I 20 anni del Park Hyatt Milano e la partnership con la Andrea Bocelli Foundation

L'hotel Park Hyatt Milano compie 20 anni e il 20 marzo ha celebrato il doppio decennio di accoglienza 5 stelle lusso con una festa lungo tutta la giornata. Inaugurato a fine 2003, si è deciso di onorare il secondo decennio con l'arrivo della primavera, il debutto delle nuove suite e il termine degli impegnativi lavori di ristrutturazione firmati da Flaviano Capriotti.

Il padiglione dedicato che accoglie gli ospiti dell'albergo milanese

Park Hyatt Milano, fedelissima la clientela Usa

Con cento otto camere, di cui 25 suite, è una meta obbligata soprattutto per una clientela proveniente da Stati Uniti, Canada e Australia. Ma il lusso di alto bordo che offre nel cuore di Milano è apprezzato a ogni latitudine.

La terrazza coperta con vasca idromassaggio della suite Duomo del Park Hyatt Milano

Sempre di grande appeal il Mio Bar Lab e il ristorante Pellico 3 guidato da un paio d'anni da Guido Paternollo, che vanta esperienze nelle cucine di Enrico Bartolini, Marc Veyrat, Yannick Alléno e Alain Ducasse.

Park Hyatt Milano, le suite Brera, Duomo e Montenapoleone

«Questi 20 anni rappresentano un vero traguardo - ha sottolineato il general manager Simone Giorgi - Penso anche al periodo del Covid, quando siamo stati i primi a chiudere l'8 marzo del 2020. Ma oggi, sempre in marzo, si fa festa anche tagliando il nastro virtuale che dà l'accesso alle suite Brera, Duomo, di 135 metri quadri e con un terrazzo con vista “madonnina”, e Montenapoleone, la presidenziale. Una dimora top class da 200 metri di superficie».

Simone Giorgi, general manager del Park Hyatt Milano

La celebrazione è stata anche l'occasione per annunciare la partnership con l'Andrea Bocelli Foundation, nata per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà e emarginazione sociale promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale.

Fermo immagine dei festeggiamenti al Park Hyatt Milano 1/4 Uno scorcio della suite Montenapoleone del Park Hyatt Milano 2/4 Performance artistica in quota al Park Hyatt Milano 3/4 La magia del sax al Park Hyatt Milano 4/4 Previous Next

«Una collaborazione - ha annotato Simone Giorgi - che ci vede in prima linea nel sostenere anche economicamente lo sviluppo dei diversi programmi di accoglienza e inclusione».

Park Hyatt Milano

via Tommaso Grossi 1 -20121 Milano

Tel 02 88211234