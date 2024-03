Dal banco alla tavola a Eataly Lingotto: carne e pesce cucinati come vuoi tu

Ritorna a Eataly Lingotto di Torino il format “dal banco alla tavola”, un’iniziativa per offrire ai clienti un’esperienza gastronomica che spazia dal banco della carne a quello del pesce. In cosa consiste? Direttamente dai banchi freschi del Mercato si si può scegliere cosa mangiare, facendosi consigliare dai responsabili il miglior pescato del giorno o il taglio di carne preferito. Gli chef di Eataly cucineranno il pesce o la carne selezionata dai clienti, seguendo le loro indicazioni. Si può infatti scegliere tra tre modalità di cottura: dalla più leggera al forno, passando per la piastra, fino ad arrivare al goloso fritto. Senza dimenticare la proposta del Crudo di Eataly, di pesce o di carne.

Eataly Lingotto di Torino il format dal banco alla tavola

Eataly Lingotto, 30 le proposte della Pescheria

Il piatto è presentato con un contorno di verdure, di stagione e secondo le disponibilità del Mercato. Una scelta molto ricca. Sono oltre 30 le proposte della Pescheria, tutte selezionate nel rispetto della stagionalità, delle taglie minime e della filiera corta. E freschissime, perché arrivano direttamente dal mercato senza intermediari, a meno di 24 ore dalla pesca nell’Alto Tirreno e nell’Alto Adriatico. Orate, saraghi, mormore, sogliole, molluschi sono solo alcuni dei pesci a disposizione.

Eataly Lingotto, 40 i tagli di carne della Macelleria

La Macelleria non è da meno, con più di 40 tagli di carne tra bovino di razza Fassona Piemontese Presidio Slow Food, suino, pollo e naturalmente le carni frollate. Il piatto è presentato con un contorno di verdure, di stagione e secondo le disponibilità del Mercato.

Eataly Lingotto, 5mila vini nella Cantina

In abbinamento i vini dell’Enoteca di Eataly Lingotto. Oltre alle referenze in menu, si può scegliere tra più di 5mila etichette ospitate nella Cantina: dai grandi vini piemontesi a quelli delle altre regioni d’Italia, alle produzioni internazionali. Al momento l’esperienza è disponibile da lunedi a domenica solo a cena.

A Eataly Lingotto la pizza scrocchiarella

Inoltre per gli amanti della pizza, accanto al classico impasto, è disponibile la pizza scrocchiarella stesa al mattarello, ora realizzata con il 70% di farina di grando duro biologico Senatore Cappelli aggiunto alla storica biga di Eataly. Il risultato è una pizza dai caratteristici aromi distintivi del grano duro che si sprigionano in cottura. Ed ancora la pizza al tegamino, da gustare in versione classica o originale, scoprendo così nuovi sapori e abbinamenti.

Eataly Torino Lingotto

Via Ermanno Fenoglietti 14 - 10126 Torino

Tel 02 09997900