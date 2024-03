Cerchi i sapori di una volta a Milano? LaDispenseria porta la tradizione a tavola

Unisci la qualità delle materie prime trasformate con maestria da un grande chef, Angelo Di Gennaro, una visione imprenditoriale dinamica, quella di Giuseppe Natoli, ad un enorme spazio poco distante da Porta Venezia a Milano, quello che ottieni è il ristorante LaDispenseria.

LaDispenseria a Milano

Aperto da poco più di un mese, il locale in Viale Tunisia 16, promette di portare in città un po' di cucina tradizionale, con piatti leggermente rivisitati, sì, ma che prendono le distanze dallo stravolgimento di forme, consistenze e sapori (forse troppo eccessivi) a cui ci ha abituati il fine dining. Insomma, un'esperienza autentica e di livello allo stesso tempo: lo dimostra l'attenzione alla qualità delle materie prime e alla cura dell'ospite. Per l’occasione abbiamo assaggiato, attraverso un percorso degustazione, alcuni dei piatti che saranno in carta a partire dai prossimi giorni.

LaDispenseria, la differenza sta in qualità e ricerca

Il menu è stato curato con attenzione per offrire una selezione di piatti diversa che unisca sapori tradizionali a presentazioni leggermente diverse dal solito. Dai primi piatti classici della cucina italiana, come i tortelloni o la pasta alla norma, fino alle reinterpretazioni gourmet della pinsa. Dall’inizio alla fine, la regina del menu è la carne con diversi tagli e qualità per una proposta prettamente “di terra”.

«L'anima de LaDispenseria risiede nella ricerca meticolosa delle materie prime di prima qualità, partendo anche dagli stessi affettati e carni fino alla mozzarella di bufala Dop super leggera, passando per i crostini di pan vinaccio che arriva dalla Francia. Il nostro impegno è garantire che ogni ingrediente rifletta l'eccellenza e l'autenticità, privilegiando i tagli più pregiati di carni dry aged, come il Wagyu e il Kagoshima. Vogliamo fare la differenza con la qualità e grande ricerca. Il tutto abbinato a un’importante e variegata carta dei vini» commenta lo chef Angelo Di Gennaro

La tradizione che sa stupire: il nuovo menu de LaDispenseria

Per la serata veniamo accolti con un benvenuto della casa in due portate: un tagliere con selezione di salumi e formaggi, tra cui mortadella e salame tartufati, Pecorino Romano Dop in due stagionature e la giardiniera della casa; e La Pinsa LaDispenseria, un pinsa con impasto fritto condita semplicemente con pomodoro San Marzano, basilico e Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi. Fritto leggero e consistenza friabile la rendono ideale per aprire lo stomaco in vista delle altre portate.

Antipasti

Tra gli antipasti abbiamo assaggiato un tris interessante, composto dai Bon Bon di Manzo: teneri bocconcini di manzo avvolti da una croccante crosta dorata e accompagnati da un cremoso purè di zucca e salsa teriyaki dal gusto agrodolce; a seguire Mini Burger LaDispenseria: carne di manzo tra due fette di soffice pane bao, con pomodori e un pizzico di jalapeno che donano piccantezza e ben si bilanciano con la salsa guacamole più fresca. A chiudere Beef Toast LaDispenseria, carne di manzo tra due fette di pane leggermente tostato.

La Pinsa LaDispenseria 1/4 Bon Bon di Manzo 2/4 Mini Burger LaDispenseria 3/4 Beef Toast LaDispenseria 4/4 Previous Next

Primi piatti

Per i primi la casa ci ha deliziato con una degustazione in due portate di piatti a base di pasta fresca: Tortelloni ai funghi porcini, morbidi tortelloni ripieni di funghi porcini che perfettamente si sposano con una fonduta di burro Bayerland di alpeggio cremosa e saporita, a completare un tocco di salvia fresca. Si procede con un omaggio alla tradizione siciliana, la Norma de LaDispenseria: Maccheroni di pasta fresca preparati con maestria si avvolgono in un tripudio di melanzane, pomodoro San Marzano Dop che dona un gusto distinto e ricotta salata Igp grattugiata, il tutto impreziosito da basilico che regala un tocco di freschezza.

Tortelloni ai funghi porcini 1/4 La Norma de LaDispenseria 2/4 Cuberoll di Manzetta Prussiana 3/4 Guancia di bue in umido 4/4 Previous Next

Secondi piatti

Arriviamo ai piatti più attesi del menu, i secondi: si parte con un Cuberoll di Manzetta Prussiana, un taglio di carne pregiato di bovino adulto di razza pezzata nera proveniente dalla Germania. Si ricava dalla lombata, la parte superiore del dorso, ed è caratterizzato da una marezzatura intensa, ovvero da una fitta rete di grasso che rende la carne morbida e succosa. In questo caso servito con indivia, pinoli e olive. E per chiudere, in bellezza oserei dire, la Guancia di bue in umido: un piatto succulento e saporito, perfetto per gli amanti dei gusti decisi. La carne viene cotta a bassa temperatura per lunghe ore, in modo da renderla tenerissima e ricca di sapore. Il fondo bruno aggiunge un tocco di profondità, mentre la cottura in brisket conferisce l’affumicatura.

Vini

Tutto il menu è stato accompagnato da tre vini selezionati per la serata: una bollicina, un bianco ed un rosso, rispettivamente Franciacorta Cuvée Prestige di Ca’ del Bosco, Sicilia Doc "Nozze d’Oro" 2021 di Tenuta Regaleali, Tasca d’Almerita e Luce 2021 di Tenuta Luce.

Con LaDispenseria l’esperienza culinaria continua anche a casa

Il locale è realizzato in stile urban chic, dove pareti in mattone e soffitti in legno creano un'atmosfera calda e accogliente. Canaline e tubi di areazione a vista donano un tocco industriale, mentre eleganti tavoli in legno, sedie in cuoio marrone e divanetti color bronzo scuro completano l'ambiente con raffinatezza. All'ingresso, un elegante bancone nero divide il locale in due zone: a destra, una sala più riservata con pochi posti a sedere, ideale per chi desidera un'esperienza intima; a sinistra, un lungo corridoio con tavoli disposti su entrambi i lati, perfetto per chi ama l'atmosfera conviviale. La cantina e la cucina a vista offrono agli ospiti la possibilità di osservare lo chef all'opera e la cura con cui vengono preparati i piatti. Il frigorifero per la frollatura delle carni permette inoltre di scegliere la pezzatura preferita.

L'ingresso de LaDispenseria a Milano 1/3 I prodotti de LaDispenseria a Milano 2/3 La cantina de LaDispenseria a Milano 3/3 Previous Next

Ma l’esperienza gastronomica continua anche a casa, come una vera “Dispenseria”: all'interno del locale è possibile acquistare alcuni prodotti utilizzati dallo chef per la preparazione dei suoi piatti, dalla pasta fresca alle salse e ai condimenti, dai salumi fino ai dolci come caramelle, biscotti o le colombe per il periodo pasquale. Tutti prodotti selezionati e approvati personalmente dal titolare Giuseppe Natoli che aggiunge «Vogliamo che il nostro ristorante diventi una sorta di casa per i nostri clienti, un luogo dove potranno trovare non solo buon cibo, ma anche un'esperienza autentica e accogliente. Metteremo a disposizione dei nostri le clienti la ricerca dei prodotti migliori e più difficili da trovare proprio per far continuare quest’esperienza a casa».

LaDispenseria

Viale Tunisia 16 - 20124 Milano

Tel 388 4445348