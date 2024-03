Pasqua a Milano: ecco la merenda e il pranzo dell'Excelsior Hotel Gallia

Per la merenda di Pasqua, nell’accogliente Gallia Lounge&Bar, al piano terra dell’elegante Excelsior Hotel Gallia a Milano, gli chef Antonio e Vincenzo Lebano, insieme al pastry chef Stefano Trovisi, e con la consulenza dei tristellati fratelli Cerea del Da Vittorio di Brusaporto (Bg), assicurano un viaggio fra le golosità tipiche di questa importante festività della Campania, Puglia, Sicilia, Piemonte e Veneto. Per il pranzo di Pasqua che, però, la location è ancora più suggestiva e, cioè, il Ristorante Terrazza Gallia, la proposta associa stagionalità, territorio e creatività, dando risalto sia ai sapori più autentici e rassicuranti della cucina del Sud, sia alle eccellenze gastronomiche delle altre regioni italiane.

La merenda di Pasqua da Gallia Lounge & Bar

La merenda di Pasqua al Gallia Lounge&Bar

Andiamo per ordine e, cioè, partendo dalla merenda di Pasqua che è stata ideata per valorizzare la tradizione pasticcera italiana. Così, dal 2 marzo al 1° aprile, ogni pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 18:30, al Gallia Lounge & Bar, piano terra del punto di riferimento iconico dell’ospitalità milanese, torna un rito ormai immancabile per il Gallia e, cioè, la merenda con una selezione dei migliori tè, tisane, cioccolate calde e caffè per accompagnare un menu che omaggia intanto le terre di origine del fratelli Lebano, la Campania e la Puglia di Trovisi e, quindi, dalla pastiera napoletana alle pastatelle pugliesi per passare ad altri importanti giacimenti gastronomici con la colomba classica, la fugassa veneta, le cassatine siciliane e il salame del Papa.

Il pranzo di Pasqua al Ristorante Terrazza Gallia

Per il pranzo di Pasqua, in cima alla bellissima struttura architettonica che offre anche una suggestiva panoramica sulla città oltre che la sensazione di toccare il bell’edificio della Stazione Centrale, si inizierà con un buffet sontuoso tra capocollo e salame Marco d’Oggiono, tra cassoulet di verdure e le zeppoline di broccoli e pecorino, i carciofi indorati e fritti, il Parmigiano Gennari e i sott’olio degli chef. Il primo piatto potrà essere scelto tra “Ravioli del plin ripieni di robiola ai tre latti, spuma di piselli, asparagi, limone” e il “Riso di semola allo zafferano, Burola Marco d’Oggiono, cipollotti in agrodolce”; il secondo piatto tra “Uovo poche´, consistenze di verdure di primavera, purea di fave” e “Maialino cotto in olio aromatizzato, spugnole, patate alle erbe”.

La sala del ristorante Terrazza Gallia

I dolci di Pasqua firmati Terrazza Gallia

A chiudere, il carrello dei dolci, con quelli immancabili del periodo pasquale come uova di cioccolato, colomba classica e pastiera. La Colomba classica, come abbiamo potuto constatare nel corso dell’anteprima di presentazione della merenda di Pasqua, si caratterizza per il “soffice impasto realizzato con burro Aop (Dop) delle Ardenne e uova biologiche allevate a terra, impreziosito dalle note profumate delle arance candite Navel e da un blend di vaniglie di Tahiti e del Madagascar. Completa l'opera la glassa, arricchita con granella di zucchero e mandorla pugliese di Toritto.

La colomba di Pasqua del ristorante Terrazza Gallia

Il Gallia Chocolate Egg, invece, racchiuso in un’esclusiva latta, mette in risalto l’estro creativo del pasticcere con quattro diverse varietà di purissimo cioccolato Valrhona - cioccolato fondente Guanaja 70%, cioccolato al latte Jivara 40%, cioccolato al caramello Dulcey 35% e cioccolato bianco Opalys 33% - per un uovo unico nel suo genere, lavorato a mano e arricchito da una farfalla e da un coniglio, anch’essi di cioccolato”.

L'uovo di cioccolato del Terrazza Gallia

Sia la colomba sia l’uovo di cioccolato, fanno sapere dalla direzione dell’albergo, sono disponibili per l’acquisto presso il Gallia Lounge & Bar oppure online, al costo di 48 €.

Excelsior Hotel Gallia

Piazza Duca D'Aosta 9 - 20124 Milano

Tel 02 67851