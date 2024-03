Nuova stagione per l'Hotel Byron di Forte dei Marmi: tutte le novità 2024

Tutto pronto per la nuova stagione 2024 dell’Hotel Byron, storico 5 stelle fronte mare di Forte dei Marmi (Lu), che riaprirà il 27 marzo. Un nuovo anno che si riapre dopo i successi del 2023, in primis, il ritorno della stella Michelin al ristorante La Magnolia grazie alla cucina dell’executive chef Marco Bernardo.

La vista dell'Hotel Byron

Hotel Byron, le novità 2024

da un anno importante - commentaproprietario del Gruppo Soft Living Places di cui ilversiliano fa parte – che ha visto ildella struttura con interventi di ampliamento degli spazi ricettivi e rinnovamento dell’offerta gastronomica. La riconquista della Stella Michelin, e l’ottimo posizionamento nel panorama dell’ospitalità versiliese di lusso, ci spinge a continuare a investire nel personale e nell’offerta di servizi».

Per questo, vero protagonista della stagione 2024 sarà appunto il cliente, cui l’Hotel Byron proporrà novità esclusive, pensate per un’accoglienza tailor made. Alle 18 nuove suite inaugurate a giugno 2023 nella nuova ala del “Sasso”, si affiancano oggi una palestra firmata Life Fitness, con una vasta gamma di attrezzature cardio e forza e soluzioni tecnologiche innovative, e proposte uniche per conoscere e apprezzare il territorio: dal servizio di barca privata per trascorrere una giornata tra Porto Venere e le Cinque Terre alla scoperta delle meraviglie locali e delle più belle spiagge della costa ligure, alla visita alle Cave Vannelli (Massa Carrara), per scoprire i segreti del celebre marmo bianco. Ma non solo c’è la collaborazione con il Lucca Summer Festival, per garantire agli ospiti del Byron i biglietti per le diverse date con accesso all’area vip. Già annunciati tra gli altri, per l’edizione 2024, Lenny Kravitz e i Duran Duran.

Tutto il gusto dell’Hotel Byron nei ristoranti La Magnolia e l’Onda

Per quanto riguarda la proposta gastronomica, guidata dall’executive chef Marco Bernardo, come detto, la novità di questa stagione è la riconquista della stella Michelin al Ristorante La Magnolia, a disposizione degli ospiti dell’Hotel e della clientela esterna, così come l’Onda, bistrot mediterraneo a bordo piscina che propone un menù legato al mare e ai sapori del territorio.

Il ristorante La Magnolia dell'Hotel Byron

Collocato al primo piano della dependance e rinnovato nel 2023 con l’introduzione di uno Chef’s Table, La Magnolia regala un’esperienza fine dining grazie alla cucina dello chef beneventano Bernardo, che unisce alla fresca naturalità dei prodotti del territorio, tutta la cultura di chi affonda la sua esperienza nelle radici campane senza mai perdere una visione contemporanea e internazionale: un mix di ricette che contaminano la tradizione e particolari trattamenti delle materie prime.

Il menu è composto da cinque antipasti, cinque primi, cinque secondi e quattro dolci. Da queste proposte nascono due menu degustazione. Il primo è “Da qui si sente il mare”, 4 portate per un tuffo nel Tirreno e nei suoi prodotti. Il secondo è “Dal Tirreno alle Apuane”, 6 portate alla scoperta dei sapori di mare fino a quelli di terra. In carta, piatti come l’Occhione maturato, limone d’Amalfi e finocchio maturato, e Linguine di Gragnano, ragout di arselle, salicornia e aglio affumicato o l’Agnello nero massese, zucchine in fiore, menta e aglio fermentato.

Una proposta giovane e divertente che si sviluppa attraverso un menu che spazia dal Mediterraneo all’entroterra versiliano e dove il pane diventa omaggio al sud con i taralli napoletani, alla Versilia con la sua tipica focaccia e alla provincia di Massa Carrara col fragrante pane di Vinca cotto nel forno a legna. La selezione di ingredienti ricercati, elaborati dallo chef, regala così al palato un’esperienza gustativa fatta di sfumature e accenti, ricordi e stupore.

Arte al Byron

Circondato da bellezze storiche e studi di scultori provenienti da ogni parte del mondo, il Byron ha scelto di celebrare l’arte accogliendo periodicamente mostre di artisti contemporanei, italiani e internazionali, che lavorano nella zona. «A partire da questa stagione – commenta Salvatore Madonna – prevediamo di dare sempre più spazio a questa attività, con importanti collaborazioni ed esposizioni, sia legate al territorio che di respiro internazionale».

La “Villa” e il “Sasso”, le due anime del Byron

Alla storica “Villa”, con 29 tra camere e suite rinnovate tra il 2021 e il 2022, nel 2023 si è affiancato il “Sasso”, la nuova ala su tre piani realizzata in pietra locale con 18 suite con pavimenti in legno e materiali pregiati, una zona bar con lounge e un parcheggio sotterraneo con 30 posti. Sono queste le due anime dell’Hotel Byron oggi, una sapiente sintesi tra tradizione e proposte contemporanee.

Una delle stanze dell'Hotel Byron 1/7 L'ala Sasso dell'Hotel Byron 2/7 Penthhouse Villa dell'Hotel Byron 3/7 La piscina dell'Hotel Byron 4/7 Una delle stanze dell'Hotel Byron 5/7 L'esterno dell'Hotel Byron 6/7 La struttura dell'Hotel Byron 7/7

Le stanze, spaziose e luminose, hanno infatti uno stile inconfondibile che combina classico e moderno, dalla scelta dei colori alla raffinata ricerca dei dettagli, ricreando l’atmosfera intima delle dimore di villeggiatura aristocratiche di altri tempi. Ogni camera presenta un décor unico dato dalla mescolanza di toni, materiali e tessuti pregiati e dettagli preziosi, come la biancheria da letto in cotone biologico italiano.

Stile inconfondibile anche per le suite, ciascuna diversa e con un carattere personale, che si affacciano sul bianco delle antiche cave delle Alpi Apuane o sulla vastità dell’orizzonte marino. Dal fascino discreto delle suite Superior e Deluxe all’eleganza delle Duplex, delle Family Suite – ideali per una vacanza con i bambini – fino alle sontuose Penthouse dal comfort regale (una nella Villa dal 2021 e una, nuova, al terzo piano del Sasso, entrambe con terrazza che affaccia sul mare), ciascun ospite può trovare la soluzione più adatta ai propri desideri.

Gli altri servizi del Byron

Grazie ai servizi offerti dall’hotel, gli ospiti del Byron potranno sentirsi “a casa”, e al tempo stesso coccolati dal lusso contemporaneo di un 5 stelle attento ai dettagli e a ogni singola richiesta. Oltre alle novità della stagione 2024, l’hotel propone: la splendida piscina esterna, bar e lounge bar, una terrazza, il giardino, il parcheggio interrato, biciclette per gli ospiti, un fisioterapista su richiesta, organizzazione di escursioni, campo da tennis e da golf nelle vicinanze, servizio baby sitter e attività ad hoc per i bambini come le lezioni di cucina per i più piccoli, per trasformare una vacanza in famiglia in un’esperienza unica e indimenticabile.

Infine, è possibile fare del Byron la location perfetta per le proprie nozze, con un servizio customizzato dedicato a 360 gradi, dal menu al transfer in luxury car o elicottero, fino alle decorazioni e al servizio fotografico e video.

Hotel Byron

Viale Repubblica 59 - 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Tel 0584 787052