioia di tuffarsi in calde piscine naturali nella foresta pluviale; il senso della conquista quando si arriva sulla sommità di un vulcano come Chato, dove è presente un bellissimo lago verde; la sferzata di adrenalina, scatenata dal saltare in una piscina naturale, lanciandosi da una corda in cima a una cascata. La pace che riconcilia con il mondo quando, su una spiaggia candida, ci trova davanti alle trasparenze ipnotiche di tutte le sfumature del turchese.