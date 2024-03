L'Hotel Cappella di Colfosco, unico italiano tra i 12 nuovi Relais & Châteaux

Dodici nuove dimore entrano in Relais & Châteaux, l’associazione che unisce la passione per l’autenticità e l’amore per il territorio, offrendo così agli ospiti nuove mete in ogni continente. Unica italiana nelle new entry l’Hotel Cappella di Colfosco, in provincia di Bolzano, che si aggiunge alle 50 dimore italiane che fanno parte dell’associazione (in totale sono 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo). Gli altri nuovo hotel sono: Relais & Châteaux Curtain Bluff (Antigua e Barbuda, Caraibi) Relais & Châteaux Demi Restaurant (Minneapolis, Stati Uniti), Relais & Châteaux Little Palm Island Resort & Spa (Little Torch Key, Stati Uniti), Relais & Châteaux Lizard Island Resort (Cairns, Queensland, Australia), Relais & Châteaux Gmundner Lodge (Brack, Namibia), Relais & Châteaux, Silvan Safari Lodge (Sabi Sand Private Game Reserve, Sudafrica), Relais & Châteaux Hotel Vermelho (Melides, Portogallo), Relais & Châteaux Su Shien Valley (Sichuan, Cina), Relais & Châteaux The Chelsea Townhouse (Londra,), Relais & Châteaux Hôtel Balzac (Parigi), Relais & Châteaux La Marine (Noirmoutier, Francia).

Veduta del Relais e Châteaux Hotel Cappella

«Siamo felicissimi di avere fatto il nostro ingresso in Relais & Châteaux, una grande famiglia nella quale siamo stati accolti da un gruppo straordinario di chef e albergatori con cui condividiamo percorsi professionali simili e una grande passione per il nostro lavoro, nella maggior parte dei casi ereditata dai nostri nonni e genitori – commenta Carlo Pizzinini, proprietario e maître de maison dell’Hotel Cappella di Colfosco - Negli ultimi anni la nostra dimora ha affrontato un importante percorso di ristrutturazione che ha reso ancora più evidente la nostra vocazione per il benessere degli ospiti e il legame con le nostre montagne. Entrare a fare parte dell’associazione è oggi per noi una fonte di grande orgoglio ed ispirazione, che ci stimola a continuare in questo percorso di crescita grazie al confronto con stimati colleghi e amici e al supporto di una rete globale di professionisti».

Come è il Relais & Châteaux Hotel Cappella

Quella del Relais & Châteaux Hotel Cappella, nel cuore delle Dolomiti, di fronte al massiccio del Sella, è una storia familiare, dove le tradizioni dell’accoglienza vengono tramandate da generazioni. Josef Kostner, amante dell'arte e della natura, acquistò nel 1912 la locanda "Alla Cappella", un antico maso del XV secolo. Il figlio maggiore Thomas assunse la guida dell’hotel nel 1962 passando poi il testimone a sua figlia Renata che, insieme al marito, costruì nel 1969, il nuovo “Hotel Cappella”. Guidata dalla passione per l’accoglienza e dall’amore per i dettagli, nel 2000 Renata ha trasformato l’hotel in un lussuoso luogo di benessere ed arte. Nel 2013 il figlio Carlo e sua moglie Marion hanno preso in mano la conduzione dell’Hotel Cappella apportando numerosi rinnovamenti e trasformando la dimora in un hotel di lusso a 5 stelle. Col suo stile inimitabile, l'hotel si distingue oggi per i suoi interni pregiati e una meritevole collezione d’arte.

Questa incantevole dimora offre un accesso privilegiato al comprensorio sciistico, per la gioia degli appassionati di sport invernali che non dovranno fare altro che varcare la soglia per ritrovarsi sulle piste. In estate, invece, si può respirare il profumo dei fiori, ammirare i verdeggianti prati o contemplare maestosi panorami durante un’escursione a piedi o in bicicletta. L’Hotel Cappella dispone di due piscine, di cui una esterna riscaldata, e di una spa, dotata di un’ampia zona relax all’aperto con vista sulle montagne. I più piccoli possono divertirsi nella sala giochi e partecipare a numerose attività durante tutto l’anno, organizzate dall’associazione turistica dell’hotel.

Le camere, dall’atmosfera intima e accogliente, sono arredate in stile rustico chic, in un trionfo di legno naturale. Percorrendo i corridoi dell’hotel, sembrerà quasi di trovarsi in un museo, tra gli innumerevoli dipinti e gli oggetti di artigianato originali raccolti dai proprietari in 45 anni di viaggi in 80 paesi. Questa suggestione continua nella galleria d’arte dell’hotel, dove sono esposte numerose tele e sculture. A tavola, grazie allo chef Paul Mittermair, si gustano raffinati piatti mediterranei, preparati con prodotti locali e con le erbe appena raccolte dal giardino dell’Hotel Cappella.

Relais & Châteaux Hotel Cappella

Str. Pecëi 17 - 39033 Colfosco (Bz)

Tel 0471836183