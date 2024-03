Festa della donna? Di più è la Ladies Night al Maio Restaurant & Rooftop di Roma

Una Festa della donna di charme sui tetti di Roma? È “Ladies Night”, la serata organizzata per venerdì 8 marzo al Maio Restaurant & Rooftop in via del Tritone. All'ultimo piano di Rinascente, immerse nel design e con una vista sulla città le donne festeggeranno con la musica dal vivo del piano bar di Stefano Sanpietro dal Jackie O' e con il raffinato menu creato per l'occasione dallo chef Luca Seveso.

La terrazza su Roma del Maio Restaurant

Il menu per la Ladies Night al Maio Restaurant & Rooftop

Ma cosa si mangeranno le “ladies” per l'occasione? Un fiore di zucca ripieno su coulis di pomodoro confit è il benvenuto, poi si prosegue con l'antipasto di uovo morbido con crema di fave, piselli, mentuccia e stracciatella; come primo piatto il risotto allo zafferano con punte di asparagi e squacquerone, seguito dal salmone arrostito con scarola, mozzarella e pesto di olive. Per concludere in dolcezza: fragole con meringa e fior di panna.

La carta di vini dedicata prevede l'abbinamento a scelta tra il Vermentino “Bianco di Orma” della Tenuta Sette Ponti, il Bolgheri Rosso “Aska” di Banfi e il Valdobbiadene Prosecco Superiore Doc “Elém”. Il prezzo della serata è di 50 euro a persona per il menu di 5 portate e una bottiglia ogni 3 persone a scelta dalla lista dei vini consigliati.

Alla scoperta del Maio Roma

Dalle guglie del Duomo di Milano ai tramonti romani, Maio Restaurant è a Roma dal mese di maggio all'ultimo piano di Rinascente di Via del Tritone, con nuovo design e nuovo concept, risultato del viaggio imprenditoriale della famiglia Maio, che dal Piemonte ha portato all'apertura del ristorante a Milano nel 2007, punta di diamante della Food Hall di Rinascente Milano Duomo.

E al di là della bellissima terrazza, che ne fa uno dei locali più frequentati nella bella stagione, ad attirare sempre più romani e turisti è la proposta della cucina di Luca Seveso che in modo intelligente, e gustoso, mixa piatti "italiani" con tradizioni romane. Si va un'insalata di puntarelle con la mozzarella di bufala alla battuta piemontese con crumble di porcini e e lamponi, da un carciofo alla griglia con ricotta di bufala e bottarga a gnocchi di patate e zucca con ragù d'anatra. E sempre in tema di contaminazioni gustose e rigorosamente italiane come non ricordare il Risotto Milano con crema di burrata e tartufo nero, il Pollo al romana coi peperoni, la pasta e ceci o i deliziosi Plin alla coda alla vaccinara. Insomma piatti rigorosamente made in Italy per gusto e materie prime che stuzzicano e offrono occasioni di variazioni rispetto alla tradizione, ma senza stravolgerne le basi. Una scelta curata dal cuoco d'intesa con Alessandrop Maio, ricercatore di novità enogastronomiche.

Luca Seveso e Alessandro Maio

L'instancabile ricerca dei fratelli Alessandro e Massimo Maio, porta nei Maio Restaurant bellezza ed eleganza, insieme all'eccellenza della cucina, per un'esperienza fatta di estro ed emozione. Il gruppo Maio è, oggi, attivo anche con Be-Steak, sia in Rinascente Milano Duomo che a Milano Rho Fiera, dove la cottura alla griglia di carni pregiate è protagonista, e Maio Catering, che trasferisce la cultura dell'alta ristorazione nell'organizzazione di servizi di catering creati su misura, dove la qualità e l'esperienza decennale ne garantiscono il successo: attenta selezione delle materie prime per i menù studiati per ogni esigenza, insieme a professionalità, passione, organizzazione e conoscenza rendono da anni Maio Catering il partner perfetto per realizzare esperienze di gusto inedite.

Maio Restaurant & Rooftop Roma

Via del Tritone 61 - 00187 Roma

Tel 06 87916653