La Pergola Bar à Champagne: ecco la novità 2024 del Grand Hotel Excelsior Vittoria

Novità al Grand Hotel Excelsior Vittoria, iconico hotel 5 stelle lusso sul golfo di Sorrento, per tutti gli amanti delle bollicine. Il 28 marzo inaugura il nuovo La Pergola Bar à Champagne con un evento esclusivo che vedrà la presenza di un ospite d’eccezione: il noto barman britannico Colin Peter Field, nominato miglior barista al mondo dalle riviste Forbes e Travel + Leisure, durante il periodo alla guida dell’Hemingway Bar dell'Hôtel Ritz di Parigi.

L'esterno de La Pergola Bar à Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria

Ecco il nuovo La Pergola Bar à Champagne

Pensato per gli amanti delle bollicine e dei vini ricercati o per chi, più semplicemente, desidera un ambiente intimo e riservato in cui poter degustare una selezione di etichette e drink d’eccezione, La Pergola Bar à Champagne si inserisce perfettamente nell’offerta ricercata e di qualità del Grand Hotel Excelsior Vittoria con i suoi interni sofisticati ed eleganti che si aggiungono ad un’area esterna unica, all’ombra di una romantica pergola impreziosita da un glicine secolare con vista sulla piazza principale di Sorrento e sul mare.

Il bancone del La Pergola Bar à Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria 1/6 Il sofisticato La Pergola Bar à Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria 2/6 Particolare del La Pergola Bar à Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria 3/6 Eleganza in ogni dove da La Pergola Bar à Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria 4/6 La sala de La Pergola Bar à Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria 5/6 La vista de La Pergola Bar à Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria 6/6 Previous Next

Cosa si beve e mangia a La Pergola Bar à Champagne

Una visita a La Pergola Bar à Champagne, guidati da Lino De Gregorio, sommelier e anima di questo luogo, è un viaggio alla scoperta di sapori rari e originali, grazie ad una selezione delle migliori etichette nazionali ed internazionali, accompagnate da una proposta gourmet di finger food realizzati dall’executive chef Antonino Montefusco. Tra le creazioni, una delle eccellenze da non perdere è il Sorrentino Cocktail, creato dal barman Colin Peter Field in onore del Cavaliere e Presidente Guido Fiorentino, un omaggio a Sorrento e alle sue meraviglie. Il cocktail è a base di prosecco e limoncello, il liquore preparato con le bucce dei limoni di Sorrento: frutti emblematici del posto, che abbondano anche nel giardino dell’hotel. Questo drink profumato è in grado di trasmettere immediatamente gli odori, i sapori e le sensazioni che solo Sorrento e il suo Golfo sono in grado di offrire.

La Pergola Bar à Champagne, buon bere a Sorrento

Entrare all’interno de La Pergola Bar à Champagne significa immergersi in un interior affascinante ed esclusivo in cui rilassarsi e vivere un’esperienza di grande eleganza, tra il mare e la storia di Sorrento.

La Pergola Bar à Champagne - Grand Hotel Excelsior Vittoria

Piazza Torquato Tasso 34 - 80067 Sorrento (Na)