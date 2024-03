Un nuovo resort a “7 stelle” nel Pisano: ecco il borgo diffuso di Villa Saletta

Presto in provincia di Pisa sorgerà un resort a “sette stelle”. Sono, infatti, cominciati i lavori al Borgo Villa Saletta, in località Palaia, che danno il via a un progetto ambizioso e di livello dove vino e accoglienza saranno il filo conduttore. Di proprietà della famiglia inglese Hands, titolari della Tenuta Villa Saletta con oltre 1400 ettari, il borgo trecentesco diventerà un resort capace di integrare natura, vino ed ospitalità.

Particolare del borgo in cui nascerà Borgo Villa Saletta Foto: Alessandro Ghedina

L'investimento totale sarà di oltre 200 milioni di euro, di cui circa 60 milioni già spesi per l'acquisizione della tenuta avvenuta nel 2001, per l'acquisto di altri terreni, casolari e di un borgo, per la costruzione della nuova cantina e per l'espianto e l'impianto delle vigne.

Villa Saletta, un nuovo resort da… film

Ciò che nascerà da questo antico villaggio, set cinematografico di famosi film come La notte di San Lorenzo dei Fratelli Taviani, sarà un hotel diffuso con suite e servizi privati, tra cui piscina e chef. La struttura offrirà diverse tipologie ristorative, dallo stellato all'osteria dove poter assaporare tipicità locali, e naturalmente turismo esperienziale.

Borgo Villa Saletta nascerà in un borgo del trecento. Foto: Alessandro Ghedina 1/8 Particolare del borgo del trecento in cui nascerà il resort Borgo Villa Saletta Foto: Alessandro Ghedina 2/8 L‘entrata della tenuta Villa Saletta Foto: Alessandro Ghedina 3/8 La tenuta di Villa Saletta Foto: Alessandro Ghedina 4/8 La tenuta di Villa Saletta Foto: Alessandro Ghedina 5/8 Una delle ville di Borgo Villa Saletta Foto: Alessandro Ghedina 6/8 La sala di una delle ville di Borgo Villa Saletta 7/8 La camera di una della ville di Borgo Villa Saletta Foto: Alessandro Ghedina 8/8 Previous Next

Villa Saletta, prossimo step la nuova cantina

Con le ultime due acquisizioni, ovvero le confinanti San Gervasio, 375 ettari composti da un piccolo borgo antico, edifici rurali, magazzini, cantina, circa quindici di ettari di vigneto, una trentina di ettari di uliveto, numerosi boschi, frutteti e terra coltivabile, e Montefoscoli, 300 ettari tra vigne, campi, boschi e casolari, Villa Saletta è passata nell'ultimo anno da poco più di 750 ettari a 1413 ettari.

I vini di Villa Saletta. Foto Alessandro Ghedina

All'interno della fattoria si incontrano vino, seminativi, erbe aromatiche, un'antica tabaccaia, boschi, pioppete, ulivete, tartufaie, ville per l'accoglienza, casolari e due borghi antichi: Villa Saletta e San Gervasio.

Prossimo step sarà l'inizio dei lavori per la costruzione della nuova cantina, che prevede il recupero di una superficie esistente di 1100 mq appartenente ad un antico stabile poco distante dall'attuale cantina, e di ulteriori spazi produttivi, tutti destinati all'accoglienza, alla ristorazione ed ai wine club members. L'area dedicata alla vinificazione, totalmente interrata si svilupperà su più di 3500 mq.

Villa Saletta è diretta dall'amministratore e direttore tecnico David Landini. Attualmente gli ettari vitati sono 40 con l'intento tra 10 anni di arrivare ad un massimo di 90. Vengono qui allevati sangiovese, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot e altre uve. Da essi nascono uno spumante metodo classico da sangiovese, un rosato da sangiovese, merlot, cabernet franc e cabernet sauvignon, un Chianti Superiore e quattro rossi Igt Toscana e Terre di Pisa. La produzione annua è di 120mila bottiglie.

Fattoria Villa Saletta

Via Fermi 14 - Località Montanelli - 56036 Palaia (Pi)

Tel 0587 628 121