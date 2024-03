"TrEno": il viaggio enogastronomico tra Langhe, Monferrato e Roero

Sono 10 in tutto le esperienze uniche, tutte da provare e degustare, tra Canelli, Castagnole delle Lanze, Neive, Nizza Monferrato e Acqui Terme. Sono tutte da provare perché ogni destinazione è completamente diversa dalle altre, offrendo così una molteplice possibilità di scelta. Il TrEno partirà sempre da Torino Porta Nuova, con la possibilità di salire e scendere a Bra e Alba e il viaggio sarà raccontato da Narratori del territorio e allietato da un aperitivo con l’Asti Spumante Docg accompagnato dagli Amaretti di Mombaruzzo. In ogni località, indipendentemente dalla scelta, ottimi e accoglienti ristoranti proporranno un menù tipico abbinato ai vini del territorio. L’esclusività delle Esperienze è garantita dalla visita a luoghi unici, come i Giardini del Castello di Canelli, accessibili solo ai viaggiatori di TrEno.

TrEno Langhe, Monferrato e Roero

La società LMR Events presenta il nuovo sito trenolmr.com caratterizzato da una nuova e accattivante veste grafica che posiziona le Esperienze di TrEno tra i viaggi esclusivi che saranno realizzati sul territorio delle Langhe, Monferrato e Roero.

Le date di TrEno Langhe, Monferrato e Roero

TrEno Langhe, Monferrato e Roero, il primo Treno Storico enogastronomico in Italia. Un modo unico di visitare in un solo giorno uno dei territori più rinomati al mondo per il cibo e il vino. Viaggiare in un treno storico è già di per sé un’esperienza fantastica. Affacciarsi dal finestrino e ammirare panorami unici al mondo, tutelati dall’UNESCO, resterà un ricordo indelebile nella memoria di chi deciderà di vivere questa esperienza.

Essere dolcemente “cullato” tra colline che ospitano paesi pieni di storia e tradizioni, filari di vigneti che producono tra i migliori vini al mondo; visitare le Cattedrali Sotterranee di Canelli o partecipare a una degustazione di vini e formaggi a Nizza Monferrato, brindare con il Brachetto d’Acqui ad Acqui Terme sono solo alcune delle Esperienze che potrai fare con TrEno. Quel senso di placido appagamento che proverai aprendo la porta di casa al tuo ritorno, sarà la giusta ricompensa.

